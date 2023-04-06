Uzman isim tek tek açıkladı! Böbrek taşları bu yüzden oluşuyormuş

Üroloji Uzmanı Dr. Kenan Öztorun, hastanın yan sırt bölgesinden küçük bir delik açılarak uygulanan perkütan nefrolitotomi yöntemi hakkında da bilgi verdi. Bu yöntemin 2 santimetreden büyük taşları olan hastalar için uygun bir tedavi seçeneği olduğunu belirten Öztorun, operasyon sürecine ilişkin, “Cerrah hastanın yan/sırt bölgesinden açtığı küçük bir delikten oluşturduğu tünelle böbreğe ulaştığında, oluşturduğu tünelden nefroskop adı verilen aletle taşa ulaşır. Taşı kırmak için hava basınçlı taş kırıcı, yüksek frekanslı ses dalga taş kırıcı ve lazer taş kırıcı kullanılır ve kırılan taş parçaları böbrekten temizlenir” açıklamasında bulundu. Üroloji Uzmanı Dr. Kenan Öztorun, laparoskopik böbrek taşı ameliyatının diğer tedavi seçeneklerinin kullanımının uygun olmadığı ya da riskli olduğu durumlarda tercih edildiğini aktardı. Öztorun uygulamanın, karın zarı içerisine girilerek ya da karın zarı dışında kalarak ciltten deliklerin açılması sonrası kamera ve çeşitli el aletleri kullanılarak yapıldığını belirtti. Açık böbrek taşı ameliyatı hakkında da bilgi veren Öztorun, “Teknolojik gelişmeler sonrası günümüzde oldukça nadir kullanılan bir yöntem halini almıştır. Hastanede uzun yatış süresi, hastanın daha fazla ağrı duyması, iyileşme süresinin uzun olması ve kötü kozmetik görünüm dezavantajları arasında yer almaktadır” açıklamasında bulundu.