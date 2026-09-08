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Ünlü Türk işadamından beklenmedik karar! Para basan altın madenini gözünü kırpmadan İngilizlere sattı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ünlü Türk işadamından beklenmedik karar! Para basan altın madenini gözünü kırpmadan İngilizlere sattı

İngiltere merkezli ACG Metals, Balıkesir'deki Keşkek altın projesinin ruhsat ve tüm haklarını Zorlu Holding bünyesindeki Meta Nikel'den devralmak üzere anlaşmaya vardı. Yaklaşık 666 hektarlık alanı kapsayan ve 7,85 milyon dolarlık toplam bedelle el değiştiren projede, gerekli MAPEG ve ÇED onaylarının ardından 2027 ortalarında üretime başlanması hedefleniyor. Mevcut kaynak değeri milyonlarca dolarla ölçülen sahanın Gediktepe tesisleriyle entegre edilerek ilave sondajlarla devasa bir altın rezervine dönüştürülmesi planlanıyor.

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Foto - Ünlü Türk işadamından beklenmedik karar! Para basan altın madenini gözünü kırpmadan İngilizlere sattı

Türkiye'deki madencilik faaliyetlerini genişleten ACG Metals, altın üretiminde yeni bir sahaya daha yöneliyor. Financial Times'ta yer alan habere göre şirket, Gediktepe operasyonuna yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunan Keşkek altın projesinin ruhsatını ve tüm haklarını devralmak üzere Zorlu Holding'in finansal borç yapılandırma sürecindeki maden grubu Meta Nikel ile anlaşmaya vardı.

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Foto - Ünlü Türk işadamından beklenmedik karar! Para basan altın madenini gözünü kırpmadan İngilizlere sattı

Yaklaşık 666 hektarlık alanı kapsayan proje için toplam anlaşma bedeli 7,85 milyon dolar olarak belirlendi. Ödemenin 4 milyon dolarlık ilk bölümünün, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) Ekim 2026'da vermesi beklenen onayın ardından yapılması planlanıyor. Kalan 3,85 milyon dolarlık ödeme ise Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecine bağlandı. Bu ödemenin, 2027 yılının ortalarında tamamlanması beklenen ÇED sürecinin ardından gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Anlaşma yalnızca proje devrinden oluşmuyor. Meta Nikel, Keşkek sahasından çıkarılacak altından yüzde 1 oranında brüt gelir payı elde edecek. Ayrıca sahada gerçekleştirilecek çalışmalar sonucunda yeni rezervlerin keşfedilmesi halinde Meta Nikel'e ons başına 60 dolar ek ödeme yapılması kararlaştırıldı.

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Foto - Ünlü Türk işadamından beklenmedik karar! Para basan altın madenini gözünü kırpmadan İngilizlere sattı

Keşkek ocağında ortalama 0,90 gram/ton altın tenörüne sahip yaklaşık 300 bin ton cevher tanımlanmış durumda. Mevcut ons fiyatları üzerinden hesaplandığında söz konusu kaynağın teorik değerinin yaklaşık 38 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte projenin potansiyelinin mevcut kaynakla sınırlı olmadığı ifade ediliyor. Ruhsat alanında yaklaşık 1,5 milyon tonluk mineral kaynak bulunduğu tahmin edilirken, ilave sondajlarla 5 ila 10 milyon ton arasında yeni cevher sahalarının ortaya çıkarılabileceği değerlendiriliyor.

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Foto - Ünlü Türk işadamından beklenmedik karar! Para basan altın madenini gözünü kırpmadan İngilizlere sattı

Keşkek sahasından çıkarılması planlanan oksit cevherinin, ACG Metals'ın Gediktepe'deki mevcut yığın liç tesisinde işlenmesi öngörülüyor. Şirketin uygulayacağı özel proses sayesinde altın kazanım oranının yüzde 85 seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Gerekli izin ve onayların tamamlanmasının ardından Keşkek sahasında madencilik faaliyetleri ile altın üretiminin 2027 yılının ortalarında başlaması planlanıyor. Böylece ACG Metals, Gediktepe operasyonunun yakınındaki yeni sahayı mevcut altyapısıyla entegre ederek Türkiye'deki altın üretim faaliyetlerini genişletmeyi hedefliyor.

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