Uzman isim açıkladı! Deprem neden bu kadar yıkıcı oldu?

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından dikkatleri Doğu Karadeniz Bölgesine çekerek “Trabzon, Doğu Karadeniz sahili boyunca uzanan bir il. Sahilimiz gevşek kum, çakıldan oluşuyor. Bu tür yapılar zeminin yapıları depremi büyütme özelliğine sahiptir” dedi. Depremin yıkıcılığı sadece depremin büyüklüğüne bağlı olmadığını kaydeden Bektaş, “Trabzon 1960 yılından beri var olan eski deprem tehlikesi haritasına göre dördünce derece deprem diye bilinir halk bu algıyla burada deprem olmaz mantığıyla yaşar. 500 kilometre güneydeki bir deprem Trabzon’u dahi etkiledi. Trabzon’u niçin bu kadar fazla etkiledi veya Rize’yi etkiledi özellikle Trabzon ve çevresinin jeoloji özelliğine bağlı. Trabzon, Doğu Karadeniz sahili boyunca uzanan bir il. Sahilimiz gevşek kum, çakıldan oluşuyor. Bu tür yapılar zeminin yapıları depremi büyütme özelliğine sahiptir. Yani deprem yıkıcılığı sadece depremin büyüklüğüne bağlı değildir zeminin özelliğine bağlıdır” diye konuştu.