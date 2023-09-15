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Üzerine yıldırım düşen gencin boynundaki kolye parçalandı; bulunduğu bölge yandı

2023-09-15 10:49:13
Üzerine yıldırım düşen gencin boynundaki kolye parçalandı; bulunduğu bölge yandı

Ardahan'ın Posof ilçesinin Sarıgül köyündeki yaylada hayvan otlatırken üzerlerine yıldırım düşen Mustafa Can Bilgili (18) ile Yusuf Can (18) yaralandı. Yusuf Can'ın boynundaki zincir kolyenin bulunduğu bölge yandı. Hastanedeki tedavisi süren Can, "Yağmur yağınca ıslanmamak için Mustafa ile açtığımız şemsiyenin altına girdik. Sonrasını hatırlamıyorum, gözlerimi açtığımda hastanede doktorlar müdahale ediyordu. Boynumda taşıdığım altın olmayan zincir kolyenin izi derime çıkmış ve kolye parçalanmış" dedi.

#1
Foto - Üzerine yıldırım düşen gencin boynundaki kolye parçalandı; bulunduğu bölge yandı

Olay, 1 Eylül’de Posof ilçesinin kırsal Sarıgül Mahallesi’nde meydana geldi. Çoban olmadığı için gençlerin sırayla hayvanları otlattığı mahallede Mustafa Can Bilgili ile Yusuf Can inekleri yaylaya götürdü. Öğleden sonra sağanak başlayınca iki arkadaş, ıslanmamak için açtıkları şemsiyenin altına girdi.

#2
Foto - Üzerine yıldırım düşen gencin boynundaki kolye parçalandı; bulunduğu bölge yandı

Bir süre Bilgili ve Can, üzerlerine yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Yayladaki mahalleliler, olayı fark edip ihbarda bulununca bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Baygın haldeki iki arkadaş ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafa Can Bilgili ve Yusuf Can, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. İki gün hastanede kalan Bilgili taburcu edilirken, Can'ın boynundaki zincir kolyenin oluşturduğu yara nedeniyle tedavisi devam ediyor.

#3
Foto - Üzerine yıldırım düşen gencin boynundaki kolye parçalandı; bulunduğu bölge yandı

Lise mezunu olduğunu ve köyünde üniversiteye hazırlandığını söyleyen Yusuf Can, "Bu yıl hayvanları otlatacak çoban bulamadık. Köydeki gençler sırayla hayvanları yaylaya götürüp otlatıyordu. Sıra bana ve Mustafa'ya gelmişti. Sabahın erken saatlerinde inekleri otlatmak için yaylaya götürdük. Hava kapalıydı ve zaman zaman hafiften yağmur yağıyordu. Saat 15.00 gibi yağış şiddetini artırdı. Islanmamak için Mustafa ile açtığımız şemsiyenin altına girdik. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü Erzurum'da açtığımda doktorlar müdahale ediyordu. Şemsiye ile boynumdaki zincir kolye parçalanmış, telefonum da arızalanmış. Arkadaşım ayaklarındaki ağrı nedeniyle iki gün kaldıktan sonra taburcu edildi. Boynumdaki zincir derimi yakmış ve izi çıkmış. Tedavim bu nedenle uzadı. Kolyeme ne olduğunu bilmiyorum görenler parçalandığını söylüyor" diye konuştu.

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