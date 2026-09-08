Başkan Erdoğan ‘utanç verici’ demişti! Ecdat yadigarı kitapları kurtaran isim konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı bir konuşmada, 28 Şubat darbe sürecinde kitapların da hedef olduğunu belirterek, “500’ü Sultan 2. Abdülhamid Han’ın şahsi kitaplığına ait 4 bin 500 eser, devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nden çöpe atılmıştır” demişti. O kitapları Kadir Topbaş döneminde İBB’nin sağladığı imkanlarla satın alarak o dönem müdürü olduğu Atatürk Kitaplığı’na kazandıran Ramazan Minder, konuya dair açıklamalarda bulundu.