Trafikte yeni dönem! Artık zorunlu oldu: Bunu yapmayana 75 bin TL ceza kesilecek Meteorolojiden yeni uyarı geldi: Kar geri dönüyor! İşte Özdemir Bayraktar’ı “vazgeçmekten” döndüren telefon... Bir askerin yakarışı Türkiye’yi süper güç yaptı Sürekli yorgun musunuz? Nedeni sandığınızdan çok daha ciddi olabilir Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi: Türkiye, devleri sildi süpürdü Finalde derbi heyecanı! Ziraat Bankası 40. Türkiye Kupası sahibini bulacak Prim ödedikçe maaşı düşenlere müjde! Emeklilik için sil baştan düzenleme geliyor: Çalıştıkça maaş artacak Konut satışları düştü! O ilde sadece 5 ev satıldı “Dost” dediğimiz Suriye’den, Türkiye’yi felç edecek karar: Resmen kapatacaklar Amasya'nın tescilli misket elması yok satıyor: Don afeti üretimi düşürmüştü! Taklitlerinden kolayca ayırt etmek mümkün
Sağlık
Meteorolojiden yeni uyarı geldi: Kar geri dönüyor!
Giriş Tarihi:

Meteorolojiden yeni uyarı geldi: Kar geri dönüyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın raporunu yayınladı. Hava sıcaklığı kuzey ve iç bölgelerde 6-9 derece düşecek. Yeni haftada ise yağışlar iç ve doğu kesimlerde kara dönecek.

Foto - Meteorolojiden yeni uyarı geldi: Kar geri dönüyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 9 derece azalacak.

Foto - Meteorolojiden yeni uyarı geldi: Kar geri dönüyor!

Tahminlere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Ardahan, Ağrı, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Muş, Gaziantep, Siirt çevreleri ve Van'ın kuzey ilçelerinde yağış bekleniyor.

Foto - Meteorolojiden yeni uyarı geldi: Kar geri dönüyor!

Bursa, Yalova, Balıkesir’in kuzeyi, Hatay, Adana, Osmaniye ile Kahramanmaraş’ın batısında kuvvetli olması beklenen yağışlar genellikle yağmur ve sağanak;

Foto - Meteorolojiden yeni uyarı geldi: Kar geri dönüyor!

İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde kar şeklinde olması öngörülüyor./ kaynak: haber7

