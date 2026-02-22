Konut satışları düştü! O ilde sadece 5 ev satıldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’nin ocak ayındaki konut satışları, geçen yılın ocak ayındaki satışlara göre yüzde 4,7 düştü.
TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 2026 yılı Ocak ayında Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,7 düşerek 111 bin 480 olarak kaydedildi.
En fazla satış 20 bin 412 konut ve yüzde 18,3 payla İstanbul’da yapılırken, Ankara 10 bin 207 ile ikinci, İzmir 6 bin 618 ile üçüncü sırada yer aldı.
Toplam satışların yüzde 18,2’sini oluşturan ipotekli konutlarda da İstanbul 4 bin 146 satışla ilk sırada bulundu.
En düşük ipotekli satış ise Bayburt’ta 5, Bingöl ve Tunceli’de 8’er adet olarak gerçekleşti.
Türkiye genelinde diğer satış türleri kapsamında 91 bin 480 konut el değiştirdi.
Bu alanda İstanbul 16 bin 266 satışla ilk sırada yer alırken, Ankara 7 bin 944 ve İzmir 5 bin 353 satışla İstanbul’u izledi. En düşük diğer satış ise 36 konutla Hakkari’de görüldü.
Satış türlerine göre ülke genelinde 34 bin 69 konut ilk satış, 77 bin 411 konut ise ikinci el satış olarak kaydedildi.
Böylece ilk satışların payı yüzde 30,6, ikinci el satışların payı yüzde 69,4 oldu.
Toplam konut satışının en az gerçekleştiği iller ise 46 konutla Hakkari, 50 konutla Tunceli ve 73 konutla Bayburt olarak belirlendi.
