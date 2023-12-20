Uygun fiyatlı 5G telefon geliyor

Ön tarafa baktığımızda ekranın üst orta kısmında delikli bir özçekim kamerasına rastlıyoruz. Ön panelin 6,5 inç IPS LCD ekranla kaplandığını söyleyelim. Tasarım olarak baktığımızda ise Moto G (2023) ile benzerlik gösterdiğini görüyoruz. Önceki model 150 euroluk bir fiyatla sahne almıştı. Beklenen cihazın da benzer bir fiyatla tanıtılması bekleniyor. Daha iyi fikir vermesi açısından selefine bir göz atalım;