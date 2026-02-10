Uçak gemileri artık dokunulmaz değil! Yeni silahı açıkladılar
ABD'nin dünyada terör estirdiği uçak gemilerinin dokunulmaz olma özelliği ciddi anlamda sarsılacak.
Rusya, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra inşa ettiği en iddialı yüzey savaş gemileri arasında yer alan Proje 22350 (Amiral Gorşkov sınıfı) fırkateynleri için çıtayı yükseltiyor.
Moskova’ya yakın askeri çevreler, bu gemilerin Amerikan nükleer uçak gemilerine karşı “uçak gemisi avcısı” rolü üstlenebileceğini öne sürüyor.
Rus askeri düşüncesinde dikkat çeken nokta şu: Kremlin, bir süredir uçak gemisi işletmek yerine, rakibin uçak gemilerini etkisiz hale getirecek daha küçük ama yüksek ateş gücüne sahip platformlara yatırım yapıyor. Bu yaklaşımın merkezinde, Rus Donanması için geliştirilen Proje 22350 fırkateynleri bulunuyor.
Rusya Cumhurbaşkanlığı’na bağlı akademik çevrelerden güvenlik uzmanı Alexander Stepanov, bu sınıftaki gemileri “evrensel asker” olarak tanımlıyor. Gerekçesi ise taşıdıkları füze kombinasyonu:
Kalibr seyir füzeleri, Oniks gemisavar füzeleri, Tsirkon hipersonik füzeleri.
Bu üçlü, fırkateynlere yalnızca kıyı hedeflerine saldırma değil, aynı zamanda uçak gemisi taarruz gruplarını uzaktan tehdit etme kapasitesi kazandırıyor. Rus bakış açısına göre bu gemiler, klasik donanma muharebesinden çok erişimi engelleme/alanı reddetme (A2/AD) doktrininin denizdeki uzantısı.
Sınıfın en yeni üyesi Amiral Amelko, St. Petersburg’daki **Severnaya Tersanesi**nde denize indirildi. Bu gemi, Proje 22350’nin geldiği noktayı göstermesi açısından kritik.
Amiral Amelko’yu öne çıkaran unsurlar: Dikey fırlatma hücrelerinin artırılması: Gemi adeta “yüzen füze platformuna” dönüşüyor. Otvet denizaltı savar sistemi: Uzun menzilde denizaltı avlama kabiliyeti. Paket-NK anti-torpido sistemi: Gemi savunmasını güçlendiren modern bir katman.
Ka-27 helikopteri: Denizaltı savunma ve keşif görevleri için ek esneklik. Rus kaynakları, Amiral Amelko’nun özellikle nükleer denizaltılara karşı uzun menzilli angajman için tasarlandığını vurguluyor.
Kağıt üzerindeki yetenekler dikkat çekici olsa da bazı yapısal sınırlamalar da var: Dayanıklılık süresi 30 gün ile sınırlı. Uzun menzilli görevlerde tanker desteğine ihtiyaç duyuluyor.
Küresel ölçekte sürekli güç projeksiyonu için sayı hâlâ sınırlı. Bu tablo, Proje 22350’lerin ABD uçak gemilerinin yerine geçmekten çok, onları belirli bölgelerde caydırmayı hedeflediğini gösteriyor.
Amiral Amelko’nun 2026’da hizmete girerek Pasifik’te görev yapmasının planlanması tesadüf değil.
Bu konuşlandırma, mesajın doğrudan ABD Donanması ve müttefiklerine yönelik olduğunu gösteriyor.
Özetle Rusya, “uçak gemisi yarışına” girmek yerine, yüksek hızlı, uzun menzilli ve hipersonik füzelerle donatılmış fırkateynlerle oyunu bozmayı hedefliyor.
Bu strateji başarılı olur mu sorusunun cevabı ise, gerçek bir yüksek yoğunluklu deniz çatışmasında ortaya çıkacak. Haber Kaynağı: National Interest - Peter Suciu
