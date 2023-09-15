Üzerine yıldırım düşen gencin boynundaki kolye parçalandı; bulunduğu bölge yandı

Lise mezunu olduğunu ve köyünde üniversiteye hazırlandığını söyleyen Yusuf Can, "Bu yıl hayvanları otlatacak çoban bulamadık. Köydeki gençler sırayla hayvanları yaylaya götürüp otlatıyordu. Sıra bana ve Mustafa'ya gelmişti. Sabahın erken saatlerinde inekleri otlatmak için yaylaya götürdük. Hava kapalıydı ve zaman zaman hafiften yağmur yağıyordu. Saat 15.00 gibi yağış şiddetini artırdı. Islanmamak için Mustafa ile açtığımız şemsiyenin altına girdik. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü Erzurum'da açtığımda doktorlar müdahale ediyordu. Şemsiye ile boynumdaki zincir kolye parçalanmış, telefonum da arızalanmış. Arkadaşım ayaklarındaki ağrı nedeniyle iki gün kaldıktan sonra taburcu edildi. Boynumdaki zincir derimi yakmış ve izi çıkmış. Tedavim bu nedenle uzadı. Kolyeme ne olduğunu bilmiyorum görenler parçalandığını söylüyor" diye konuştu.