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Medya
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Uyanış Alparslan dizisine bomba isim katıldı

2021-08-12 09:26:47
Uyanış Alparslan dizisine bomba isim katıldı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi geçtiğimiz sezona damga vurmuştu.

#1
Foto - Dizinin ikinci sezonunda yep yeni bir kadro ile Sultan Alparslan’ın hayatı anlatılacak.

Dizinin ikinci sezonunda yep yeni bir kadro ile Sultan Alparslan’ın hayatı anlatılacak.

#2
Foto - Alparslan dizisinde önemli isimler de biraraya geldi. Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Korel Cezayirli, Burak Şafak, Esila Umut ve Zeynep Özder şimdiye kadar anlaşma yapılan isimler arasında bulunuyor.

Alparslan dizisinde önemli isimler de biraraya geldi. Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Korel Cezayirli, Burak Şafak, Esila Umut ve Zeynep Özder şimdiye kadar anlaşma yapılan isimler arasında bulunuyor.

#3
Foto - Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, ağustos ayı içinde dizi ekibi çekimlere başlayacak. .

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, ağustos ayı içinde dizi ekibi çekimlere başlayacak. .

#4
Foto - Dizi için yeni oyuncu arayışları da sürüyor

Dizi için yeni oyuncu arayışları da sürüyor

#5
Foto - “Mavera” isimli TRT1 dizisinde Mervan karakterini oynayan başarılı oyuncu Ferit Kaya’nın yine bir TRT1 yapımı olan Alparslan dizisinde rol alacağı öğrenildi.

“Mavera” isimli TRT1 dizisinde Mervan karakterini oynayan başarılı oyuncu Ferit Kaya’nın yine bir TRT1 yapımı olan Alparslan dizisinde rol alacağı öğrenildi.

#6
Foto - Ferit Kaya’nın merakla beklenen dizide Emir Bozan karakteri ile gözükeceği ortaya çıktı.

Ferit Kaya’nın merakla beklenen dizide Emir Bozan karakteri ile gözükeceği ortaya çıktı.

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