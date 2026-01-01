Galatasaray'da sıcak saatler kulübü saracak... Vefa semt adı mı? Galatasaray yönetimi çatırdıyor
Başkan Dursun Özbek, Erden Timur'la ilgili 'bu iş Erden Timur'un şahsi işi, ticari hayatıyla ilgili bir süreçtir. Galatasaray yönetimi olarak kurumsal bir kimlikle kesinlikle Adliye'ye gidilmiyor' talimatını verdi. Yöneticilerden, 'para verirken iyiydi. Transfer yaparken iyiydi. Yol arkadaşımızdı. Uçaklarda 'Erden Timur' diye tezahüratlar yaptırılıyordu. El öptürülüyordu. Şimdi mi şahsi mesele oldu?' tepkisi aldı.