Kurallar yeniden yazılıyor: Roketsan'dan bomba hamle

ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit de geleceğin savunma sanayisini daha hızlı roketlerin, daha akıllı sistemlerin veya daha güçlü platformların belirlemeyeceğini belirterek, "Geleceği veri anlamında öğrenebilen, karar verebilen ve insanın kabiliyetini katlayabilen sistemler belirleyecek. Ve bu dönüşümün merkezinde yapay zeka var. Yapay zeka bir teknoloji değil, yeni bir çağın altyapısıdır.