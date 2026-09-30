Piyasayı toz duman edecek: Uygun fiyatlı TOGG geliyor!

Togg T6X fiyatı ne kadar olacak? T6X hakkında en fazla merak edilen konulardan biri de Togg T6X fiyatı. Şirketin mevcut hedefi yaklaşık 1 milyon 300 bin TL seviyesinde. Fuat Tosyalı, daha önce açıkladığı 1,3 milyon TL civarındaki hedef fiyatın değişmediğini belirtti. Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor: 1,3 milyon TL şu an için kesinleşmiş liste fiyatı değil, Togg'un fiyat hedefi.