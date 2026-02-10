  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uçak gemileri artık dokunulmaz değil! Yeni silahı açıkladılar İtiraf geldi: İzmir'i vuracaktık, geceleyin bizi iki dakika alarmına geçirdiler Güney Kore zırhlı aracını dünyaya tanıttı! Türkiye detayı olay oldu Ünlü silah devi iflas etti! 71 yılın ardından beklenmedik çöküş Rusya'yı şaşırtan Türkiye gelişmesi! Son rakamlara inanamadılar Türkiye üretim için düğmeye basmıştı! 1 trilyon dolarlık pazar Avrupa sonunda uyandı! En gelişmiş tesis devreye girdi Türk salça markası marketlerden toplatılıyor! 'Sakın kullanmayın' uyarıları yapılmaya başlandı
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Güney Kore zırhlı aracını dünyaya tanıttı! Türkiye detayı olay oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Güney Kore zırhlı aracını dünyaya tanıttı! Türkiye detayı olay oldu

Güney Koreli Hanwha Aerospace’in yeni nesil 8×8 Tigon zırhlı aracındaki Türkiye detayı savunma alanında büyük ses getirdi.

#1
Foto - Güney Kore zırhlı aracını dünyaya tanıttı! Türkiye detayı olay oldu

Türk Savunma Sanayii firmaları Defenceturk'te yer alan habere göre, Körfez Bölgesinin önemli savunma fuarlarından biri olan ve bu yıl 8-12 Şubat 2026 tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026 Fuar’ında boy göstermeye devam ediyor.

#2
Foto - Güney Kore zırhlı aracını dünyaya tanıttı! Türkiye detayı olay oldu

Bu bağlamda sektörün devlerinden ASELSAN, fuarda SEDA 100 Akustik Atış Yeri Tespit Sistemi’ni Güney Koreli zırhlı araç üreticisi Hanwha Aerospace’in yeni nesil 8×8 Tigon zırhlı aracı üzerine ilk kez entegre ederek sergiledi.

#3
Foto - Güney Kore zırhlı aracını dünyaya tanıttı! Türkiye detayı olay oldu

ASELSAN ve Hanwha geçen yıl SEDA sisteminin Hanwha araçlarına entegrasyonuna ilişkin Mutabakat Zaptı (MoU) imzalayarak hem yurt içi hem de uluslararası pazarlarda birlikte çalışma niyetini ortaya koymuştu.

#4
Foto - Güney Kore zırhlı aracını dünyaya tanıttı! Türkiye detayı olay oldu

Söz konusu adım, ASELSAN’ın Güney Kore Cumhuriyeti ile savunma alanındaki uzun soluklu iş birliği taahhüdünde stratejik bir dönüm noktasını da temsil ediyor.

#5
Foto - Güney Kore zırhlı aracını dünyaya tanıttı! Türkiye detayı olay oldu

SEDA 100 Akustik Atış Yeri Tespit Sistemi; yurt içi ve yurt dışı sahalarda kendini kanıtlamış, gelişmiş akustik teknolojilerden yararlanarak süpersonik mermileri ve atıcının koordinatlarını hassas bir şekilde tespit etmek amacıyla geliştirilmiştir.

#6
Foto - Güney Kore zırhlı aracını dünyaya tanıttı! Türkiye detayı olay oldu

Her türlü çevresel koşulda yüksek performans gösteren sistem, CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) tabanlı uyarı yeteneğine sahiptir ve kalibrasyona ihtiyaç duymaksızın platformlara kolayca entegre edilebilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Maraş’taki Yahudiler MİT’in takibinde! İsrailli Ekip bir hafta boyunca adım adım izlendi
Gündem

Maraş’taki Yahudiler MİT’in takibinde! İsrailli Ekip bir hafta boyunca adım adım izlendi

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve "Asrın Felâketi" olarak adlandırılan büyük depremlerin ardından uluslararası yardım çağrısına yanıt verere..
Netanyahu'dan ABD'ye açık tehdit! 'Sizi bu dünyaya biz getirdik, istersek götürebiliriz'
Dünya

Netanyahu'dan ABD'ye açık tehdit! 'Sizi bu dünyaya biz getirdik, istersek götürebiliriz'

İsrail Başbakanı Netanyahu bu kez ABD'yi tehdit etti. Netanyahu, "Sizi bu dünyaya biz getirdik, istersek götürebiliriz" dedi.

Edepsiz Uğur Dündar ‘G..t’ Skandal Sözlere ‘G..t’lü Savunma!
Gündem

Edepsiz Uğur Dündar ‘G..t’ Skandal Sözlere ‘G..t’lü Savunma!

CHP içerisinde sular durulmuyor, istifalar ve küfürler havada uçuşuyor! Keçiören Belediye Başkanı Mesut ÖZARSLAN’ın CHP’den istifa kararını ..
CHP’lilerin acziyetine bakın: Küfürbaz Özgür'ü savunmak için kırk takla attı!
Gündem

CHP’lilerin acziyetine bakın: Küfürbaz Özgür'ü savunmak için kırk takla attı!

Deniz Akbıyık isimli CHP’li avukat, Özgür Özel’in CHP’den istifa ettiği için Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a arsızca küfürlerini,..
Mustafa Varank’tan, Özgür Özel’e olay gönderme: Sarhoştan genel başkan olmaz!
Gündem

Mustafa Varank’tan, Özgür Özel’e olay gönderme: Sarhoştan genel başkan olmaz!

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hakaret ve küfrüne maruz kaldığını belirterek partiden istifa etmi..
Domuza çarşaf giydiren müptezel tutuklandı
Gündem

Domuza çarşaf giydiren müptezel tutuklandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde sosyal medya hesabından kadın çarşafı giydirilmiş domuz görseli paylaşan Onur Kılınç isimli alçak müptezel "Halk..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23