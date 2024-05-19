Üsküdar’da alicengiz oyunu... CHP'li yönetimden sosyal yardım algısı

'3 BİN EMEKLİMİZE VE BÜYÜKLERİMİZE KASA KASA MEYVE GÖNDERİYORDUK' Üsküdar'da CHP'li yönetimin istediği kriterlere uygun 60 yaş üstü 5 bin hane olmadığını söyleyen Türkmen, "Üzücü bir algı cambazlığı ile karşı karşıyayız. Kaymakamlığın onayladığı 6 bin aileye Destek Kart ile her ay bin – bin 500 lira yatırıyorduk. Bu yıl aylık 2 bin -2 bin 500 lira olacaktı. Bunu kesip, 60 yaş üstüne aylık 400 lirayı "pazar desteği" diyerek dev bir icraat gibi duyuruyorlar. İstenen şartlar öyle "garip" ki, Üsküdar'da bu şartlara uygun 60 yaş üstü 5 bin hane yok. Biz her ay 2-3 bin emekli vatandaşımıza, büyüklerimize kasa kasa meyve sebze yolluyorduk, buradan da paylaşıyorduk biliyorsunuz. Sosyal yardım iyidir, artarak devam etmesinden sadece memnuniyet duyarız, lakin böyle değil. Üsküdarlı hemşehrilerimize buradan çağrımdır, varolan haklarınıza sahip çıkın!" ifadelerini kullandı.