Rusya'yı şaşırtan Türkiye gelişmesi! Son rakamlara inanamadılar
Rusya'yı şaşırtan Türkiye gelişmesi! Son rakamlara inanamadılar

Rusya Tur Operatörleri Birliği son dönemde Türkiye'deki fiyatların sert bir şekilde yükselme eğilimini kaybettiğini ve rakip destinasyonlara kıyasla avantajlı hale geldiğini duyurdu.

Rusya Tur Operatörleri Birliği’nin (ATOR) yaptığı araştırmaya göre, 2026 yılında tatil bütçesini belirleyen unsurlar arasında yalnızca otel fiyatları değil, yeme-içme, ulaşım ve eğlence harcamaları da önemli yer tutuyor. Yapılan değerlendirmeler, bu kalemlerde ülkeler arasında ciddi farklar oluştuğunu gösteriyor.

Türkiye’de her şey dahil sistemin yaygın olması, turistlerin günlük harcamalarını sınırlı tutmasına olanak sağlıyor. 2026 fiyatlarına göre Türkiye’de uygun fiyatlı bir restoranda kişi başı bir öğün 200–300 TL seviyesinde olurken, orta segment restoranlarda bu rakam 850–1.000 TL’ye kadar çıkıyor. Kafe harcamaları 80–150 TL bandında seyrediyor. Günlük şehir içi ulaşım giderleri ise ortalama 150–250 TL arasında değişiyor. Günübirlik kültür ve tekne turlarının fiyatları, içeriğine bağlı olarak kişi başı 40–100 dolar arasında satılıyor.

Mısır’da ise her şey dahil sistem baskın olsa da otel dışı harcama alanları daha sınırlı kalıyor. Uygun restoranlarda yemek fiyatları 5–8 dolar, orta sınıf restoranlarda 15–20 dolar seviyesinde bulunuyor. Luksor ve piramit turları gibi popüler günübirlik geziler için 80–120 dolar arasında ücret talep ediliyor.

Tayland ve Vietnam gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde her şey dahil tatilin yaygın olmaması nedeniyle günlük harcamalar daha görünür hale geliyor. Tayland’da sokak yemekleri 3–5 dolar, orta segment restoranlarda yemek fiyatları 12–20 dolar seviyesinde. Ada turları ve tekne gezileri için ise 50–120 dolar arasında bütçe ayrılması gerekiyor. Vietnam’da yerel restoranlarda yemek 4–7 dolar, orta segmentte 10–18 dolar aralığında. Şehir turları ve transferler 30–70 dolar bandında.

Birleşik Arap Emirlikleri ise konaklama dışı harcamalarda en pahalı destinasyonlardan biri olarak öne çıkıyor. Orta sınıf bir restoranda yemek fiyatları 30–50 dolar seviyesine ulaşırken, şehir içi ulaşım ve eğlence harcamaları günlük bütçeyi ciddi şekilde yukarı çekiyor. Genel tabloya bakıldığında, 2026 sezonunda Türkiye; yeme-içme, ulaşım ve aktivite maliyetlerindeki görece denge sayesinde plaj turizminde fiyat-performans avantajını koruyor. Bu yapı, özellikle orta gelir grubundaki turistler açısından Türkiye’yi rakip destinasyonlara kıyasla daha ulaşılabilir kılıyor. Kaynak: Turizm Güncel

