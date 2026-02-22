Meteorolojiden yeni uyarı geldi: Kar geri dönüyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın raporunu yayınladı. Hava sıcaklığı kuzey ve iç bölgelerde 6-9 derece düşecek. Yeni haftada ise yağışlar iç ve doğu kesimlerde kara dönecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın raporunu yayınladı. Hava sıcaklığı kuzey ve iç bölgelerde 6-9 derece düşecek. Yeni haftada ise yağışlar iç ve doğu kesimlerde kara dönecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 9 derece azalacak.
Tahminlere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Ardahan, Ağrı, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Muş, Gaziantep, Siirt çevreleri ve Van'ın kuzey ilçelerinde yağış bekleniyor.
Bursa, Yalova, Balıkesir’in kuzeyi, Hatay, Adana, Osmaniye ile Kahramanmaraş’ın batısında kuvvetli olması beklenen yağışlar genellikle yağmur ve sağanak;
İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde kar şeklinde olması öngörülüyor./ kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23