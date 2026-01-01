MHP Belediye Başkanı hakkında soruşturma kararı

Dosyada yer alan iddiaların merkezinde, AFAD ödeneğiyle 2024 yılında gerçekleştirildiği belirtilen "taş duvar ve menfez" işi bulunuyor. İhbarda, beldenin tüm mahalleleri için 6 bin metreküp iş yapıldığına dair ihale düzenlendiği; ancak fiilen bunun çok daha altında iş yapıldığı ileri sürüldü. Ön inceleme değerlendirmesinde, etaplar bazında ölçüm ve uygulama karşılaştırmalarına yer verilirken, bazı kalemlerde eksik ve farklı imalat tartışmasının kamu zararına işaret ettiği değerlendirmesi yapıldı.