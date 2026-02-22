Trafikte yeni dönem! Artık zorunlu oldu: Bunu yapmayana 75 bin TL ceza kesilecek
TBMM’de kabul edilen yeni Karayolları Trafik Kanunu düzenlemesiyle, belirli kategorilerdeki ticari araçlarda takograf ve hız sınırlayıcı cihaz bulundurma zorunluluğu getirildi. Özellikle 3 bin 500 kilogramı aşan kamyonlar ve 17 yolcudan fazla kapasiteli otobüsleri kapsayan düzenlemeye uymayan sürücülere 75 bin lira idari para cezası kesilecek. Trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen yasa, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanma cezalarında da fahiş artışlar içeriyor.