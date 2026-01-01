Galatasaray'da sıcak saatler kulübü saracak... Vefa semt adı mı? Galatasaray yönetimi çatırdıyor

Toplantıda ve sonrasında sergilenen tavırlar, yönetimdeki bölünmeyi deşifre ediyor şeklinde yorumlar da var. Can Natan, Eray Yazgan, Fatih Demircan ve İbrahim Hatipoğlu, Başkan'ın talimatına rağmen Erden Timur'un yanında durma kararı aldı. Can Natan emniyete giderken, diğer isimler aileyle sürekli iletişimde kaldı. Fotospor'a göre; Erden Timur’a en yakın isimlerden biri olarak bilinen Abdullah Kavukçu’nun tartışmalar sırasında sessiz kalması ve aynı süreçte bir açılışa katılması da dikkatlerden kaçmadı.