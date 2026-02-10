  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye üretim için düğmeye basmıştı! 1 trilyon dolarlık pazar Avrupa sonunda uyandı! En gelişmiş tesis devreye girdi Türk salça markası marketlerden toplatılıyor! 'Sakın kullanmayın' uyarıları yapılmaya başlandı İşte bu hiç beklenmiyordu: Türkiye'nin İHA yapmayı öğrettiği ülke bize rakip olacak! Dünya genelinde tütün kullanımında devrim niteliğinde düşüş: Kadınlar bu konuda öncülük ediyor! 6 yaşındaki “sağlık elçisi” dedesine sigarayı bıraktırdı! Sağlık Bakanlığında anlamlı buluşma
Teknoloji-Bilişim
13
Yeniakit Publisher
Türkiye üretim için düğmeye basmıştı! 1 trilyon dolarlık pazar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye üretim için düğmeye basmıştı! 1 trilyon dolarlık pazar

Türkiye çip üretimi için yatırım yapan firmaları desteklerken, dünya çapında çip pazarının 2026 yılında rekor kırması bekleniyor.

#1
Foto - Türkiye üretim için düğmeye basmıştı! 1 trilyon dolarlık pazar

Yapay zekâ yatırımlarının hız kesmeden büyümesi, yarı iletken sektörünü bugüne kadarki en iddialı döneme taşıdı. Sektör temsilcileri ve piyasa verileri, küresel çip satışlarının 2026 yılında ilk kez 1 trilyon dolar sınırını aşabileceğine işaret ediyor.

#2
Foto - Türkiye üretim için düğmeye basmıştı! 1 trilyon dolarlık pazar

Son iki yıldır veri merkezleri, bulut altyapıları ve yapay zekâ eğitim sistemleri için geliştirilen yüksek performanslı çipler, sektörün gelir dengesini tamamen değiştirmiş durumda. Geleneksel tüketici elektroniğine dayalı büyüme yerini, doğrudan kurumsal ve yapay zekâ odaklı yatırımlara bıraktı.

#3
Foto - Türkiye üretim için düğmeye basmıştı! 1 trilyon dolarlık pazar

Sektör verilerine göre küresel yarı iletken gelirleri 2025 yılında yaklaşık 792 milyar dolara ulaştı.

#4
Foto - Türkiye üretim için düğmeye basmıştı! 1 trilyon dolarlık pazar

Bu seviye, önceki yıla kıyasla yüzde 25’in üzerinde bir artış anlamına geliyor. En büyük pay ise açık ara farkla yapay zekâ odaklı işlemcilerden geldi.

#5
Foto - Türkiye üretim için düğmeye basmıştı! 1 trilyon dolarlık pazar

Veri merkezlerinde kullanılan yüksek performanslı GPU ve hızlandırıcı çiplerin oluşturduğu pazar, tek başına 300 milyar doları aşan bir hacme ulaştı.

#6
Foto - Türkiye üretim için düğmeye basmıştı! 1 trilyon dolarlık pazar

Bu alandaki büyüme oranı bazı segmentlerde yüzde 40’ı geride bırakırken, sektördeki güç dengelerini de yeniden şekillendirdi.

#7
Foto - Türkiye üretim için düğmeye basmıştı! 1 trilyon dolarlık pazar

Yapay zekâ uygulamalarının yüksek veri işleme ihtiyacı, bellek pazarında da güçlü bir sıçrama yarattı. DRAM ve benzeri bellek çözümlerinde satışlar, bir yıl içinde yaklaşık yüzde 35 artarak 220 milyar doların üzerine çıktı.

#8
Foto - Türkiye üretim için düğmeye basmıştı! 1 trilyon dolarlık pazar

Uzmanlara göre bu artış, sadece kısa vadeli bir dalga değil; büyük ölçekli AI sistemlerinin yaygınlaşmasıyla kalıcı bir trend haline gelmiş durumda.

#9
Foto - Türkiye üretim için düğmeye basmıştı! 1 trilyon dolarlık pazar

Her ne kadar sipariş defterleri dolu ve üreticiler tam kapasite çalışıyor olsa da, sektör yöneticileri büyümenin sürdürülebilirliği konusunda temkinli. Yapay zekâ yatırımlarının aynı hızla devam edip etmeyeceği, özellikle 2026 sonrasında en büyük soru işareti olarak görülüyor.

#10
Foto - Türkiye üretim için düğmeye basmıştı! 1 trilyon dolarlık pazar

Bu belirsizlik nedeniyle birçok çip üreticisi, agresif kapasite artışları yerine kontrollü genişleme stratejilerini tercih ediyor. Aşırı arz riskine girmek istemeyen şirketler, talep projeksiyonlarını dikkatle izliyor.

#11
Foto - Türkiye üretim için düğmeye basmıştı! 1 trilyon dolarlık pazar

Mevcut büyüme ivmesinin korunması halinde, küresel yarı iletken pazarının 2026 yılında 1 trilyon dolar eşiğini aşması güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Bu gerçekleşirse, yarı iletken sektörü tarihindeki en büyük dönüm noktalarından birine imza atmış olacak.

#12
Foto - Türkiye üretim için düğmeye basmıştı! 1 trilyon dolarlık pazar

Ancak uzmanlara göre bu rekorun kalıcı olup olmayacağını belirleyecek asıl faktör, yapay zekânın gerçek ekonomide ne kadar hızlı ve ne ölçüde yaygınlaşacağı olacak. Haber Kaynağı: Tech Spot

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Marks nerene battı.. P.ç, kö.. Daha devam edeyim mi?
Gündem

Marks nerene battı.. P.ç, kö.. Daha devam edeyim mi?

Ali Karahasanoğlu, AK PARTİ ve Erdoğan düşmanlığı paydasında birleşen ancak seçim sonrası birbirine giren "benzemezler ittifakı"nın kirli ça..
CHP ‘yalakası’ Levent, Umre fotoğraflarını görünce kudurdu! AK Parti’den tokat gibi cevap
Gündem

CHP ‘yalakası’ Levent, Umre fotoğraflarını görünce kudurdu! AK Parti’den tokat gibi cevap

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Hakan Yıldız, Şehir Tiyatroları'nda görev alan CHP ‘yalakası’ Levent Üzümcü’nün inanç..
Netanyahu'dan ABD'ye açık tehdit! 'Sizi bu dünyaya biz getirdik, istersek götürebiliriz'
Dünya

Netanyahu'dan ABD'ye açık tehdit! 'Sizi bu dünyaya biz getirdik, istersek götürebiliriz'

İsrail Başbakanı Netanyahu bu kez ABD'yi tehdit etti. Netanyahu, "Sizi bu dünyaya biz getirdik, istersek götürebiliriz" dedi.

CHP’lilerin acziyetine bakın: Küfürbaz Özgür'ü savunmak için kırk takla attı!
Gündem

CHP’lilerin acziyetine bakın: Küfürbaz Özgür'ü savunmak için kırk takla attı!

Deniz Akbıyık isimli CHP’li avukat, Özgür Özel’in CHP’den istifa ettiği için Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a arsızca küfürlerini,..
Azalan doğum oranlarına tepki çeken öneri: ‘Yabancı kadın ithal edelim’ dedi, kendisi ihraç edildi
Dünya

Azalan doğum oranlarına tepki çeken öneri: ‘Yabancı kadın ithal edelim’ dedi, kendisi ihraç edildi

Azalan doğum oranlarına karşı çözüm arayan Güney Kore'de, iktidardaki Demokrat Parti (DP), çocuk yapmayan Koreli kadınların yerine ülkeye ya..
Domuza çarşaf giydiren müptezel tutuklandı
Gündem

Domuza çarşaf giydiren müptezel tutuklandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde sosyal medya hesabından kadın çarşafı giydirilmiş domuz görseli paylaşan Onur Kılınç isimli alçak müptezel "Halk..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23