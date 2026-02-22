  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trafikte yeni dönem! Artık zorunlu oldu: Bunu yapmayana 75 bin TL ceza kesilecek Meteorolojiden yeni uyarı geldi: Kar geri dönüyor! İşte Özdemir Bayraktar’ı “vazgeçmekten” döndüren telefon... Bir askerin yakarışı Türkiye’yi süper güç yaptı Sürekli yorgun musunuz? Nedeni sandığınızdan çok daha ciddi olabilir Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi: Türkiye, devleri sildi süpürdü Finalde derbi heyecanı! Ziraat Bankası 40. Türkiye Kupası sahibini bulacak Prim ödedikçe maaşı düşenlere müjde! Emeklilik için sil baştan düzenleme geliyor: Çalıştıkça maaş artacak Konut satışları düştü! O ilde sadece 5 ev satıldı “Dost” dediğimiz Suriye’den, Türkiye’yi felç edecek karar: Resmen kapatacaklar Amasya'nın tescilli misket elması yok satıyor: Don afeti üretimi düşürmüştü! Taklitlerinden kolayca ayırt etmek mümkün
Gündem
6
Yeniakit Publisher
"Dost" dediğimiz Suriye’den, Türkiye’yi felç edecek karar: Resmen kapatacaklar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

“Dost” dediğimiz Suriye’den, Türkiye’yi felç edecek karar: Resmen kapatacaklar

Suriye hükümeti, Türkiye sınırındaki Zeytindalı (Hammam) ve Ras al-Ayn gümrük kapılarını mali sebepler ve işletme giderlerini gerekçe göstererek Şubat ayı sonunda kapatma kararı aldı. Şam’dan gelen bu tek taraflı karar, bölgedeki lojistik ve ticari hareketliliğin durma noktasına geleceği endişesini doğurdu. Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası, mevcut Cilvegözü kapısının yetersiz kalacağını vurgulayarak Türkiye'nin bu kararın iptali için diplomatik girişimde bulunmasını talep etti.

#1
Foto - "Dost" dediğimiz Suriye’den, Türkiye’yi felç edecek karar: Resmen kapatacaklar

Şam Büyükelçiliği tarafından Ticaret Bakanlığı'na gönderilen yazıda, Hatay'ın Kumlu ilçesinde bulunan Zeytindalı Gümrük Kapısı karşısındaki Hammam ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Ceylanpınar Gümrük Kapısı karşısındaki Ras al-Ayn gümrük kapılarının başta mali sebepler olmak üzere, işletme giderleri ve alternatif kapıların yakınlığı nedeniyle şubat ayı sonu itibarıyla kapatılacağı bildirildi. Hatay sınırındaki Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, alınan bu kararın bölge ticaretini sekteye uğratacağını belirterek yeniden gözden geçirilmesi için çağrısı yaptı.

#2
Foto - "Dost" dediğimiz Suriye’den, Türkiye’yi felç edecek karar: Resmen kapatacaklar

Necmettin Zaroğlu, kararın Suriye Arap Cumhuriyeti tarafından tek taraflı alındığını belirterek, şunları dile getirdi:

#3
Foto - "Dost" dediğimiz Suriye’den, Türkiye’yi felç edecek karar: Resmen kapatacaklar

“Zeytindalı Gümrük Kapısı’nın kapatılması bölge ticaretinin, ekonomisinin, ticaretin sekteye uğraması demektir. Bizler Ticaret ve Sanayi odaları olarak, bölgemizin lokomotifi olan dış ticaret firmalarımızın ticarette, lojistikte sıkıntı yaşamamaları için bu kararı tekrarın gözden geçirilmesini istiyoruz. Geçirilmezse şu an Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndaki yoğunluktan dolayı bu bölgedeki ticaretin sekteye uğrayacağını belirtmek istiyoruz.

#4
Foto - "Dost" dediğimiz Suriye’den, Türkiye’yi felç edecek karar: Resmen kapatacaklar

Gümrük kapıları bölgenin hem ekonomisini hem de ticari hayatını önemli derecede etkilemektedir. Cilvegözü Gümrük Kapısı şu anki durumda bile yetersiz kalıyor. X-Ray cihazları, idari binalar, ambarlar yetersiz. Hizmet etme noktasında yeniden modernize edilmesi gerekiyor. Zeytindalı Gümrük Kapısı'nın kapatılması demek, Cilvegözü'nün işlem hacminin daha da artması demek. Hükümetimiz Suriye hükümeti ve ilgili kurumlarla görüşerek kararın yeniden değerlendirilmesini sağlamalı."

#5
Foto - "Dost" dediğimiz Suriye’den, Türkiye’yi felç edecek karar: Resmen kapatacaklar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

vatan

ben bu adama şüpheli bakıyorum suudilere teslim olmuş biri
TÜM YORUMLARA GİT
Pakistan’dan Afganistan’a hava saldırısı: 7 terör kampı hedef alındı
Dünya

Pakistan’dan Afganistan’a hava saldırısı: 7 terör kampı hedef alındı

Pakistan, ülkede son dönemde meydana gelen bombalı saldırıların ardından Afganistan sınırındaki terör hedeflerine yönelik hava harekatı düze..
Son 3 seçimi nokta atışı bildiler! 'Pazar Seçim Olsa' isimli son anketi açıkladılar
Gündem

Son 3 seçimi nokta atışı bildiler! 'Pazar Seçim Olsa' isimli son anketi açıkladılar

Betimar Araştırma’nın 9-12 Şubat tarihleri arasında 26 ilde yaptığı son kamuoyu yoklamasında, seçmene “Bu pazar milletvekili genel seçimi ol..
İsrail ordusunda görevli bebek katili Türk vatandaşı siyonistlerin isimleri ifşa oldu!
Gündem

İsrail ordusunda görevli bebek katili Türk vatandaşı siyonistlerin isimleri ifşa oldu!

Aksa Tufanı sonrası Yahudi barbarlığına destek vererek İsrail ordusunda görev alan siyonist namussuz Türk vatandaşlarının kimlikleri açıklan..
İran devrim muhafızları Lübnan’da kontrolü ele geçirdi
Gündem

İran devrim muhafızları Lübnan’da kontrolü ele geçirdi

Bölgede sular durulmazken, Siyonist İsrail ve ABD ile gerilimin tırmandığı bir süreçte dikkat çeken bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Suud..
Sıcak saatler! İran, NOTAM yayımladı
Dünya

Sıcak saatler! İran, NOTAM yayımladı

İran, 24 Şubat'ta ülkenin doğusu ve batısında askeri atış faaliyeti nedeniyle NOTAM yayımladı

Bunlar insan olamaz! Durakta bekleyerek gelen otobüsü taşlayıp video çekiyorlar!
Gündem

Bunlar insan olamaz! Durakta bekleyerek gelen otobüsü taşlayıp video çekiyorlar!

Vatanına, milletine, dinine düşman yetiştirilen nesiller son günlerde sosyal medyaya yansıyan tuhaf olaylarla bir bir patlak vermeye başladı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23