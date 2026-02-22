İşte Özdemir Bayraktar’ı “vazgeçmekten” döndüren telefon... Bir askerin yakarışı Türkiye’yi süper güç yaptı

Türk savunma sanayiinin dünya çapındaki başarısının temelinde, 2000’li yılların sonunda yaşanan ve projenin durma noktasına geldiği o gizli telefon görüşmesi yatıyor. Teknik ve bürokratik engellerle boğuşan Özdemir Bayraktar’ı vazgeçmekten döndüren, Hakkari’deki operasyon bölgesinden bir askeri yetkilinin "Sizin sistemleriniz olsa bu kayıpları yaşamazdık" yakarışı oldu. Bu tarihi telefonun ardından verilen "devam" kararı, bugün Türkiye’yi dünyada İHA teknolojisinde liderliğe taşıyan AKINCI ve Bayraktar TB2 efsanelerinin yolunu açtı.