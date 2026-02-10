  • İSTANBUL
Ünlü silah devi iflas etti! 71 yılın ardından beklenmedik çöküş
Ünlü silah devi iflas etti! 71 yılın ardından beklenmedik çöküş
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ünlü silah devi iflas etti! 71 yılın ardından beklenmedik çöküş

Tamı tamına 100 milyon doları aşan borç yüküne saplanan silah devi iflas başvurusunda bulundu. Gelişme gündeme oturdu.

Foto - Ünlü silah devi iflas etti! 71 yılın ardından beklenmedik çöküş

Silah ve outdoor sporları sektöründe binlerce perakendeciye tedarik sağlayan Big Rock Sports, ABD İflas Mahkemesi’ne yaptığı başvuruyla iflas sürecine girdi. Kuzey Carolina merkezli şirketin başvurusu, faaliyetlerin tamamen durdurulacağı ve şirket varlıklarının satılarak alacaklılara ödeme yapılacağı anlamına geliyor.

Foto - Ünlü silah devi iflas etti! 71 yılın ardından beklenmedik çöküş

Mahkeme kayıtlarına göre Big Rock Sports, 10–50 milyon dolar arasında varlığa karşılık 100,9 milyon dolarlık borçbildirdi. Başvuruda iflasın kesin nedeni ayrıntılandırılmasa da şirketin mülk sahipleri, tedarikçiler ve iş ortakları tarafından açılan çok sayıda dava nedeniyle ciddi bir finansal baskı altında kaldığı belirtildi. Yaklaşık 83 milyon dolarlık teminatsız alacağın karşılıksız kalması bekleniyor.

Foto - Ünlü silah devi iflas etti! 71 yılın ardından beklenmedik çöküş

Şirketin internet sitesi erişime kapatılırken, Big Rock Sports’un balıkçılık, atıcılık, kamp, taksidermi ve denizcilik ürünleri alanlarında 20 binden fazla perakendeciye hizmet verdiği biliniyor. Faaliyet alanı ABD, Kanada, Karayipler ve sekiz farklı ülkeye yayılan şirket, yaklaşık 1200 tedarikçiyle çalışıyordu.

Foto - Ünlü silah devi iflas etti! 71 yılın ardından beklenmedik çöküş

Big Rock Sports, Kuzey Carolina, Minnesota ve Nevada’daki depolarında toplam 850 bin metrekarelik dağıtım alanı işletiyordu. Şirket kendisini Kuzey Amerika’nın en büyük outdoor ürünleri dağıtıcılarından biri olarak tanımlıyordu.

Foto - Ünlü silah devi iflas etti! 71 yılın ardından beklenmedik çöküş

Big Rock Sports’un temelleri, 1955 yılında Oregon’un Portland kentinde kurulan All-Sports Supply şirketine dayanıyor. Şirket, perakendecilerle kurduğu yakın ticari ilişkilerle sektörde uzun yıllar önemli bir konumda yer aldı. ABD’deki iflas başvurusundan önce şirketin Kanada’daki iştiraki tasfiye edilmişti. Artan borç yükü ve açılan davalar, şirketin geniş ölçekli operasyonlarının sürdürülemez hale gelmesine yol açtı.

