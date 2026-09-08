  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Peynir ekmek gibi gidiyor: Hindistan hükümetine altın şoku Canlı Hayvan Borsası savaş alanına döndü: Sopa ve tekmeler havada uçuştu Pilot il İstanbul! 14 Eylül’de kiralık sosyal konut başvuruları başlıyor Eğlencenin sonu kötü bitebilir: Yapay zekaya fotoğrafını veren yandı Duyanlar kulaklarına inanamıyor: Yeni doğan oğluna öyle bir isim verdi ki... İstanbul’a su sağlayan barajda sevindiren tablo! Doluluk bir yılda yaklaşık 5 kat arttı Bakan Ersoy'dan Gazze çağırısı: Müslüman Diasporların Filistin mücadelesini dünyaya anlatmada kritik rolü var Başkan Erdoğan ‘utanç verici’ demişti! Ecdat yadigarı kitapları kurtaran isim konuştu İstemezükçüler belki biraz utanır: Avrasya Tüneli'nde yeni araç geçiş rekoru! Osimhen'siz Sporting Lizbon yıkılabilecek mi? Tüm taraftarlar Çarşamba'yı bekliyor sabırsızlıkla...
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Pilot il İstanbul! 14 Eylül’de kiralık sosyal konut başvuruları başlıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Pilot il İstanbul! 14 Eylül’de kiralık sosyal konut başvuruları başlıyor

Dar gelirliler için yeni sosyal konut hamlesi geliyor. TOKİ tarafından başlatılan 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvuruların alınacağı tarih belli oldu. 2027-2029 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program (OVP) ile dar gelirliler, engelliler ve yeni evlenecek gençler için dev bir konut hamlesi başlatılıyor. Sosyal konut yatırımlarının yüzde 150 artırılacağı yeni dönemde, İstanbul’da 14 Eylül’de başvuruları başlayacak kiralık sosyal konut modeli Türkiye geneline yaygınlaştırılarak yüksek kiralara ve barınma krizine neşter vurulacak.

#1
Foto - Pilot il İstanbul! 14 Eylül’de kiralık sosyal konut başvuruları başlıyor

OVP’nin "Ailenin güçlendirilmesi, toplumsal ve fiziki dayanıklılığın artırılması" vizyonu doğrultusunda, gayrimenkul piyasasındaki arz-talep dengesini sağlamak adına yatırımlara hız veriliyor.

#2
Foto - Pilot il İstanbul! 14 Eylül’de kiralık sosyal konut başvuruları başlıyor

Program kapsamında dar ve orta gelirli grupların konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla sosyal konut yatırımları yüzde 150 oranında artırılacak. Sektör temsilcileri, kamunun kiralık konut arzına doğrudan girmesinin enflasyon üzerindeki kira baskısını kalıcı olarak azaltacağını belirtiyor.

#3
Foto - Pilot il İstanbul! 14 Eylül’de kiralık sosyal konut başvuruları başlıyor

Modelin ilk somut adımı İstanbul’da atılıyor. TOKİ tarafından hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvurular 14 Eylül itibarıyla alınmaya başlanacak.

#4
Foto - Pilot il İstanbul! 14 Eylül’de kiralık sosyal konut başvuruları başlıyor

Ekim ayında ilk kuraların çekileceğini duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da ilk teslimlerin eylül ayında yapılacağını açıkladı. Proje, İstanbul'daki pilot uygulamanın ardından adım adım 81 ile yayılacak.

#5
Foto - Pilot il İstanbul! 14 Eylül’de kiralık sosyal konut başvuruları başlıyor

Programda sadece konut arzı değil, güvenli yapı stoku ve afet riskleri de öncelikli başlıklar arasında yer alıyor. Başta İstanbul olmak üzere kentsel dönüşüm projelerine ivme kazandırılırken, deprem bölgesindeki zararların telafisi için 2027 yılında yaklaşık 12 milyar dolarlık kaynak ayrılması öngörülüyor.

#6
Foto - Pilot il İstanbul! 14 Eylül’de kiralık sosyal konut başvuruları başlıyor

Sektör temsilcileri ise gayrimenkul piyasasındaki canlılığın sürdürülebilir olması için ilk kez ev alacaklara özel uzun vadeli ve düşük ödemeli finansman modellerinin hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Serhat Kılıç'ın Vural Çelik'in ölümü sonrası verdiği röportaj: ‘Başıma gelmesi lazım’ demişti!
Gündem

Serhat Kılıç'ın Vural Çelik'in ölümü sonrası verdiği röportaj: ‘Başıma gelmesi lazım’ demişti!

Seksenler dizisindeki "Ergun Plak" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Serhat Kılıç'ın evinde vefat etmesi sevenlerini derin bir hüzne bo..
Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı
Gündem

Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesi hakkında yurt dışına kayıt dışı para aktarıldığı iddiaları üzerine başlatılan..
Ankara’da sosyete ve holding patronlarına dev operasyon! "Zengine dokunulmuyor" algısı kökünden çöktü!
Gündem

Ankara’da sosyete ve holding patronlarına dev operasyon! "Zengine dokunulmuyor" algısı kökünden çöktü!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dev uyuşturucu ve fuhuş soruşturması, Başkent'in en köklü ailelerine, Borsa İstanbul'daki dev ş..
Afganistan'da İran güdümlü Şia merkezi kapatıldı!
Dünya

Afganistan'da İran güdümlü Şia merkezi kapatıldı!

Afganistan İslam Emirliği, başkent Kabil’de kamu mülkü üzerine usulsüz şekilde kurulan ve lağvedilen ve Şii yapıların etki alanı haline gele..
Veyis ateş hakkında tahliye kararı
Gündem

Veyis ateş hakkında tahliye kararı

Gazeteci Veyis Ateş'in ilk duruşmada tahliye edildiği öğrenildi.
Siyonist işgalciler geri çekiliyor! ABD baskısıyla köşeye sıkışan Netanyahu geri adım atmak zorunda kaldı!
Gündem

Siyonist işgalciler geri çekiliyor! ABD baskısıyla köşeye sıkışan Netanyahu geri adım atmak zorunda kaldı!

Washington’dan gelen ağır baskılar ve ABD Büyükelçisi Mike Huckabee’nin fanatik yerleşimcileri "terörist" olarak nitelendirmesinin ardından ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23