Üzerine yıldırım düşen gencin boynundaki kolye parçalandı; bulunduğu bölge yandı

Ardahan'ın Posof ilçesinin Sarıgül köyündeki yaylada hayvan otlatırken üzerlerine yıldırım düşen Mustafa Can Bilgili (18) ile Yusuf Can (18) yaralandı. Yusuf Can'ın boynundaki zincir kolyenin bulunduğu bölge yandı. Hastanedeki tedavisi süren Can, "Yağmur yağınca ıslanmamak için Mustafa ile açtığımız şemsiyenin altına girdik. Sonrasını hatırlamıyorum, gözlerimi açtığımda hastanede doktorlar müdahale ediyordu. Boynumda taşıdığım altın olmayan zincir kolyenin izi derime çıkmış ve kolye parçalanmış" dedi.