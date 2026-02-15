  • İSTANBUL
Akin Gürlek ilk mesajı vermişti: Sosyal medyada anonim devri bitiyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Akin Gürlek ilk mesajı vermişti: Sosyal medyada anonim devri bitiyor!

Meclise sunulmayı bekleyen yeni sosyal medya düzenlemesine göre, sosyal medyada yorum ve yazı yazmak için kimlik doğrulamanız zorunlu olacak.

#1
Foto - Akin Gürlek ilk mesajı vermişti: Sosyal medyada anonim devri bitiyor!

Türkiye’de sosyal medya kullanımına yönelik köklü değişiklikler içeren ve kamuoyunda “Aile Paketi” olarak bilinen kanun teklifinin önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması bekleniyor. AK Parti’nin üzerinde çalıştığı düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılarına kimlik doğrulama ve yaş sınırı mekanizması mecburiyeti getirilmesi hedefleniyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve yargısız infazlara dikkati çekerek “Sosyal medyada bir şahıs yorum yapacaksa, bir yazı yayınlayacaksa kesinlikle kimliği belli olacak” dedi.

#2
Foto - Akin Gürlek ilk mesajı vermişti: Sosyal medyada anonim devri bitiyor!

15 YAŞ ALTINA SINIRLAMA Teklif ile 15 yaşından küçüklere sosyal medya hesabı açılması kesin olarak yasaklanırken, 18 yaş altı kullanıcıların sanal bahis ve sosyal medya erişimlerine biyometrik kısıtlamalar getirilecek. Ayrıca yasa dışı içeriklerin mahkeme kararı beklenmeksizin hızlıca kaldırılması sağlanacak.

#3
Foto - Akin Gürlek ilk mesajı vermişti: Sosyal medyada anonim devri bitiyor!

Öte yandan MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk de benzer bir yaklaşımla, tüm hesapların cep telefonu numarasıyla eşleştirilmesini, bu kurala uymayan platformların internet trafiğinin kademeli olarak daraltılmasını içeren bir teklif sunmuştu. Düzenleme kapsamında sosyal ağların Türkiye’de telefon numarasıyla bağdaştırılmamış hiçbir hesabı barındıramayacağı öngörülmüştü.

#4
Foto - Akin Gürlek ilk mesajı vermişti: Sosyal medyada anonim devri bitiyor!

MEVCUT ALTYAPI İLE SİSTEM KURULABİLİR Türkiye'den Esma Altın'a konuşan adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık ise Türkiye için e-Devlet entegrasyonlu bir model önererek “Mevcut dijital altyapı ile güvenli model kurulabilir. Kullanıcılar kimliklerini e-Devlet ya da benzeri resmî bir sistemde doğrular, ardından hesapları için şifreli bir doğrulama anahtarı kullanılır. Türkiye’den giriş yapıldığında platformlar kişinin kimlik bilgilerini görmez ve saklamaz; sadece hesabın gerçek bir kişiye ait olduğunu teyit eder. Ayrıca sahte tespiti için yapay zeka kullanılmalı” dedi.

#5
Foto - Akin Gürlek ilk mesajı vermişti: Sosyal medyada anonim devri bitiyor!

Kırık, bu yöntemin hem sahte hesaplarla mücadeleyi güçlendireceğini hem de veri sızıntısı riskini azaltarak anonimliği hukuki çerçevede koruyacağını belirtti./ kaynak: haber7

