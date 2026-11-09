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Baykar'dan çılgın hamle: 1000'den fazla İHA'yı teslim etti

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Baykar'dan çılgın hamle: 1000'den fazla İHA'yı teslim etti

İnsansız hava aracı üretiminde Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alan Baykar'a ilişkin güncel veriler kamuoyuyla paylaşıldı.

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#1
Foto - Baykar'dan çılgın hamle: 1000'den fazla İHA'yı teslim etti

Defenceturk'te yer alan habere göre, Baykar, İTÜ Future Engineers Summit 2026 kapsamında gerçekleştirdiği sunumda şirketin üretim, ihracat ve uçuş faaliyetlerine ilişkin güncel verileri paylaştı. Açıklamaya göre şirket, bugüne kadar 41 farklı ülkeye 1000'in üzerinde insansız hava aracı teslim etti.

#2
Foto - Baykar'dan çılgın hamle: 1000'den fazla İHA'yı teslim etti

1986 yılında kurulan Baykar'ın 9 bini aşkın çalışanı bulunuyor. Çalışanlarının yaş ortalaması 30 olan şirketin hava araçları ise toplamda 150 bin saatin üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

#3
Foto - Baykar'dan çılgın hamle: 1000'den fazla İHA'yı teslim etti

Sunumda paylaşılan verilere göre Baykar, 2025 yılında 2,2 milyar doların üzerinde ihracat geliri elde etti. Şirketin toplam gelirlerinin yüzde 90'dan fazlasının yurt dışı satışlarından geldiği, projelerinin ise tamamen öz kaynaklarla finanse edildiği belirtildi.

#4
Foto - Baykar'dan çılgın hamle: 1000'den fazla İHA'yı teslim etti

Baykar, son üç yıldır küresel SİHA pazarındaki liderliğini korurken 2025 yılında insansız hava aracı alanında dünyanın en büyük ihracatçısı olmayı sürdürdü.

#5
Foto - Baykar'dan çılgın hamle: 1000'den fazla İHA'yı teslim etti

Şirket, 2023 ve 2024 yıllarında Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ilk 10 firması arasında yer aldı. Ayrıca 2021-2024 döneminde savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Baykar, 2023 yılında sektör ihracatının yaklaşık üçte birini, 2024 yılında ise dörtte birini tek başına gerçekleştirdi.

#6
Foto - Baykar'dan çılgın hamle: 1000'den fazla İHA'yı teslim etti

Mayıs ayında açıklanan verilere göre Baykar, Bayraktar TB2 için 36, Bayraktar AKINCI için 16 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı. İki platform için açıklanan ülke sayılarının yanı sıra şirketin diğer sistemlerine yönelik uluslararası faaliyetleri de devam ediyor.

#7
Foto - Baykar'dan çılgın hamle: 1000'den fazla İHA'yı teslim etti

Kamikaze İHA sistemi SİVRİSİNEK farklı çatışma sahalarında gündeme gelirken, KIZILELMA'nın ihracatına yönelik Endonezya ile de sözleşme imzalandı. Baykar'ın paylaştığı son veriler, şirketin uluslararası pazardaki faaliyetlerinin ve Türkiye'nin savunma-havacılık ihracatındaki ağırlığının büyümeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

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Yorumlar

Murat gözükara

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