Başkan Erdoğan ‘utanç verici’ demişti! Ecdat yadigarı kitapları kurtaran isim konuştu

Kitapların toplam sayısına ilişkin soruya karşılık Minder, "Sahafların söylemiş olduğu birkaç kamyondan, yaklaşık 50-100 bin kitaptan bahsediliyor demektir. Nadir eser olduğunu düşünürsek çok kıymetli kitaplar. Cumhurbaşkanımız bu konuya ilk günden beri çok değer verdi, birçok konuşmasında buna atıfta bulundu. Böyle kıymetli bir koleksiyonu kazandırmaktan ben de son derece bahtiyarım, ismimin böyle güzel bir şeyde kullanılıyor olması benim için de çok kıymetli. Cumhurbaşkanımız bizi bu konuda takdir etti zaten çok sağ olsunlar. Cumhurbaşkanımızın, millet kıraathaneleri, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi, ‘Kütüphaneleri 24 saat açın, burada çocuklara, gençlere çay, çorba, simit verin’ talimatları sayesinde bugün Türkiye’nin her tarafında özellikle yerel yönetimler çok sayıda kütüphane açtılar. Kütüphaneciliğimiz bu anlamda son yıllarda çok güzel ivmeler kazandı.