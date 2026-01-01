MHP Belediye Başkanı hakkında soruşturma kararı
Giresun'un Merkez ilçesine bağlı Duroğlu Beldesi'nin Belediye Başkanı Halil Çetin hakkında soruşturma izni verdi.
Giresun'un Merkez ilçesine bağlı Duroğlu Beldesi'nin Belediye Başkanı Halil Çetin hakkında soruşturma izni verdi.
Giresun'un Merkez ilçesine bağlı Duroğlu Beldesi'nin Belediye Başkanı Halil Çetin hakkında, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbar üzerine ön inceleme yürütüldü.
Giresun Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü'nün 24 Aralık 2025 tarihli kararında, ön inceleme raporu ve ekleri incelenerek iddiaların bir bölümünün sübuta erdiği, kamu zararı oluştuğu kanaatine varıldığı belirtilerek Çetin hakkında Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'nin imzasıyla soruşturma izni verilmesine karar verildi.
Karara göre ihbar dosyasında yer alan 11 iddiadan 8'inin sübuta erdiği değerlendirmesi yapıldı. Valilik kararında ayrıca, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde Samsun Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolunun açık olduğu bildirildi.
Dosyada yer alan iddiaların merkezinde, AFAD ödeneğiyle 2024 yılında gerçekleştirildiği belirtilen "taş duvar ve menfez" işi bulunuyor. İhbarda, beldenin tüm mahalleleri için 6 bin metreküp iş yapıldığına dair ihale düzenlendiği; ancak fiilen bunun çok daha altında iş yapıldığı ileri sürüldü. Ön inceleme değerlendirmesinde, etaplar bazında ölçüm ve uygulama karşılaştırmalarına yer verilirken, bazı kalemlerde eksik ve farklı imalat tartışmasının kamu zararına işaret ettiği değerlendirmesi yapıldı.
Ön incelemede öne çıkan bir diğer başlık, belediyenin kum-çakıl tesisi bulunmasına karşın piyasadan yapılan alımlara ilişkin iddialar oldu. İhbarda, Espiye’deki bir firmadan yaklaşık 2 milyon TL tutarında kum-çakıl alınmış gibi fatura düzenlendiği, malzemenin gerçekte gelmediği ileri sürüldü.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23