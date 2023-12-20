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Teknoloji-Bilişim
10
Uygun fiyatlı 5G telefon geliyor

2023-12-20 19:07:55
Uygun fiyatlı 5G telefon geliyor

Motorola, Moto G 5G (2024) için son hazırlıklarını tamamladı.

#1
Foto - Uygun fiyatlı 5G telefon geliyor

Cep telefonu döneminde fırtınalar gibi esen, akıllı telefon dünyasına geçiş yapamayıp kelimenin tam anlamıyla kaybolan Motorola, Lenovo çatısı altında varlık göstermeye devam ediyor.

#2
Foto - Uygun fiyatlı 5G telefon geliyor

Şirket, mayıs ayında tanıttığı Moto G (2023) modelinin halefine hazırlanıyor.

#3
Foto - Uygun fiyatlı 5G telefon geliyor

Moto G 5G (2024), 6,5 inç IPS LCD ekran ile sahne alacak

#4
Foto - Uygun fiyatlı 5G telefon geliyor

Motorola, uygun fiyatlı modellerle önemli bir kullanıcı kitlesine ulaştı.

#5
Foto - Uygun fiyatlı 5G telefon geliyor

Akıllı telefon dünyasındaki doğruluk oranı yüksek sızıntılarıyla bilinen OnLeaks ve MySmartPrice, Moto G 5G (2024) modeline ait olduğunu iddia ettiği bir dizi görsel paylaştı. Motorola modelinin görsellerine baktığımızda arka tarafta ikili bir kamera kurulumunun bizleri karşıladığını görüyoruz. Kameralar hakkında bir bilgiye sahip değiliz.

#6
Foto - Uygun fiyatlı 5G telefon geliyor

Ancak cihazın selefinde 48 Megapiksel ana kamera (f/1.7 diyafram açıklığı, 0.8µm-1.6µm piksel) ve 2 Megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı sensöre yer vermişti.

#7
Foto - Uygun fiyatlı 5G telefon geliyor

Ön tarafa baktığımızda ekranın üst orta kısmında delikli bir özçekim kamerasına rastlıyoruz. Ön panelin 6,5 inç IPS LCD ekranla kaplandığını söyleyelim. Tasarım olarak baktığımızda ise Moto G (2023) ile benzerlik gösterdiğini görüyoruz. Önceki model 150 euroluk bir fiyatla sahne almıştı. Beklenen cihazın da benzer bir fiyatla tanıtılması bekleniyor. Daha iyi fikir vermesi açısından selefine bir göz atalım;

#8
Foto - Uygun fiyatlı 5G telefon geliyor

Moto G (2023) özellikleri

#9
Foto - Uygun fiyatlı 5G telefon geliyor

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