İşte Özdemir Bayraktar’ı "vazgeçmekten" döndüren telefon... Bir askerin yakarışı Türkiye’yi süper güç yaptı
Giriş Tarihi:

İşte Özdemir Bayraktar’ı “vazgeçmekten” döndüren telefon... Bir askerin yakarışı Türkiye’yi süper güç yaptı

Türk savunma sanayiinin dünya çapındaki başarısının temelinde, 2000’li yılların sonunda yaşanan ve projenin durma noktasına geldiği o gizli telefon görüşmesi yatıyor. Teknik ve bürokratik engellerle boğuşan Özdemir Bayraktar’ı vazgeçmekten döndüren, Hakkari’deki operasyon bölgesinden bir askeri yetkilinin "Sizin sistemleriniz olsa bu kayıpları yaşamazdık" yakarışı oldu. Bu tarihi telefonun ardından verilen "devam" kararı, bugün Türkiye’yi dünyada İHA teknolojisinde liderliğe taşıyan AKINCI ve Bayraktar TB2 efsanelerinin yolunu açtı.

2000’li yılların sonunda, Türkiye’nin operasyonel bölgelerdeki keşif ve gözetleme ihtiyacı had safhadayken, yerli İHA projeleri henüz test aşamasındaydı. O dönemde projeyi yürüten Baykar ekibi; teknik kısıtlamalar, finansal yükler ve dönemin siyasi konjonktüründeki belirsizliklerle karşı karşıya kaldı. Projenin mimarı Özdemir Bayraktar’ın, karşılaşılan direnç ve engelleme girişimleri neticesinde yakın çalışma arkadaşlarına projenin devam ettirilemeyeceğine dair görüş bildirdiği kaydedildi.

Projenin seyrini değiştiren gelişme, tam bu kopma noktasında Hakkâri’deki operasyonel bölgelerde görev yapan üst düzey bir askerî yetkilinin Özdemir Bayraktar’a ulaşmasıyla yaşandı. Askerî yetkilinin görüşmede; sahadaki yerli sistem eksikliğinin operasyonel sonuçlarına dikkat çekerek, yerli üretimin Mehmetçiğin can güvenliği için taşıdığı hayati önemi vurguladığı belirtildi. Yapılan görüşmede yetkilinin, "Sizin yaptığınız bu sistemler olsaydı, bugün burada bu kayıpları yaşamazdık. Ne olur vazgeçmeyin!" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Bu görüşmenin ardından Bayraktar, "devam edemeyiz" kararını geri çekerek tüm kaynakların projeye aktarılması talimatını verdi. Bu iradenin sonucu olarak geliştirilen teknolojiler, yıllar içinde yerini Bayraktar TB2 ve ardından stratejik sınıftaki AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı’na (TİHA) bıraktı.

Hakkâri’den gelen o telefon, bugün Türkiye’nin dünyada İHA teknolojisinde lider ülkelerden biri konumuna gelmesindeki en kritik dönemeçlerden biri olarak savunma sanayii tarihindeki yerini aldı.

