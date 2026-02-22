“Dost” dediğimiz Suriye’den, Türkiye’yi felç edecek karar: Resmen kapatacaklar

Gümrük kapıları bölgenin hem ekonomisini hem de ticari hayatını önemli derecede etkilemektedir. Cilvegözü Gümrük Kapısı şu anki durumda bile yetersiz kalıyor. X-Ray cihazları, idari binalar, ambarlar yetersiz. Hizmet etme noktasında yeniden modernize edilmesi gerekiyor. Zeytindalı Gümrük Kapısı'nın kapatılması demek, Cilvegözü'nün işlem hacminin daha da artması demek. Hükümetimiz Suriye hükümeti ve ilgili kurumlarla görüşerek kararın yeniden değerlendirilmesini sağlamalı."