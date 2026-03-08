Alparslar dizisinin yıldızıydı: Ünlü oyuncunun evi kül oldu!
Oyuncu Aslıhan Karalar'ın evi, dün gece bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim olarak kül oldu. Yangın sırasında dumandan etkilenen Karalar’ın zehirlendiği öğrenildi.
Oyuncu Aslıhan Karalar'ın evi, dün gece bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim olarak kül oldu. Yangın sırasında dumandan etkilenen Karalar’ın zehirlendiği öğrenildi.
Best Model Of Turkey 2017 birincisi, ünlü oyuncu Aslıhan Karalar'ın Riva'daki evinde yangın çıktı.
Çatı katında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm eve yayıldı.
HİÇBİR EŞYASI KALMADI
Annesiyle birlikte kalan ünlü oyuncu, yangın sırasında köpeklerini evden çıkarırken yoğun dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Karalar ve annesinin yaşadığı ev tamamen küle döndü.
Evden geriye hiçbir eşya kalmazken Karalar'ın hastanede yakın arkadaşlarından kendisine kıyafet getirmelerini rica ettiği öğrenildi.
"VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ"
Snob Magazin'e açıklama yapan Karalar, "Annem sahura kalkmasaydı ölmüştük. Verilmiş sadakamız varmış." diyerek büyük bir felaketin eşiğinden son dakika döndüklerini açıkladı./ kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23