Uzman isim tek tek açıkladı! Böbrek taşları bu yüzden oluşuyormuş

Çapı 2 santimetreden küçük olan taşlar için en uygun tedavi yöntemlerinden birinin vücut dışı şok dalga tedavisi olduğunu belirten Öztorun, bu işlemde ciltte herhangi bir kesi veya bir delik aracılığıyla böbreğe girişim yapılmadığını söyledi. Bu işlemin hastaneye yatış gerektirmediğini belirten Öztorun, vücut dışı şok dalga tedavisinin yaklaşık 40 dakika sürdüğünü, özellikle çocuk hasta grubunda etkinliğinin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Öztorun, lazer ile kapalı taş ameliyatının bir kesi ya da delme işlemi gerektirmeyen operasyonlar arasında yer aldığını belirtti. Küçük bir teleskop yardımıyla idrar yoluna girilerek üretra ve mesaneye geçildiğini anlatan Öztorun, “Üreteroskopik taş cerrahisinde böbrek ile mesane arasında yer alan idrar kanalında (üreter) taşın lazer ile kırılarak temizlenmesi gerçekleştirilir. Lazer ile kapalı böbrek taşı ameliyatında ise esnek üreterorenoskop ile böbrek içerisinde yer alan taş lazer aracılığıyla kırılmaktadır” bilgisini paylaştı. Öte yandan, Öztorun, lazer ile kapalı taş ameliyatı sonrasında hastanın aynı gün ya da ertesi gün taburcu olabileceğini belirtti.