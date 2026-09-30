  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu sefer bilim insanları cevapladı: Manuel mi yoksa otomatik mi daha yararlı? Fatma Betül Sayan Kaya’nın 2.17 milyarı iade ettiği iddiası ortalığı sarstı! Şimdi AK Parti içinden bile bu çağrı yapılıyor Akit yazdı Başkan Erdoğan talimatı verdi: Fon krizini DDK aydınlatacak Tarih belli oldu! Emeklilere 40 bin TL ikramiye verilecek Türkiye'ye karşı alınan füzeler bölgeye ulaştı: Atışlara başlıyorlar Zangır zangır sallandı! 6 büyüklüğünde deprem Rize'de azmin gücü! Karanlığı ilmek ilmek aştı Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye Taşkömürü Kurumu daimi işçi alacak Türkiye’yi sarsan soruşturma sonrası MHK için olay iddia! Ferhat Gündoğdu’nun yerine dünyaca ünlü o isim geliyor Piyasayı toz duman edecek: Uygun fiyatlı TOGG geliyor!
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Piyasayı toz duman edecek: Uygun fiyatlı TOGG geliyor!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Piyasayı toz duman edecek: Uygun fiyatlı TOGG geliyor!

TOGG, daha geniş kitlelere hitap etmek için uygun fiyatlı yeni T6X piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni model için ön sipariş sürecinin Haziran 2027'de başlaması planlanıyor.

#1
Foto - Piyasayı toz duman edecek: Uygun fiyatlı TOGG geliyor!

Togg T6X ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar olacak, özellikleri neler? soruları yeni modelin gündeme gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. T10X ve T10F'in ardından ürün gamını genişletmeye hazırlanan Togg, T6X'i daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmayı hedefliyor. Şirketin mevcut planına göre Haziran 2027'de ön talep sürecinin başlaması ve Haziran ayının sonundan itibaren ilk T6X modellerinin sevk edilmesi bekleniyor. T6X'in fiyatında ise 1 milyon 300 bin TL civarındaki hedef korunuyor.

#2
Foto - Piyasayı toz duman edecek: Uygun fiyatlı TOGG geliyor!

Togg T6X ne zaman çıkacak? Togg T6X için beklenen tarih Haziran 2027 olarak öne çıkıyor. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 31 Ağustos 2026'da yaptığı açıklamada T6X için gelecek yıl haziran ayında talep toplamaya başlayacaklarını ve haziran ayının sonundan itibaren araçları kullanıcılara sevk etmeyi planladıklarını açıkladı.

#3
Foto - Piyasayı toz duman edecek: Uygun fiyatlı TOGG geliyor!

Togg T6X fiyatı ne kadar olacak? T6X hakkında en fazla merak edilen konulardan biri de Togg T6X fiyatı. Şirketin mevcut hedefi yaklaşık 1 milyon 300 bin TL seviyesinde. Fuat Tosyalı, daha önce açıkladığı 1,3 milyon TL civarındaki hedef fiyatın değişmediğini belirtti. Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor: 1,3 milyon TL şu an için kesinleşmiş liste fiyatı değil, Togg'un fiyat hedefi.

#4
Foto - Piyasayı toz duman edecek: Uygun fiyatlı TOGG geliyor!

T6X için kampanya olacak mı? T6X'in satış döneminde yalnızca fiyatın değil, finansman ve kampanya seçeneklerinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Tosyalı, T6X'in fiyatına uygun kampanya süreçlerinin de hazırlanacağını açıkladı. Ancak 2027 yılında uygulanacak kampanyaların faiz oranları, vade seçenekleri, peşinat tutarları veya diğer ödeme koşulları henüz açıklanmış değil.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akın Gürlek'in avukatı harekete geçti: İddialar iftira, belgen varsa açıkla
Gündem

Akın Gürlek'in avukatı harekete geçti: İddialar iftira, belgen varsa açıkla

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in avukatı Abdullah Adır, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek hakkında ortaya ..
İzmir'de CHP'ye ağır darbe! Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Gündem

İzmir'de CHP'ye ağır darbe! Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

İzmir siyasetini sallayan dev transfer iddiasında son aşamaya gelindi. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın..
Devlet 600 yıllık camiyi yıkmak isteyince halk canlı kalkan oldu
Dünya

Devlet 600 yıllık camiyi yıkmak isteyince halk canlı kalkan oldu

Hindistan’ın Ujjain kentinde Müslümanlar, yaklaşık 600 yıllık Şahi Camii’nin yol genişletme projesi kapsamında kısmen yıkılmasına karşı gece..
Ren Nehri kurudu: Almanya'da gemi trafiği felç oldu
Dünya

Ren Nehri kurudu: Almanya'da gemi trafiği felç oldu

Ren Nehri'ndeki su seviyesi bir kez daha kritik seviyelere düştü. Gemi trafiğinin önemli ölçüde aksaması nedeniyle tedarik zincirlerinde büy..
Bayrampaşa'da okulda silahlı şahısların yakalandığı iddiası! İstanbul Emniyeti'nden açıklama
Gündem

Bayrampaşa'da okulda silahlı şahısların yakalandığı iddiası! İstanbul Emniyeti'nden açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bayrampaşa ilçesinde bulunan bir okulda silahlı şahısların yakalandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıklad..
Bir hastane yetkilisi dönen haraç çarkını ifşa etti! CHP'li belediyenin 8 milyon doları nasıl aldığını tek tek anlattılar
Gündem

Bir hastane yetkilisi dönen haraç çarkını ifşa etti! CHP'li belediyenin 8 milyon doları nasıl aldığını tek tek anlattılar

Medicana hastaneler Grubu yetkilileri mahkeme huzurunda verdikleri ifadelerle CHP'li Şişli Belediyesi'ni sarsan dev rüşvet çarkını gözler ön..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23