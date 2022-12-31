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Sağlık
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Uzman isim formülü verdi! Bel ve bacak ağrısına 1 dakikada çözüm

2022-12-31 13:05:24
Uzman isim formülü verdi! Bel ve bacak ağrısına 1 dakikada çözüm

Bitmek bilmeyen bel ve bacak ağrılarından kurtulmak için bıçak altına yatmanıza gerek yok. Yalnızca birkaç dakikalık işlemle ağrılarınızla vedalaşmanız mümkün....

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Foto - Uzman isim formülü verdi! Bel ve bacak ağrısına 1 dakikada çözüm

#2
Foto - Uzman isim formülü verdi! Bel ve bacak ağrısına 1 dakikada çözüm

#3
Foto - Uzman isim formülü verdi! Bel ve bacak ağrısına 1 dakikada çözüm

#4
Foto - Uzman isim formülü verdi! Bel ve bacak ağrısına 1 dakikada çözüm

Beyin ve sinir cerrahisinin en sık tecrübesinin olduğu ameliyatlardan birinin bel fıtığı ameliyatı olduğunu vurgulayan Ermol, " Günümüzde yüksek riskten bahsetmek mümkün değildir. Cerrahi tedavide en ideal seçenek mikroskop kullanılarak yapılan mikro cerrahidir. Ameliyat genel veya spinal anestezi ile yapılabilir. 1 saat kadar sürer ve hasta ameliyattan sonra 6. saatte yürüyebilir. Ameliyatın genel anlamda başarı oranı yüzde 98’dir. Risk faktörleri yüzde 3-5 arasındadır. Bunların en sık olanı enfeksiyon riskidir. Riski belirleyen diğer bir faktör hastanın ek rahatsızlığının olup olmaması ve yaşıdır" diye konuştu. Ermol bel fıtığını önlemek için alınabilecek önlemleri ise şöyle sıraladı: "Kilo alınmamalı, vücut ağırlığı artırılmamalıdır. Ağır kaldırma gibi bedene yük verecek her şeyden uzak durulmalıdır. Çok uzun süre saatlerce oturur pozisyonda veya ayakta kalınmamalıdır. Aşırı kilolu hastalar kilo vermelidir. Soğuk havada bel bölgesini ekstra sıcak tutmak önemlidir Bel omurgası kaslarını güçlendirici egzersizler ve haftada 2-3 kere yapılacak sırt üstü yüzmek bel omurga sağlığı açısından oldukça değerlidir".

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