SON DAKİKA
Gündem
22
Yeniakit Publisher
Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi: Türkiye, devleri sildi süpürdü
Giriş Tarihi:

Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi: Türkiye, devleri sildi süpürdü

Global Firepower (GFP) tarafından yayımlanan "2026 Dünyanın En Güçlü Orduları" listesi, Türkiye’nin savunma sanayiindeki yerli ve milli teknoloji devriminin sonuçlarını tüm dünyaya ilan etti. SİHA’lardan milli savaş uçaklarına kadar uzanan geniş yelpazedeki teknolojik hamleleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri, listede dünya devlerini geride bırakarak 9. sıraya yerleşti. İtalya, Almanya ve İsrail gibi ülkeleri listenin alt sıralarına iten Türkiye, askeri kapasitesi ve bağımsız stratejileriyle küresel arenadaki yerini sağlamlaştırdı.

#1
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi: Türkiye, devleri sildi süpürdü

ABD merkezli ünlü araştırma şirketi Global Firepower tarafından açıklanan "2026 Yılı Dünyanın En Güçlü Orduları" listesi, ezberleri bozdu. Havada, karada ve Mavi Vatan'da uyguladığı bağımsız stratejilerle dikkat çeken Türkiye, bu listede de gücünü bir kez daha gösterdi. Dünyanın En Güçlü Orduları 2026 listesinin 20'den geriye sıralanışı şu şekilde:

#2
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi: Türkiye, devleri sildi süpürdü

20 - Ukrayna

#3
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi: Türkiye, devleri sildi süpürdü

19 - Mısır

#4
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi: Türkiye, devleri sildi süpürdü

18 - İspanya

#5
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi: Türkiye, devleri sildi süpürdü

17 - Avustralya

#6
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi: Türkiye, devleri sildi süpürdü

16 - İran

#7
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi: Türkiye, devleri sildi süpürdü

15 - İsrail

#8
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi: Türkiye, devleri sildi süpürdü

14 - Pakistan

#9
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi: Türkiye, devleri sildi süpürdü

13 - Endonezya

#10
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi: Türkiye, devleri sildi süpürdü

12 - Almanya

#11
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi: Türkiye, devleri sildi süpürdü

11 - Brezilya

#12
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi: Türkiye, devleri sildi süpürdü

10 - İtalya

#13
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi: Türkiye, devleri sildi süpürdü

9 - Türkiye

#14
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi: Türkiye, devleri sildi süpürdü

8 - Birleşik Krallık

#15
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi: Türkiye, devleri sildi süpürdü

7 - Japonya

#16
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi: Türkiye, devleri sildi süpürdü

6 - Fransa

#17
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi: Türkiye, devleri sildi süpürdü

5 - Güney Kore

#18
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi: Türkiye, devleri sildi süpürdü

#19
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi: Türkiye, devleri sildi süpürdü

3 - Çin

#20
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi: Türkiye, devleri sildi süpürdü

2 - Rusya

#21
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi: Türkiye, devleri sildi süpürdü

1 - ABD

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
