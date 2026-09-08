Ünlü Türk işadamından beklenmedik karar! Para basan altın madenini gözünü kırpmadan İngilizlere sattı
İngiltere merkezli ACG Metals, Balıkesir'deki Keşkek altın projesinin ruhsat ve tüm haklarını Zorlu Holding bünyesindeki Meta Nikel'den devralmak üzere anlaşmaya vardı. Yaklaşık 666 hektarlık alanı kapsayan ve 7,85 milyon dolarlık toplam bedelle el değiştiren projede, gerekli MAPEG ve ÇED onaylarının ardından 2027 ortalarında üretime başlanması hedefleniyor. Mevcut kaynak değeri milyonlarca dolarla ölçülen sahanın Gediktepe tesisleriyle entegre edilerek ilave sondajlarla devasa bir altın rezervine dönüştürülmesi planlanıyor.