Dünyanın en güçlü 5 bombardıman uçağı açıklandı: İşte Türkiye’nin envanterindeki gizli güç

B-21 Raider (ABD) Listenin ilk sırasında ABD'nin yeni nesil bombardıman uçağı B-21 Raider yer alıyor. Henüz tam olarak aktif göreve başlamasa da test uçuşları süren bu altıncı nesil saldırı uçağının kısa süre içinde rakiplerine üstünlük sağlayacağı değerlendiriliyor. B-21'in hipersonik seyir füzeleri, JDAM tipi hassas güdümlü bombalar ve taktik nükleer silahlar taşıyabilecek kapasitede olması bekleniyor. Ayrıca radar tarafından fark edilmesini zorlaştıran "stealth" teknolojisi sayesinde en gelişmiş hava savunma sistemlerinden bile kaçabileceği ifade ediliyor. Modern sensör ve radarlarla donatılacak uçağın aynı zamanda bir "uçan veri merkezi" gibi çalışması planlanıyor.