Canan Karatay’dan oruç tutanlar için altın öneri! İbn-i Sina’yı işaret etti...
Canan Karatay, oruçla ilgili yine müthiş açıklamalar yaparken, İbn-İ Sina'dan da esinlendi.
Sağlıklı beslenmenin önemine her fırsatta değinen Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, Ramazan ayı dolayısı ile tavsiyelerde bulundu. Açıklamasında İbn-i Sina’ya da atıfta bulunan uzman isim, Ramazan'da iftar sonrası 1 fincan Türk kahvesi tüketilmesini önerdi. İşte Canan Karatay’dan oruç tutanlar için tavsiyeler…
Prof. Dr. Canan Karatay, oruç tutanlar için beslenme tavsiyelerinde bulundu. Hem iftarın ardından yaşanan baş ağrısına hem de stres faktörüne değinen uzman isimden 1 fincan Türk kahvesi önerisi geldi.
Uzun süreli açlık nedeniyle kafein ihtiyacının arttığını vurgulayan Prof. Dr. Canan Karatay, Türk kahvesinin stresi engellediğini, metabolizmayı desteklediğini ve iftara doğru artan baş ağrılarının önüne geçtiğini ifade etti.
Öte yandan İbn-i Sina'nın öğretilerine de atıfta bulunan Canan Karatay, günde 2 öğün beslenmenin insan fizyolojisi için en ideal yöntem olduğunu şu sözlerle açıkladı:
"Sık sık yiyin diyerek insanları enine büyüttüler. Oysa vücudun dinlenmeye ve kendini toparlamaya ihtiyacı var.
Ramazan bu imkanı bize sunuyor."
