Trafikte yeni dönem! Artık zorunlu oldu: Bunu yapmayana 75 bin TL ceza kesilecek

Cihaz kayıtlarına müdahale edilmesi, verilerin silinmesi ya da sürücü kartının kullanılmaması gibi ihlallerde ise 3 bin lira ile 20 bin lira arasında değişen ek cezalar uygulanacak. Ayrıca söz konusu ihlallerde araçların trafikten men edilmesi de gündeme gelebilecek.