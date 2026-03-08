  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pazarlıklara fazla dayanamadı: Camına astığı yazıyı görenler şaşırıyor! Türk bilim insanları ortaya koydu! Her gün 3 santimetre küçülüyor Ne İran, ne İsrail, ne de ABD... 1750 İHA ile devasa saldırı! Bu hastalığın işareti olabilir! El bileğinde uyuşma ve ağrı yaşayanlar dikkat Büyük sürpriz! Ve Tedesco'dan Asensio'yla ilgili karar çıktı! Samsunspor maçında forma giyecek mi? Kuduz köpekten farkları kalmadı! Siyonistlerden İran’a yeni tehdit Cevap verilecek mi? Beşiktaş'tan gece saat 2'de olay açıklama geldi, TFF'ye 5 soru soruldu Fransa’da umduğunu Türkiye’de buldu! ‘Avrupa’da eşitlik var’ diyenlere kapak olsun Manchester City Silva'yla görüşme yapmadı: Galatasaray teması kesmedi!
Gündem
11
Yeniakit Publisher
Axios iddiası: ABD ile İsrail, İran'daki uranyumu ele geçirmek için...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Axios iddiası: ABD ile İsrail, İran'daki uranyumu ele geçirmek için...

ABD ve İsrail'in alçakça saldırıları İran'a sürüyor.

#1
Foto - Axios iddiası: ABD ile İsrail, İran'daki uranyumu ele geçirmek için...

ABD ile İsrail'in, saldırılarının sonraki safhalarında "yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu ele geçirmek için İran'a özel kuvvet gönderme"yi değerlendirdiği iddia edildi.

#2
Foto - Axios iddiası: ABD ile İsrail, İran'daki uranyumu ele geçirmek için...

Axios haber sitesine göre, konuyla ilgili bilgi sahibi 4 kaynak, ABD'nin İran'ın nükleer silaha sahip olmasını önlemek amacıyla İsrail ile bazı konuları değerlendirdiğini öne sürdü.

#3
Foto - Axios iddiası: ABD ile İsrail, İran'daki uranyumu ele geçirmek için...

ABD ile İsrail'in, saldırılarının sonraki safhalarında "yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu elde etmek için İran'a özel kuvvet gönderme" konusunu ele aldıkları iddia edildi.

#4
Foto - Axios iddiası: ABD ile İsrail, İran'daki uranyumu ele geçirmek için...

ABD'li ya da İsrailli askerlerin İran'ın topraklarına girmesini gerektirecek bu "operasyonun" ortak misyon olup olmayacağına ilişkin detay vermeyen kaynaklar, İran ordusunun "ciddi tehdit oluşturmadığından emin olunan dönemde" bu adımın atılabileceğini savundu.

#5
Foto - Axios iddiası: ABD ile İsrail, İran'daki uranyumu ele geçirmek için...

Kaynaklar, Donald Trump yönetiminin, İran'ın elindeki materyalleri tamamen bölgeden çıkarmayı ya da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gibi kurumlardan nükleer uzmanları bölgeye getirerek seyreltmeyi değerlendirdiğini öne sürdü.

#6
Foto - Axios iddiası: ABD ile İsrail, İran'daki uranyumu ele geçirmek için...

Öte yandan, Trump yönetiminden isimleri paylaşılmayan yetkililer, İran'ın en büyük petrol terminali olduğu belirtilen Hark Adası'nı "ele geçirme" konusunda da görüşme yapıldığını iddia etti.

#7
Foto - Axios iddiası: ABD ile İsrail, İran'daki uranyumu ele geçirmek için...

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

#8
Foto - Axios iddiası: ABD ile İsrail, İran'daki uranyumu ele geçirmek için...

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

#9
Foto - Axios iddiası: ABD ile İsrail, İran'daki uranyumu ele geçirmek için...

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

#10
Foto - Axios iddiası: ABD ile İsrail, İran'daki uranyumu ele geçirmek için...

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Saffet

Dünyada yer kalmadıgı için mi hitler zamanında filistinde israil terör örgütü kuruldu
TÜM YORUMLARA GİT
Bu kez İran değil! İsrail'i İHA'larla vurdular
Dünya

Bu kez İran değil! İsrail'i İHA'larla vurdular

Yanına haydut ABD'yi alarak İran'a saldıran terörist İsrail, Hizbullah tarafından füze ve İHA’larla vuruldu.
İran'dan Körfezi Rahatlatacak Karar!
Dünya

İran'dan Körfezi Rahatlatacak Karar!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışma ikinci haftasına taşınırken bölgedeki gerilim yayılmaya devam ediyor. İran C..
İsrailli kadın asker yıkılan mahallesini paylaştı, yorumlar gecikmedi… "Yaşattığınızı yaşayacaksınız!"
Gündem

İsrailli kadın asker yıkılan mahallesini paylaştı, yorumlar gecikmedi… “Yaşattığınızı yaşayacaksınız!”

Yahudi işgalci bir kadın askerin oturduğu semte isabet eden 20 İran füzesiyle bölgenin harabeye döndüğünü anlattığı paylaşıma sosyal medyada..
1 Nisan’a kadar ceza yok! İçişleri Bakanlığı’ndan APP plaka kararı
Gündem

1 Nisan’a kadar ceza yok! İçişleri Bakanlığı’ndan APP plaka kararı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatları doğrultusunda, standart dışı plaka denetimleri 1 Nisan’a kadar sadece rehberlik amacıyla yapı..
İran'ı vuran Trump yeni tehdidi açıkladı
Dünya

İran'ı vuran Trump yeni tehdidi açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Güney Amerika'daki kartellerin ABD ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu söyledi.

Sergen Yalçın'dan olay Osimhen açıklaması
Spor

Sergen Yalçın'dan olay Osimhen açıklaması

Galatasaray mağlubiyeti sonrası açıklama yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Yalçın "Osimh..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23