Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi: Türkiye, devleri sildi süpürdü
Global Firepower (GFP) tarafından yayımlanan "2026 Dünyanın En Güçlü Orduları" listesi, Türkiye’nin savunma sanayiindeki yerli ve milli teknoloji devriminin sonuçlarını tüm dünyaya ilan etti. SİHA’lardan milli savaş uçaklarına kadar uzanan geniş yelpazedeki teknolojik hamleleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri, listede dünya devlerini geride bırakarak 9. sıraya yerleşti. İtalya, Almanya ve İsrail gibi ülkeleri listenin alt sıralarına iten Türkiye, askeri kapasitesi ve bağımsız stratejileriyle küresel arenadaki yerini sağlamlaştırdı.