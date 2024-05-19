2024-05-19 15:37:18 Üsküdar’da alicengiz oyunu... CHP'li yönetimden sosyal yardım algısı
Üsküdar Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan eski Şehir Hatları genel Müdürü Sinem Dedetaş, 'pazar desteği' adı altında yıllık 5 bin Türk lirası verileceğini açıkladı. İlçe Meclisinden geçen karar sonrası alicengiz oyununu ise eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ifşa etti. Türkmen; "Destek Kart ile her ay 1000-1500 lira yatırıyorduk. Bu yıl aylık 2000-2500 lira olacaktı. Bunu kesip, 60 yaş üstüne aylık 400 lirayı “pazar desteği” diyerek dev bir icraat gibi duyuruyorlar. İstenen şartlar öyle “garip” ki, Üsküdar’da bu şartlara uygun 60 yaş üstü 5000 hane yok” dedi.