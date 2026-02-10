Türkiye üretim için düğmeye basmıştı! 1 trilyon dolarlık pazar
Türkiye çip üretimi için yatırım yapan firmaları desteklerken, dünya çapında çip pazarının 2026 yılında rekor kırması bekleniyor.
Türkiye çip üretimi için yatırım yapan firmaları desteklerken, dünya çapında çip pazarının 2026 yılında rekor kırması bekleniyor.
Yapay zekâ yatırımlarının hız kesmeden büyümesi, yarı iletken sektörünü bugüne kadarki en iddialı döneme taşıdı. Sektör temsilcileri ve piyasa verileri, küresel çip satışlarının 2026 yılında ilk kez 1 trilyon dolar sınırını aşabileceğine işaret ediyor.
Son iki yıldır veri merkezleri, bulut altyapıları ve yapay zekâ eğitim sistemleri için geliştirilen yüksek performanslı çipler, sektörün gelir dengesini tamamen değiştirmiş durumda. Geleneksel tüketici elektroniğine dayalı büyüme yerini, doğrudan kurumsal ve yapay zekâ odaklı yatırımlara bıraktı.
Sektör verilerine göre küresel yarı iletken gelirleri 2025 yılında yaklaşık 792 milyar dolara ulaştı.
Bu seviye, önceki yıla kıyasla yüzde 25’in üzerinde bir artış anlamına geliyor. En büyük pay ise açık ara farkla yapay zekâ odaklı işlemcilerden geldi.
Veri merkezlerinde kullanılan yüksek performanslı GPU ve hızlandırıcı çiplerin oluşturduğu pazar, tek başına 300 milyar doları aşan bir hacme ulaştı.
Bu alandaki büyüme oranı bazı segmentlerde yüzde 40’ı geride bırakırken, sektördeki güç dengelerini de yeniden şekillendirdi.
Yapay zekâ uygulamalarının yüksek veri işleme ihtiyacı, bellek pazarında da güçlü bir sıçrama yarattı. DRAM ve benzeri bellek çözümlerinde satışlar, bir yıl içinde yaklaşık yüzde 35 artarak 220 milyar doların üzerine çıktı.
Uzmanlara göre bu artış, sadece kısa vadeli bir dalga değil; büyük ölçekli AI sistemlerinin yaygınlaşmasıyla kalıcı bir trend haline gelmiş durumda.
Her ne kadar sipariş defterleri dolu ve üreticiler tam kapasite çalışıyor olsa da, sektör yöneticileri büyümenin sürdürülebilirliği konusunda temkinli. Yapay zekâ yatırımlarının aynı hızla devam edip etmeyeceği, özellikle 2026 sonrasında en büyük soru işareti olarak görülüyor.
Bu belirsizlik nedeniyle birçok çip üreticisi, agresif kapasite artışları yerine kontrollü genişleme stratejilerini tercih ediyor. Aşırı arz riskine girmek istemeyen şirketler, talep projeksiyonlarını dikkatle izliyor.
Mevcut büyüme ivmesinin korunması halinde, küresel yarı iletken pazarının 2026 yılında 1 trilyon dolar eşiğini aşması güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Bu gerçekleşirse, yarı iletken sektörü tarihindeki en büyük dönüm noktalarından birine imza atmış olacak.
Ancak uzmanlara göre bu rekorun kalıcı olup olmayacağını belirleyecek asıl faktör, yapay zekânın gerçek ekonomide ne kadar hızlı ve ne ölçüde yaygınlaşacağı olacak. Haber Kaynağı: Tech Spot
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23