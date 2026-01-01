  • İSTANBUL
Sıcak saatler: Türk şirketin gemisine el koyuldu
Haber Merkezi

Sıcak saatler: Türk şirketin gemisine el koyuldu

Finlandiya yetkilileri, Helsinki'den Estonya'nın Tallinn kentine uzanan denizaltı telekomünikasyon kablosuna zarar verdiği iddiasıyla Türk şirketin gemisine el koydu

#1
Foto - Sıcak saatler: Türk şirketin gemisine el koyuldu

İstanbul Tuzla'dan Gürcistan’ın Poti Limanı’na seyir halinde olan 92 metre uzunluğundaki FORTUNATE isimli gemi, Marmara Denizi’nde sürüklendi.

#2
Foto - Sıcak saatler: Türk şirketin gemisine el koyuldu

İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait KURTARMA-7 römorkörü sevk edildi.

#3
Foto - Sıcak saatler: Türk şirketin gemisine el koyuldu

Gemi, KURTARMA-7 römorkörü eşliğinde Tuzla Demir Sahası'na demirletildi.

#4
Foto - Sıcak saatler: Türk şirketin gemisine el koyuldu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tuzla'dan Poti'ye seyir halindeyken sürüklenen 92 metre boyundaki FORTUNATE adlı boş vaziyetteki kuru yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’mizin koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve KURTARMA-7 römorkörümüz eşliğinde Tuzla Demir Sahası'na emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

#5
Foto - Sıcak saatler: Türk şirketin gemisine el koyuldu

DENİZHABERAJANSI

Yorumlar

diyarbakırlı

Olabilir, Suçlu ise suçluluğu gereği yapılır.
