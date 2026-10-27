Kulisler alev aldı: Yeni asgari ücreti açıkladı

"Şunu söyleyelim, biz kahin değiliz, burada bir kehanet de göstermiyoruz ama 2027 bütçesi bize şunu gösteriyor... Şimdi 2027 bütçesinde asgari ücret istisnasındaki artış yaklaşık yüzde 33 civarında. Asgari ücret istisnasındaki artış ne kadar artacağına dair bir ipucudur. Bu yüzde 30'luk bir artışa denk geliyor. Önümüzdeki yıl net asgari ücretin 36.500 civarında olabileceğini söyleyebiliriz. Burada 2027 bütçesi çok açık"