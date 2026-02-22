Dünyanın en güçlü 5 bombardıman uçağı açıklandı: İşte Türkiye’nin envanterindeki gizli güç
Askeri analiz platformları tarafından açıklanan 2026’nın en güçlü bombardıman uçakları listesinde, ABD’nin B-21 Raider ve B-2 Spirit modelleri zirveyi paylaşırken, Rus ve Çin modelleri de dikkat çekti. Türkiye’nin bu sınıfta doğrudan bir "stratejik bombardıman" uçağı işletmemesine rağmen, bu açığı SİHA’lar ve geliştirme aşamasındaki KAAN gibi projelerle "hibrit bir model" üzerinden kapattığı vurgulandı. İşte 2026 yılı itibarıyla öne çıkan en güçlü 5 bombardıman uçağı: