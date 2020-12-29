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Medya
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Uyanış Büyük Selçuklu reytingleri altüst etti

2020-12-29 12:05:48
Uyanış Büyük Selçuklu reytingleri altüst etti

Uyanış Büyük Selçuklu, dün akşam 14. bölümü ile ekranlara geldi. Dizi dünkü bölümüyle önemli bir başarıya imza attı.

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Foto - TRT 1’in her bölümüyle ekran başındakileri tarihin en çetin, tozlu sayfaları ardında kalmış dönemine götüren dizisi ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’, dün akşam yayınlanan bölümündeki savaş sahnesiyle çok konuşuldu. Pazartesi akşamları reyting yarışında da savaş sahneleri diziye önemli bir üstünlük getirdi. 9-11 arası reytingler elde eden TRT1 dizisi tüm kategorilerde birinciliğin de sahibi oldu. Sosyal medyada da etkileyici savaş sahneleri çok konuşuldu. ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’, dün akşam ekranlara gelen bölümüyle liderliğe adını bir kez daha yazdırarak gücünü ispatladı. Dizi, tam 4 ayrı etiket ile sosyal medya mecrası Twitter’da ise uzun süre TT listesinde kaldı. Bölüm etiketi olan #CenkVakti ile birlikte Buğra Gülsoy, Melikşah ve Terken etiketleri de Twitter’da dün akşam hakkında en çok yorum yapılan başlıklar oldu. Merakla beklenen reyting rakamları da resmen açıklandı.

TRT 1’in her bölümüyle ekran başındakileri tarihin en çetin, tozlu sayfaları ardında kalmış dönemine götüren dizisi ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’, dün akşam yayınlanan bölümündeki savaş sahnesiyle çok konuşuldu. Pazartesi akşamları reyting yarışında da savaş sahneleri diziye önemli bir üstünlük getirdi. 9-11 arası reytingler elde eden TRT1 dizisi tüm kategorilerde birinciliğin de sahibi oldu. Sosyal medyada da etkileyici savaş sahneleri çok konuşuldu. ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’, dün akşam ekranlara gelen bölümüyle liderliğe adını bir kez daha yazdırarak gücünü ispatladı. Dizi, tam 4 ayrı etiket ile sosyal medya mecrası Twitter’da ise uzun süre TT listesinde kaldı. Bölüm etiketi olan #CenkVakti ile birlikte Buğra Gülsoy, Melikşah ve Terken etiketleri de Twitter’da dün akşam hakkında en çok yorum yapılan başlıklar oldu. Merakla beklenen reyting rakamları da resmen açıklandı.

#2
Foto - 28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Çukur, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Çukur, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

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Foto - AB Grubunda da yine Uyanış Büyük Selçuklu ilk sırada yer aldı.

AB Grubunda da yine Uyanış Büyük Selçuklu ilk sırada yer aldı.

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