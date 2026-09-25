  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türk üniversiteleri sürdürülebilirlikte zirvede: Avrupa’da 1'inci dünyada 2’nciyiz İş çığırından çıkmak üzere: Belçika cezaevlerinde büyük isyan! Bakanlığın devrim gibi kararları yolda… Ömür boyu sigara yasağı geliyor Türkiye-Fransa maçı yapay zekâya soruldu! ChatGPT’nin ağzından bal damladı Kurallar yeniden yazılıyor: Roketsan'dan bomba hamle Orkun Kökçü’ye Premier Lig’den sürpriz talip Sakarya’da ekmek almaya giderken saldırıya uğramıştı: Yaşadığı köpek dehşetini anlattı İngilizler ilan etti: ABD bölgeden çıkıyor, yerine Türkiye giriyor Mahkeme üzerine gidecek: KKTC‘deki gemi faciasında ‘tamir’ şüphesi
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Kurallar yeniden yazılıyor: Roketsan'dan bomba hamle

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
DHA Giriş Tarihi:

Kurallar yeniden yazılıyor: Roketsan'dan bomba hamle

Türkiye'nin savunma alanındaki öncü şirketlerinden birisi olan ROKETSAN tarihi bir hamleye hazırlanıyor. Ankara'da başlayan kritik çalışmalarda önemli projeler geliştirilecek.

1
#1
Foto - Kurallar yeniden yazılıyor: Roketsan'dan bomba hamle

ROKETSAN tarafından düzenlenen 'Yapay Zeka Hackathonu' etkinliğinde 72 genç, 48 saat boyunca yapay zeka alanında proje geliştirecek. Ankara'da otelde gerçekleştirilen ROKETSAN Yapay Zeka Hackathonu açılış törenine ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Anıl Ünal, ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, öğrenciler ve yapay zeka alanında deneyimli profesyoneller katıldı. 25-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte, teorik eğitim, paneller, workshoplar ve çevrimiçi eğitimler verilecek. Ayrıca 72 genç 2 gün boyunca yapay zeka alanında proje geliştirecek.

#2
Foto - Kurallar yeniden yazılıyor: Roketsan'dan bomba hamle

ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Anıl Ünal, dünyanın çok hızlı ve radikal dönüşüm dönemlerinden birinden geçtiğini ifade ederek, "Teknoloji küresel güç dengelerini, güvenlik doktrinlerini ve ulusal savunma stratejilerini de temelden şekillendiriyor. Elbette bu dönüşüm savunma teknolojilerin nedeninden etkiliyor. Günümüzde savunma sanayi sadece fiziksel güç ve dolanım üstünlüğüyle değil, veri işleme hızı, otonom karar verme kabiliyeti ve yapay zekanın sağladığı stratejik akılla tanımlanıyor" dedi.

#3
Foto - Kurallar yeniden yazılıyor: Roketsan'dan bomba hamle

ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit de geleceğin savunma sanayisini daha hızlı roketlerin, daha akıllı sistemlerin veya daha güçlü platformların belirlemeyeceğini belirterek, "Geleceği veri anlamında öğrenebilen, karar verebilen ve insanın kabiliyetini katlayabilen sistemler belirleyecek. Ve bu dönüşümün merkezinde yapay zeka var. Yapay zeka bir teknoloji değil, yeni bir çağın altyapısıdır.

#4
Foto - Kurallar yeniden yazılıyor: Roketsan'dan bomba hamle

Yapay zeka bugün hayatımızın pek çok alanında dönüşüm yaratıyor. Ancak savunma sanayi açısından baktığımızda yapay zekanın anlamı çok daha büyük. Çünkü savunma sanayinde saniyeler önemlidir. Doğru kararlar önemlidir. Güvenilirlik önemlidir. Öngörü önemlidir. Ve en önemlisi insanın karar verme ve harekete geçme kabiliyetini teknolojiyle ileriye taşımak önemlidir.

#5
Foto - Kurallar yeniden yazılıyor: Roketsan'dan bomba hamle

Biz yapay zekayı tasarım sürecimizden üretime, test ve doğrulamadan lojistiğe, karar destek sistemlerimizden geleceğin savunma sistemlerine kadar bütün değer zincirimizi dönüştürebilecek stratejik bir kabiliyet olarak görüyoruz. Bugün dünyada teknoloji yarışının kuralları yeniden yazılıyor.

#6
Foto - Kurallar yeniden yazılıyor: Roketsan'dan bomba hamle

Bu yarışta yalnızca teknolojiyi kullanan ülkeler değil, teknolojiyi geliştiren, kendi algoritmalarını üreten, kendi verisini yöneten ve kendi yapay zeka yetkinliğine oluşan ülkeler sistemin sahip olacak. Türkiye’nin tam bağımsızlık hedefi açısından bunun ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emniyet’te yeni dönem: Terör, narkotik, KOM ve Özel Harekât Mustafa Çalışkan’a bağlandı
Gündem

Emniyet’te yeni dönem: Terör, narkotik, KOM ve Özel Harekât Mustafa Çalışkan’a bağlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde üst düzey atamaların ardından yeni görev dağılımı da belli oldu. Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan imzasıyla yayıml..
Mekke İttifakı'nı "kâğıttan kaplan" ilan edenlere Hakan Fidan'dan NATO'lu cevap: Daha dur henüz yeni başladık
Gündem

Mekke İttifakı'nı “kâğıttan kaplan” ilan edenlere Hakan Fidan'dan NATO'lu cevap: Daha dur henüz yeni başladık

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu Mekke İttifakı'nı Yemen'deki gelişmeler üzerinden hedef al..
"Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine" karşı çıkmıştı! ‘Ahlak olmasın’ dersen oğlun da vurguncu olur
Gündem

“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine” karşı çıkmıştı! ‘Ahlak olmasın’ dersen oğlun da vurguncu olur

2011 yılında hazırlanan yeni anayasa önerisi raporundan ilköğretimde zorunlu olan Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin kaldırılması için ka..
ABD'nin yaptırımları sonrası dev karar! BAE İran uçuşlarını ikinci bir duyuruya kadar tamamen askıya aldı!
Gündem

ABD'nin yaptırımları sonrası dev karar! BAE İran uçuşlarını ikinci bir duyuruya kadar tamamen askıya aldı!

Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran hava yolu şirketlerine yönelik devreye soktuğu yaptırımlar çerçevesinde radi..
İran ABD ile resmen dalga geçti! Meclis Başkanı Kalibaf'tan füzelerden daha ağır alaycı gönderme!
Gündem

İran ABD ile resmen dalga geçti! Meclis Başkanı Kalibaf'tan füzelerden daha ağır alaycı gönderme!

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yıllık devlet tahvili faizlerinin 19 yıl sonra ilk kez yüzde ..
BM’de konuşurken 77 ülke üyesi salonu terk etti! Soykırımcı Netanyahu’ya küresel tokat
Dünya

BM’de konuşurken 77 ülke üyesi salonu terk etti! Soykırımcı Netanyahu’ya küresel tokat

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, bu yıl da soykırımdan hakkında yakalama kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kürsüde şov..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23