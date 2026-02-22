Prim ödedikçe maaşı düşenlere müjde! Emeklilik için sil baştan düzenleme geliyor: Çalıştıkça maaş artacak
Türkiye'nin "yaşlı ülke" kategorisine girmesiyle birlikte, sosyal güvenlik sistemindeki tıkanıklığı aşmak için "çalıştıkça kazandıran" emeklilik modeli masaya yatırıldı. Mevcut sistemde daha fazla prim ödeyenin emekli maaşının düşmesi gibi çarpıklıkların giderilmesi ve çalışanların sistemde daha uzun kalmasının teşvik edilmesi hedefleniyor. Hükümetin Orta Vadeli Programı kapsamında hazırlanan bu reform paketiyle, hem SGK’nın mali yapısının güçlendirilmesi hem de emekli maaş bağlama oranlarının hakkaniyetli hale getirilmesi planlanıyor.