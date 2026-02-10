Güney Kore zırhlı aracını dünyaya tanıttı! Türkiye detayı olay oldu
Güney Koreli Hanwha Aerospace’in yeni nesil 8×8 Tigon zırhlı aracındaki Türkiye detayı savunma alanında büyük ses getirdi.
Türk Savunma Sanayii firmaları Defenceturk'te yer alan habere göre, Körfez Bölgesinin önemli savunma fuarlarından biri olan ve bu yıl 8-12 Şubat 2026 tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026 Fuar’ında boy göstermeye devam ediyor.
Bu bağlamda sektörün devlerinden ASELSAN, fuarda SEDA 100 Akustik Atış Yeri Tespit Sistemi’ni Güney Koreli zırhlı araç üreticisi Hanwha Aerospace’in yeni nesil 8×8 Tigon zırhlı aracı üzerine ilk kez entegre ederek sergiledi.
ASELSAN ve Hanwha geçen yıl SEDA sisteminin Hanwha araçlarına entegrasyonuna ilişkin Mutabakat Zaptı (MoU) imzalayarak hem yurt içi hem de uluslararası pazarlarda birlikte çalışma niyetini ortaya koymuştu.
Söz konusu adım, ASELSAN’ın Güney Kore Cumhuriyeti ile savunma alanındaki uzun soluklu iş birliği taahhüdünde stratejik bir dönüm noktasını da temsil ediyor.
SEDA 100 Akustik Atış Yeri Tespit Sistemi; yurt içi ve yurt dışı sahalarda kendini kanıtlamış, gelişmiş akustik teknolojilerden yararlanarak süpersonik mermileri ve atıcının koordinatlarını hassas bir şekilde tespit etmek amacıyla geliştirilmiştir.
Her türlü çevresel koşulda yüksek performans gösteren sistem, CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) tabanlı uyarı yeteneğine sahiptir ve kalibrasyona ihtiyaç duymaksızın platformlara kolayca entegre edilebilir.
