Ünlü Türk işadamından beklenmedik karar! Para basan altın madenini gözünü kırpmadan İngilizlere sattı

Yaklaşık 666 hektarlık alanı kapsayan proje için toplam anlaşma bedeli 7,85 milyon dolar olarak belirlendi. Ödemenin 4 milyon dolarlık ilk bölümünün, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) Ekim 2026'da vermesi beklenen onayın ardından yapılması planlanıyor. Kalan 3,85 milyon dolarlık ödeme ise Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecine bağlandı. Bu ödemenin, 2027 yılının ortalarında tamamlanması beklenen ÇED sürecinin ardından gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Anlaşma yalnızca proje devrinden oluşmuyor. Meta Nikel, Keşkek sahasından çıkarılacak altından yüzde 1 oranında brüt gelir payı elde edecek. Ayrıca sahada gerçekleştirilecek çalışmalar sonucunda yeni rezervlerin keşfedilmesi halinde Meta Nikel'e ons başına 60 dolar ek ödeme yapılması kararlaştırıldı.