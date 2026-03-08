Osimhen dünyada ilk 10'da! Rekor üstüne rekor kırıyor...

Erling Haaland: 200 milyon euro Kylian Mbappe: 200 milyon euro Alexander Isak: 120 milyon euro Julian Alvarez: 100 milyon euro Ousmane Dembele: 100 milyon euro Hugo Ekitike: 85 milyon euro Lautaro Martinez: 85 milyon euro VİCTOR OSİMHEN: 75 milyon euro Matheus Cunha: 70 milyon euro Nick Woltemade: 70 milyon euro