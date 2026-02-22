Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi: Türkiye, devleri sildi süpürdü

ABD merkezli ünlü araştırma şirketi Global Firepower tarafından açıklanan "2026 Yılı Dünyanın En Güçlü Orduları" listesi, ezberleri bozdu. Havada, karada ve Mavi Vatan'da uyguladığı bağımsız stratejilerle dikkat çeken Türkiye, bu listede de gücünü bir kez daha gösterdi. Dünyanın En Güçlü Orduları 2026 listesinin 20'den geriye sıralanışı şu şekilde: