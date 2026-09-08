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Ekonomi
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İstemezükçüler belki biraz utanır: Avrasya Tüneli'nde yeni araç geçiş rekoru!

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İstemezükçüler belki biraz utanır: Avrasya Tüneli'nde yeni araç geçiş rekoru!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli’nde günlük araç geçiş rekorunun 94 bin 489 araç ile yenilendiğini açıkladı.

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Foto - İstemezükçüler belki biraz utanır: Avrasya Tüneli'nde yeni araç geçiş rekoru!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli’nde günlük araç geçiş rekorunun yenilendiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, “Avrasya Tüneli’nden 4 Eylül Cuma günü 94 bin 489 araç geçerek günlük araç geçiş rekoru yenilendi.” dedi.

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Foto - İstemezükçüler belki biraz utanır: Avrasya Tüneli'nde yeni araç geçiş rekoru!

ÖNCEKİ REKOR 13 HAZİRAN 2024’TE KIRILMIŞTI

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Foto - İstemezükçüler belki biraz utanır: Avrasya Tüneli'nde yeni araç geçiş rekoru!

Avrasya Tüneli’nde bir önceki günlük araç geçiş rekorunun 13 Haziran 2024 tarihinde kaydedildiğini belirten Uraloğlu, “13 Haziran 2024’te kaydedilen 94 bin 459 araçlık bir önceki rekor, 94 bin 489 araçla aşıldı.” ifadelerini kullandı.

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Foto - İstemezükçüler belki biraz utanır: Avrasya Tüneli'nde yeni araç geçiş rekoru!

NEREDEYSE 10 YILDIR HİZMET VERİYOR

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Foto - İstemezükçüler belki biraz utanır: Avrasya Tüneli'nde yeni araç geçiş rekoru!

Tünelin Asya ve Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından birleştiren çift katlı ilk ve tek karayolu tüneli olduğuna dikkati çeken Bakan Uraloğlu, “5 kilometre uzunluğundaki Avrasya Tüneli, İstanbul’da araç trafiğinin en yoğun olduğu Kazlıçeşme - Göztepe hattında yaklaşım yollarıyla beraber toplamda 14,6 kilometrelik bir güzergahta neredeyse 10 yıldır hizmet vermeye devam ediyor” ifadesini kullandı.

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