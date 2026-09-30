Piyasayı toz duman edecek: Uygun fiyatlı TOGG geliyor!
TOGG, daha geniş kitlelere hitap etmek için uygun fiyatlı yeni T6X piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni model için ön sipariş sürecinin Haziran 2027'de başlaması planlanıyor.
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TOGG, daha geniş kitlelere hitap etmek için uygun fiyatlı yeni T6X piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni model için ön sipariş sürecinin Haziran 2027'de başlaması planlanıyor.
Togg T6X ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar olacak, özellikleri neler? soruları yeni modelin gündeme gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. T10X ve T10F'in ardından ürün gamını genişletmeye hazırlanan Togg, T6X'i daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmayı hedefliyor. Şirketin mevcut planına göre Haziran 2027'de ön talep sürecinin başlaması ve Haziran ayının sonundan itibaren ilk T6X modellerinin sevk edilmesi bekleniyor. T6X'in fiyatında ise 1 milyon 300 bin TL civarındaki hedef korunuyor.
Togg T6X ne zaman çıkacak? Togg T6X için beklenen tarih Haziran 2027 olarak öne çıkıyor. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 31 Ağustos 2026'da yaptığı açıklamada T6X için gelecek yıl haziran ayında talep toplamaya başlayacaklarını ve haziran ayının sonundan itibaren araçları kullanıcılara sevk etmeyi planladıklarını açıkladı.
Togg T6X fiyatı ne kadar olacak? T6X hakkında en fazla merak edilen konulardan biri de Togg T6X fiyatı. Şirketin mevcut hedefi yaklaşık 1 milyon 300 bin TL seviyesinde. Fuat Tosyalı, daha önce açıkladığı 1,3 milyon TL civarındaki hedef fiyatın değişmediğini belirtti. Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor: 1,3 milyon TL şu an için kesinleşmiş liste fiyatı değil, Togg'un fiyat hedefi.
T6X için kampanya olacak mı? T6X'in satış döneminde yalnızca fiyatın değil, finansman ve kampanya seçeneklerinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Tosyalı, T6X'in fiyatına uygun kampanya süreçlerinin de hazırlanacağını açıkladı. Ancak 2027 yılında uygulanacak kampanyaların faiz oranları, vade seçenekleri, peşinat tutarları veya diğer ödeme koşulları henüz açıklanmış değil.
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