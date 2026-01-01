'Umut tüccarlığı yapmıyorum' dedi! Ankara'da konuşulan emekli zammını açıkladı

Karakaş, canlı yayında seyyanen zam ile ilgili de, "Ben hiçbir zaman umut tüccarlığı yapmıyorum. Ocak ayında seyyanen zam kesinlikle olmayacak. Refah payı da verilmeyecek. Ben çok net bir şekilde konuşuyorum. Çok büyük müjdeler vermek isterdim emeklilerimize. 6 aylık enflasyon rakamı ne kadarsa aynen maaşlarına yansıyacak.