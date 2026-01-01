Sıcak saatler: Türk şirketin gemisine el koyuldu
Finlandiya yetkilileri, Helsinki'den Estonya'nın Tallinn kentine uzanan denizaltı telekomünikasyon kablosuna zarar verdiği iddiasıyla Türk şirketin gemisine el koydu
İstanbul Tuzla'dan Gürcistan’ın Poti Limanı’na seyir halinde olan 92 metre uzunluğundaki FORTUNATE isimli gemi, Marmara Denizi’nde sürüklendi.
İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait KURTARMA-7 römorkörü sevk edildi.
Gemi, KURTARMA-7 römorkörü eşliğinde Tuzla Demir Sahası'na demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tuzla'dan Poti'ye seyir halindeyken sürüklenen 92 metre boyundaki FORTUNATE adlı boş vaziyetteki kuru yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’mizin koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve KURTARMA-7 römorkörümüz eşliğinde Tuzla Demir Sahası'na emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.
