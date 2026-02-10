Ünlü silah devi iflas etti! 71 yılın ardından beklenmedik çöküş

Mahkeme kayıtlarına göre Big Rock Sports, 10–50 milyon dolar arasında varlığa karşılık 100,9 milyon dolarlık borçbildirdi. Başvuruda iflasın kesin nedeni ayrıntılandırılmasa da şirketin mülk sahipleri, tedarikçiler ve iş ortakları tarafından açılan çok sayıda dava nedeniyle ciddi bir finansal baskı altında kaldığı belirtildi. Yaklaşık 83 milyon dolarlık teminatsız alacağın karşılıksız kalması bekleniyor.