Gündem
9
Yeniakit Publisher
Alparslar dizisinin yıldızıydı: Ünlü oyuncunun evi kül oldu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Alparslar dizisinin yıldızıydı: Ünlü oyuncunun evi kül oldu!

Oyuncu Aslıhan Karalar'ın evi, dün gece bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim olarak kül oldu. Yangın sırasında dumandan etkilenen Karalar’ın zehirlendiği öğrenildi.

#1
Foto - Alparslar dizisinin yıldızıydı: Ünlü oyuncunun evi kül oldu!

Best Model Of Turkey 2017 birincisi, ünlü oyuncu Aslıhan Karalar'ın Riva'daki evinde yangın çıktı.

#2
Foto - Alparslar dizisinin yıldızıydı: Ünlü oyuncunun evi kül oldu!

Çatı katında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm eve yayıldı.

#3
Foto - Alparslar dizisinin yıldızıydı: Ünlü oyuncunun evi kül oldu!

HİÇBİR EŞYASI KALMADI

#4
Foto - Alparslar dizisinin yıldızıydı: Ünlü oyuncunun evi kül oldu!

Annesiyle birlikte kalan ünlü oyuncu, yangın sırasında köpeklerini evden çıkarırken yoğun dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

#5
Foto - Alparslar dizisinin yıldızıydı: Ünlü oyuncunun evi kül oldu!

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Karalar ve annesinin yaşadığı ev tamamen küle döndü.

#6
Foto - Alparslar dizisinin yıldızıydı: Ünlü oyuncunun evi kül oldu!

Evden geriye hiçbir eşya kalmazken Karalar'ın hastanede yakın arkadaşlarından kendisine kıyafet getirmelerini rica ettiği öğrenildi.

#7
Foto - Alparslar dizisinin yıldızıydı: Ünlü oyuncunun evi kül oldu!

"VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ"

#8
Foto - Alparslar dizisinin yıldızıydı: Ünlü oyuncunun evi kül oldu!

Snob Magazin'e açıklama yapan Karalar, "Annem sahura kalkmasaydı ölmüştük. Verilmiş sadakamız varmış." diyerek büyük bir felaketin eşiğinden son dakika döndüklerini açıkladı./ kaynak: haber7

