Osimhen dünyada ilk 10'da! Rekor üstüne rekor kırıyor...
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen dünyanın en pahalı 8. santrforu: Aslan'ın böyle bir gücü var.
Galatasaray'ın golcüsü Osimhen sürekli olarak ligimizdeki farklı isimlerle kıyaslanıyor. Ancak piyasa değeri ve dünya futbolundaki yeri onu çok farklı bir yere taşıyor.
Transfermarkt sitesinin verilerine göre; şu anda dünyanın en pahalı 10 santrforu şöyle sıralanıyor:
Erling Haaland: 200 milyon euro Kylian Mbappe: 200 milyon euro Alexander Isak: 120 milyon euro Julian Alvarez: 100 milyon euro Ousmane Dembele: 100 milyon euro Hugo Ekitike: 85 milyon euro Lautaro Martinez: 85 milyon euro VİCTOR OSİMHEN: 75 milyon euro Matheus Cunha: 70 milyon euro Nick Woltemade: 70 milyon euro
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Osimhen'in şu anda kendisiyle kıyaslanan birçok isimden daha iyi olduğunu söylemişti. Bu liste üzerinden bakarsak, Isak sakatlığı sebebiyle Liverpool'u genelde yalnız bıraktı. Dembele daha çok kanat forvet karışımı bir oyuncu...
Osimhen rahatlıkla Alvarez, Ekitike, Martinez, Cuhna ve Woltemade'yle kıyaslanabilir... Ortada ne olursa olsun net bir gerçek var: Osimhen şu anda dünyanın en iyi santrforları arasında bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı yıldızla inanılmaz bir hücum üstünlüğü kuruyor.
