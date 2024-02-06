Ünlü televizyoncu Mesut Yar’dan bomba karar! Herkes CHP diye beklerken, bakın nereden aday oldu

“Bugün itibarıyla belediyecilik hizmetinde olması gerektiği gibi siyasal tercihlerden uzak ama hepsine de saygılı, halkın her kesimini kucaklayacak, sorun çözmek için çalmadık kapı ve söylenmedik söz bırakmayacak, vaade değil yapılana inanan bağımsız bir belediye başkan adayı Mesut Yar’ı göreceksiniz omuzunuzun yanında… Dünya görüşü ne olursa olsun iyiye, güzele, aydınlığa, ilericiliğe, bilime, kardeşliğe; güzel ve güneşli bir Datça’ya inanan herkesle aynı rotada omuz omuza mücadele edeceğiz. Çözümün son derece basit olduğu konuları bile çözümsüz hale getirenlerin değil, çözümün kendisini üretenlerin, hakkını yüceltenlerin, ‘yoksulluk ve yoksunluğa hapsolmayacağız’ diyenlerin Datça’sını saygıdeğer Datçalı kardeşlerimizle birlikte inşa edeceğiz. Bunu yaparken ışığımız siyasi amblemler değil içimizdeki hakikat aşkı olacak. Evet, yolumuz kolay değil. Ama unutmayın ki “siz hepiniz ben tek” diyen cesurların da sayısı az değil. Kimse bir diğerini hafife almayacak, kimse Datça’ya hafif muamelesi yapmayacak…” Ege’nin en ucunda, tarih ve turizmiyle öne çıkan Datça’nın siyasetin değil, halkın kenti olması gerektiğini söyleyen Mesut Yar, sandıktaki zaferin ancak kendisini Datçalı hissedenlerle omuz omuza alınacağına da şöyle vurgu yaptı;