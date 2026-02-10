  • İSTANBUL
Uçak gemileri artık dokunulmaz değil! Yeni silahı açıkladılar
Giriş Tarihi:

Uçak gemileri artık dokunulmaz değil! Yeni silahı açıkladılar

ABD'nin dünyada terör estirdiği uçak gemilerinin dokunulmaz olma özelliği ciddi anlamda sarsılacak.

#1
Foto - Uçak gemileri artık dokunulmaz değil! Yeni silahı açıkladılar

Rusya, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra inşa ettiği en iddialı yüzey savaş gemileri arasında yer alan Proje 22350 (Amiral Gorşkov sınıfı) fırkateynleri için çıtayı yükseltiyor.

#2
Foto - Uçak gemileri artık dokunulmaz değil! Yeni silahı açıkladılar

Moskova’ya yakın askeri çevreler, bu gemilerin Amerikan nükleer uçak gemilerine karşı “uçak gemisi avcısı” rolü üstlenebileceğini öne sürüyor.

#3
Foto - Uçak gemileri artık dokunulmaz değil! Yeni silahı açıkladılar

Rus askeri düşüncesinde dikkat çeken nokta şu: Kremlin, bir süredir uçak gemisi işletmek yerine, rakibin uçak gemilerini etkisiz hale getirecek daha küçük ama yüksek ateş gücüne sahip platformlara yatırım yapıyor. Bu yaklaşımın merkezinde, Rus Donanması için geliştirilen Proje 22350 fırkateynleri bulunuyor.

#4
Foto - Uçak gemileri artık dokunulmaz değil! Yeni silahı açıkladılar

Rusya Cumhurbaşkanlığı’na bağlı akademik çevrelerden güvenlik uzmanı Alexander Stepanov, bu sınıftaki gemileri “evrensel asker” olarak tanımlıyor. Gerekçesi ise taşıdıkları füze kombinasyonu:

#5
Foto - Uçak gemileri artık dokunulmaz değil! Yeni silahı açıkladılar

Kalibr seyir füzeleri, Oniks gemisavar füzeleri, Tsirkon hipersonik füzeleri.

#6
Foto - Uçak gemileri artık dokunulmaz değil! Yeni silahı açıkladılar

Bu üçlü, fırkateynlere yalnızca kıyı hedeflerine saldırma değil, aynı zamanda uçak gemisi taarruz gruplarını uzaktan tehdit etme kapasitesi kazandırıyor. Rus bakış açısına göre bu gemiler, klasik donanma muharebesinden çok erişimi engelleme/alanı reddetme (A2/AD) doktrininin denizdeki uzantısı.

#7
Foto - Uçak gemileri artık dokunulmaz değil! Yeni silahı açıkladılar

Sınıfın en yeni üyesi Amiral Amelko, St. Petersburg’daki **Severnaya Tersanesi**nde denize indirildi. Bu gemi, Proje 22350’nin geldiği noktayı göstermesi açısından kritik.

#8
Foto - Uçak gemileri artık dokunulmaz değil! Yeni silahı açıkladılar

Amiral Amelko’yu öne çıkaran unsurlar: Dikey fırlatma hücrelerinin artırılması: Gemi adeta “yüzen füze platformuna” dönüşüyor. Otvet denizaltı savar sistemi: Uzun menzilde denizaltı avlama kabiliyeti. Paket-NK anti-torpido sistemi: Gemi savunmasını güçlendiren modern bir katman.

#9
Foto - Uçak gemileri artık dokunulmaz değil! Yeni silahı açıkladılar

Ka-27 helikopteri: Denizaltı savunma ve keşif görevleri için ek esneklik. Rus kaynakları, Amiral Amelko’nun özellikle nükleer denizaltılara karşı uzun menzilli angajman için tasarlandığını vurguluyor.

#10
Foto - Uçak gemileri artık dokunulmaz değil! Yeni silahı açıkladılar

Kağıt üzerindeki yetenekler dikkat çekici olsa da bazı yapısal sınırlamalar da var: Dayanıklılık süresi 30 gün ile sınırlı. Uzun menzilli görevlerde tanker desteğine ihtiyaç duyuluyor.

#11
Foto - Uçak gemileri artık dokunulmaz değil! Yeni silahı açıkladılar

Küresel ölçekte sürekli güç projeksiyonu için sayı hâlâ sınırlı. Bu tablo, Proje 22350’lerin ABD uçak gemilerinin yerine geçmekten çok, onları belirli bölgelerde caydırmayı hedeflediğini gösteriyor.

#12
Foto - Uçak gemileri artık dokunulmaz değil! Yeni silahı açıkladılar

Amiral Amelko’nun 2026’da hizmete girerek Pasifik’te görev yapmasının planlanması tesadüf değil.

#13
Foto - Uçak gemileri artık dokunulmaz değil! Yeni silahı açıkladılar

Bu konuşlandırma, mesajın doğrudan ABD Donanması ve müttefiklerine yönelik olduğunu gösteriyor.

#14
Foto - Uçak gemileri artık dokunulmaz değil! Yeni silahı açıkladılar

Özetle Rusya, “uçak gemisi yarışına” girmek yerine, yüksek hızlı, uzun menzilli ve hipersonik füzelerle donatılmış fırkateynlerle oyunu bozmayı hedefliyor.

#15
Foto - Uçak gemileri artık dokunulmaz değil! Yeni silahı açıkladılar

Bu strateji başarılı olur mu sorusunun cevabı ise, gerçek bir yüksek yoğunluklu deniz çatışmasında ortaya çıkacak. Haber Kaynağı: National Interest - Peter Suciu

