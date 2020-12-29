Uyanış Büyük Selçuklu reytingleri altüst etti

TRT 1’in her bölümüyle ekran başındakileri tarihin en çetin, tozlu sayfaları ardında kalmış dönemine götüren dizisi ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’, dün akşam yayınlanan bölümündeki savaş sahnesiyle çok konuşuldu. Pazartesi akşamları reyting yarışında da savaş sahneleri diziye önemli bir üstünlük getirdi. 9-11 arası reytingler elde eden TRT1 dizisi tüm kategorilerde birinciliğin de sahibi oldu. Sosyal medyada da etkileyici savaş sahneleri çok konuşuldu. ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’, dün akşam ekranlara gelen bölümüyle liderliğe adını bir kez daha yazdırarak gücünü ispatladı. Dizi, tam 4 ayrı etiket ile sosyal medya mecrası Twitter’da ise uzun süre TT listesinde kaldı. Bölüm etiketi olan #CenkVakti ile birlikte Buğra Gülsoy, Melikşah ve Terken etiketleri de Twitter’da dün akşam hakkında en çok yorum yapılan başlıklar oldu. Merakla beklenen reyting rakamları da resmen açıklandı.