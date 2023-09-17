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Yaşam
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Uşak'taki kazada 13 kişi yaralandı

2023-09-17 03:23:42
Uşak'taki kazada 13 kişi yaralandı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde işçi taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

#1
Foto - Uşak'taki kazada 13 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Ulubey'den Eşme istikametine giden F.A. (42) yönetimindeki 64 ABY 422 plakalı midibüs ile karşı yönden gelen M.T. idaresindeki 64 HH 900 plakalı otomobil çarpıştı.

#2
Foto - Uşak'taki kazada 13 kişi yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol dışına çıkarak durabildi.

#3
Foto - Uşak'taki kazada 13 kişi yaralandı

Yaralanan otomobil sürücüsü ile midibüsteki 12 kişi, sağlık ekipleri tarafından Ulubey Devlet Hastanesi ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

#4
Foto - Uşak'taki kazada 13 kişi yaralandı

Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu, hastaneye giderek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Kaynak: AA

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