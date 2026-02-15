Akin Gürlek ilk mesajı vermişti: Sosyal medyada anonim devri bitiyor!

MEVCUT ALTYAPI İLE SİSTEM KURULABİLİR Türkiye'den Esma Altın'a konuşan adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık ise Türkiye için e-Devlet entegrasyonlu bir model önererek “Mevcut dijital altyapı ile güvenli model kurulabilir. Kullanıcılar kimliklerini e-Devlet ya da benzeri resmî bir sistemde doğrular, ardından hesapları için şifreli bir doğrulama anahtarı kullanılır. Türkiye’den giriş yapıldığında platformlar kişinin kimlik bilgilerini görmez ve saklamaz; sadece hesabın gerçek bir kişiye ait olduğunu teyit eder. Ayrıca sahte tespiti için yapay zeka kullanılmalı” dedi.