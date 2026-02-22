  • İSTANBUL
Ekonomi
10
Yeniakit Publisher
Konut satışları düştü! O ilde sadece 5 ev satıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Konut satışları düştü! O ilde sadece 5 ev satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’nin ocak ayındaki konut satışları, geçen yılın ocak ayındaki satışlara göre yüzde 4,7 düştü.

#1
Foto - Konut satışları düştü! O ilde sadece 5 ev satıldı

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 2026 yılı Ocak ayında Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,7 düşerek 111 bin 480 olarak kaydedildi.

#2
Foto - Konut satışları düştü! O ilde sadece 5 ev satıldı

En fazla satış 20 bin 412 konut ve yüzde 18,3 payla İstanbul’da yapılırken, Ankara 10 bin 207 ile ikinci, İzmir 6 bin 618 ile üçüncü sırada yer aldı.

#3
Foto - Konut satışları düştü! O ilde sadece 5 ev satıldı

Toplam satışların yüzde 18,2’sini oluşturan ipotekli konutlarda da İstanbul 4 bin 146 satışla ilk sırada bulundu.

#4
Foto - Konut satışları düştü! O ilde sadece 5 ev satıldı

En düşük ipotekli satış ise Bayburt’ta 5, Bingöl ve Tunceli’de 8’er adet olarak gerçekleşti.

#5
Foto - Konut satışları düştü! O ilde sadece 5 ev satıldı

Türkiye genelinde diğer satış türleri kapsamında 91 bin 480 konut el değiştirdi.

#6
Foto - Konut satışları düştü! O ilde sadece 5 ev satıldı

Bu alanda İstanbul 16 bin 266 satışla ilk sırada yer alırken, Ankara 7 bin 944 ve İzmir 5 bin 353 satışla İstanbul’u izledi. En düşük diğer satış ise 36 konutla Hakkari’de görüldü.

#7
Foto - Konut satışları düştü! O ilde sadece 5 ev satıldı

Satış türlerine göre ülke genelinde 34 bin 69 konut ilk satış, 77 bin 411 konut ise ikinci el satış olarak kaydedildi.

#8
Foto - Konut satışları düştü! O ilde sadece 5 ev satıldı

Böylece ilk satışların payı yüzde 30,6, ikinci el satışların payı yüzde 69,4 oldu.

#9
Foto - Konut satışları düştü! O ilde sadece 5 ev satıldı

Toplam konut satışının en az gerçekleştiği iller ise 46 konutla Hakkari, 50 konutla Tunceli ve 73 konutla Bayburt olarak belirlendi.

