“Dost” dediğimiz Suriye’den, Türkiye’yi felç edecek karar: Resmen kapatacaklar
Suriye hükümeti, Türkiye sınırındaki Zeytindalı (Hammam) ve Ras al-Ayn gümrük kapılarını mali sebepler ve işletme giderlerini gerekçe göstererek Şubat ayı sonunda kapatma kararı aldı. Şam’dan gelen bu tek taraflı karar, bölgedeki lojistik ve ticari hareketliliğin durma noktasına geleceği endişesini doğurdu. Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası, mevcut Cilvegözü kapısının yetersiz kalacağını vurgulayarak Türkiye'nin bu kararın iptali için diplomatik girişimde bulunmasını talep etti.