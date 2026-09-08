Pilot il İstanbul! 14 Eylül’de kiralık sosyal konut başvuruları başlıyor

Dar gelirliler için yeni sosyal konut hamlesi geliyor. TOKİ tarafından başlatılan 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvuruların alınacağı tarih belli oldu. 2027-2029 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program (OVP) ile dar gelirliler, engelliler ve yeni evlenecek gençler için dev bir konut hamlesi başlatılıyor. Sosyal konut yatırımlarının yüzde 150 artırılacağı yeni dönemde, İstanbul’da 14 Eylül’de başvuruları başlayacak kiralık sosyal konut modeli Türkiye geneline yaygınlaştırılarak yüksek kiralara ve barınma krizine neşter vurulacak.