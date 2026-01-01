  • İSTANBUL
Spor
6
Yeniakit Publisher
Galatasaray'da sıcak saatler kulübü saracak... Vefa semt adı mı? Galatasaray yönetimi çatırdıyor
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Galatasaray'da sıcak saatler kulübü saracak... Vefa semt adı mı? Galatasaray yönetimi çatırdıyor

Başkan Dursun Özbek, Erden Timur'la ilgili 'bu iş Erden Timur'un şahsi işi, ticari hayatıyla ilgili bir süreçtir. Galatasaray yönetimi olarak kurumsal bir kimlikle kesinlikle Adliye'ye gidilmiyor' talimatını verdi. Yöneticilerden, 'para verirken iyiydi. Transfer yaparken iyiydi. Yol arkadaşımızdı. Uçaklarda 'Erden Timur' diye tezahüratlar yaptırılıyordu. El öptürülüyordu. Şimdi mi şahsi mesele oldu?' tepkisi aldı.

1
#1
Foto - Galatasaray'da sıcak saatler kulübü saracak... Vefa semt adı mı? Galatasaray yönetimi çatırdıyor

Galatasaray camiası, Erden Timur’un soruşturma kapsamında tutuklanmasıyla sarsıldı. Sarı-kırmızılı yönetim kurulu toplantısında da "gerilim" yaşandı. Başkan Dursun Özbek’in kurumsal mesafeyi koruma kararı yönetim içindeki vefa tartışmalarını ateşledi.

#2
Foto - Galatasaray'da sıcak saatler kulübü saracak... Vefa semt adı mı? Galatasaray yönetimi çatırdıyor

Başkan Dursun Özbek son yönetim kurulu toplantısında Erden Timur'la ilgili konuya kendince son noktayı koydu. Özbek, toplantıda net bir tavırla; "arkadaşlar bu iş Erden Timur'un şahsi işi, ticari hayatıyla ilgili bir süreçtir. Galatasaray yönetimi olarak kurumsal bir kimlikle kesinlikle Adliye'ye gidilmiyor" talimatını verdi.

#3
Foto - Galatasaray'da sıcak saatler kulübü saracak... Vefa semt adı mı? Galatasaray yönetimi çatırdıyor

Bu çıkış, Timur ile omuz omuza iki şampiyonluk yaşayan bazı yöneticilerde büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

#4
Foto - Galatasaray'da sıcak saatler kulübü saracak... Vefa semt adı mı? Galatasaray yönetimi çatırdıyor

Başkanın "mesafe" kararına, özellikle Mayıs ayında yolların ayrılması gündemde olan bazı isimler sert tepki gösterdi. Toplantıda Başkan Özbek'e yönelik şu çarpıcı ifadelerin kullanıldığı iddia edildi: - Para verirken iyiydi. Transfer yaparken iyiydi. Yol arkadaşımızdı. Uçaklarda 'Erden Timur' diye tezahüratlar yaptırılıyordu. El öptürülüyordu. Şimdi mi şahsi mesele oldu?

#5
Foto - Galatasaray'da sıcak saatler kulübü saracak... Vefa semt adı mı? Galatasaray yönetimi çatırdıyor

Toplantıda ve sonrasında sergilenen tavırlar, yönetimdeki bölünmeyi deşifre ediyor şeklinde yorumlar da var. Can Natan, Eray Yazgan, Fatih Demircan ve İbrahim Hatipoğlu, Başkan'ın talimatına rağmen Erden Timur'un yanında durma kararı aldı. Can Natan emniyete giderken, diğer isimler aileyle sürekli iletişimde kaldı. Fotospor'a göre; Erden Timur’a en yakın isimlerden biri olarak bilinen Abdullah Kavukçu’nun tartışmalar sırasında sessiz kalması ve aynı süreçte bir açılışa katılması da dikkatlerden kaçmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Toshiba

Galatasaray’dan dün yoktur. Vefa o Istanbul’da bir semttir. Galatasaray Lisesi Mason yetiştirme merkezidir. Türkiye’yi şike ile tanıştırandır.
