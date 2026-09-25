Ünlü savaş gemisinde şok eden gelişme: Askerler bir bir canına kıymaya kalktı
Dünyaca ünlü savaş gemisi Abraham Lincoln’le ilgili ortaya atılan iddialar doğru çıktı. Çok sayıda asker peş peşe canına kıyma kalktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünyaca ünlü savaş gemisi Abraham Lincoln’le ilgili ortaya atılan iddialar doğru çıktı. Çok sayıda asker peş peşe canına kıyma kalktı.
Haberdenizde'de yer alan habere göre, ABD'nin, su arıtmadan taze gıdaya kadar onlarca sorunla boğuşan uçak gemisindeki intihar girişimleri resmen doğrulandı.
BBC’nin haberine göre, ABD Deniz Kuvvetleri Bakan Vekili Hung Cao, USS Abraham Lincoln uçak gemisinde görev yapan 8 denizcinin uzun görev süreleri sırasında intihar girişiminde bulunduğunu resmen kabul etti.
USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubu, Kasım 2025’te Güney Çin Denizi’ne konuşlandırılmak üzere Kaliforniya’dan ayrıldı. Gemi, Şubat 2026’da ABD’nin İran’daki askeri operasyonları öncesinde Orta Doğu bölgesine sevk edildi.
Normal şartlarda Mayıs 2026’da sona ermesi planlanan bu görev süresi, bölgedeki askeri hareketlilik nedeniyle defalarca uzatıldı. Denizde geçirilen süre 250 günü aşarken gemideki yaşam koşulları, ciddi şekilde ağırlaştı.
Su arıtma sistemlerinde teknik arızalar meydana geldi, bölgesel boru hatları bozuldu ve taze gıda tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle yemek seçenekleri kısıtlandı. Gürültü, uykusuzluk ve kötü yaşam koşullarının tetiklediği ağır psikolojik süreç neticesinde, gemi personeli ve bağlı hava kanatlarından sekiz denizci, intihar girişiminde bulundu.
Asker aileleri personelin bozulan ruh sağlığına dair alarm verirken ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth, gemiden gelen bu raporları yalan haber diyerek reddetti. Ağustos 2026’da, yaklaşık 9 aylık aralıksız konuşlandırmanın ardından USS Abraham Lincoln’ün yerini alması için bölgeye USS George Washington uçak gemisi sevk edildi ve Lincoln mürettebatı eve dönüş yoluna geçti.
Kamuoyunda artan endişeler üzerine 22 Eylül 2026 Salı günü Deniz Kuvvetleri Bakan Vekili Hung Cao, Senatör Kirsten Gillibrand’a resmi bir mektup gönderdi. Cao mektubunda, su ve boru hatlarındaki teknik sorunlar ile 8 denizcinin intihar girişiminde bulunduğunu resmen kabul etti; ancak gemide bir ‘akıl sağlığı krizi’ yaşandığı iddialarını reddetti.
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