  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pazarlıklara fazla dayanamadı: Camına astığı yazıyı görenler şaşırıyor! Türk bilim insanları ortaya koydu! Her gün 3 santimetre küçülüyor Ne İran, ne İsrail, ne de ABD... 1750 İHA ile devasa saldırı! Bu hastalığın işareti olabilir! El bileğinde uyuşma ve ağrı yaşayanlar dikkat Büyük sürpriz! Ve Tedesco'dan Asensio'yla ilgili karar çıktı! Samsunspor maçında forma giyecek mi? Kuduz köpekten farkları kalmadı! Siyonistlerden İran’a yeni tehdit Cevap verilecek mi? Beşiktaş'tan gece saat 2'de olay açıklama geldi, TFF'ye 5 soru soruldu Fransa’da umduğunu Türkiye’de buldu! ‘Avrupa’da eşitlik var’ diyenlere kapak olsun Manchester City Silva'yla görüşme yapmadı: Galatasaray teması kesmedi!
Spor
6
Yeniakit Publisher
Osimhen dünyada ilk 10'da! Rekor üstüne rekor kırıyor...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Osimhen dünyada ilk 10'da! Rekor üstüne rekor kırıyor...

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen dünyanın en pahalı 8. santrforu: Aslan'ın böyle bir gücü var.

#1
Foto - Osimhen dünyada ilk 10'da! Rekor üstüne rekor kırıyor...

Galatasaray'ın golcüsü Osimhen sürekli olarak ligimizdeki farklı isimlerle kıyaslanıyor. Ancak piyasa değeri ve dünya futbolundaki yeri onu çok farklı bir yere taşıyor.

#2
Foto - Osimhen dünyada ilk 10'da! Rekor üstüne rekor kırıyor...

Transfermarkt sitesinin verilerine göre; şu anda dünyanın en pahalı 10 santrforu şöyle sıralanıyor:

#3
Foto - Osimhen dünyada ilk 10'da! Rekor üstüne rekor kırıyor...

Erling Haaland: 200 milyon euro Kylian Mbappe: 200 milyon euro Alexander Isak: 120 milyon euro Julian Alvarez: 100 milyon euro Ousmane Dembele: 100 milyon euro Hugo Ekitike: 85 milyon euro Lautaro Martinez: 85 milyon euro VİCTOR OSİMHEN: 75 milyon euro Matheus Cunha: 70 milyon euro Nick Woltemade: 70 milyon euro

#4
Foto - Osimhen dünyada ilk 10'da! Rekor üstüne rekor kırıyor...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Osimhen'in şu anda kendisiyle kıyaslanan birçok isimden daha iyi olduğunu söylemişti. Bu liste üzerinden bakarsak, Isak sakatlığı sebebiyle Liverpool'u genelde yalnız bıraktı. Dembele daha çok kanat forvet karışımı bir oyuncu...

#5
Foto - Osimhen dünyada ilk 10'da! Rekor üstüne rekor kırıyor...

Osimhen rahatlıkla Alvarez, Ekitike, Martinez, Cuhna ve Woltemade'yle kıyaslanabilir... Ortada ne olursa olsun net bir gerçek var: Osimhen şu anda dünyanın en iyi santrforları arasında bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı yıldızla inanılmaz bir hücum üstünlüğü kuruyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu kez İran değil! İsrail'i İHA'larla vurdular
Dünya

Bu kez İran değil! İsrail'i İHA'larla vurdular

Yanına haydut ABD'yi alarak İran'a saldıran terörist İsrail, Hizbullah tarafından füze ve İHA’larla vuruldu.
İran'dan Körfezi Rahatlatacak Karar!
Dünya

İran'dan Körfezi Rahatlatacak Karar!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışma ikinci haftasına taşınırken bölgedeki gerilim yayılmaya devam ediyor. İran C..
İsrailli kadın asker yıkılan mahallesini paylaştı, yorumlar gecikmedi… "Yaşattığınızı yaşayacaksınız!"
Gündem

İsrailli kadın asker yıkılan mahallesini paylaştı, yorumlar gecikmedi… “Yaşattığınızı yaşayacaksınız!”

Yahudi işgalci bir kadın askerin oturduğu semte isabet eden 20 İran füzesiyle bölgenin harabeye döndüğünü anlattığı paylaşıma sosyal medyada..
1 Nisan’a kadar ceza yok! İçişleri Bakanlığı’ndan APP plaka kararı
Gündem

1 Nisan’a kadar ceza yok! İçişleri Bakanlığı’ndan APP plaka kararı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatları doğrultusunda, standart dışı plaka denetimleri 1 Nisan’a kadar sadece rehberlik amacıyla yapı..
İran'ı vuran Trump yeni tehdidi açıkladı
Dünya

İran'ı vuran Trump yeni tehdidi açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Güney Amerika'daki kartellerin ABD ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu söyledi.

Sergen Yalçın'dan olay Osimhen açıklaması
Spor

Sergen Yalçın'dan olay Osimhen açıklaması

Galatasaray mağlubiyeti sonrası açıklama yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Yalçın "Osimh..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23