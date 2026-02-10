Rusya'yı şaşırtan Türkiye gelişmesi! Son rakamlara inanamadılar

Türkiye’de her şey dahil sistemin yaygın olması, turistlerin günlük harcamalarını sınırlı tutmasına olanak sağlıyor. 2026 fiyatlarına göre Türkiye’de uygun fiyatlı bir restoranda kişi başı bir öğün 200–300 TL seviyesinde olurken, orta segment restoranlarda bu rakam 850–1.000 TL’ye kadar çıkıyor. Kafe harcamaları 80–150 TL bandında seyrediyor. Günlük şehir içi ulaşım giderleri ise ortalama 150–250 TL arasında değişiyor. Günübirlik kültür ve tekne turlarının fiyatları, içeriğine bağlı olarak kişi başı 40–100 dolar arasında satılıyor.