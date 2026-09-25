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İngilizler ilan etti: ABD bölgeden çıkıyor, yerine Türkiye giriyor

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İngilizler ilan etti: ABD bölgeden çıkıyor, yerine Türkiye giriyor

İngiltere merkezli The Economist dergisi, Türkiye'nin Ortadoğu'daki artan gücüyle ilgili olarak çarpıcı bir analize imza attı.

#1
Foto - İngilizler ilan etti: ABD bölgeden çıkıyor, yerine Türkiye giriyor

İngiltere merkezli basın kuruluşu The Economist, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Orta Doğu'daki azalan etkisini ve Türkiye'nin bölgedeki ilişkilerini mercek altına alan bir analiz haber yayımladı.

#2
Foto - İngilizler ilan etti: ABD bölgeden çıkıyor, yerine Türkiye giriyor

Analiz haberine "Amerika geri çekildiğinde" başlığını veren İngiliz basını, ABD'nin uzun süredir Orta Doğu'da sahip olduğu hegemonyasının yakında sona ereceğini yazdı.

#3
Foto - İngilizler ilan etti: ABD bölgeden çıkıyor, yerine Türkiye giriyor

ABD'nin Orta Doğu'da sıkışıp kaldığını ifade edilen analiz haberde, "Büyük güçlerin bir asır önce Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalamasından bu yana ilk kez, Orta Doğu'nun genel düzeni artık uzaktan dayatılmayacak." denildi. ABD'nin bölgeden çekilmesinin ardından Türkiye'ye işaret edilen haberde, Türkiye'nin bölgedeki etkisine yer verildi.

#4
Foto - İngilizler ilan etti: ABD bölgeden çıkıyor, yerine Türkiye giriyor

Haberde, ABD'nin etkisinin son bulması sonucunda bölgede güç boşluğunu doldurabilecek üç ülkenin Türkiye, İran ve İsrail olduğu belirtildi. Türkiye'nin öne çıkan yönü olarak Arap ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmesinin altı çizildi.

#5
Foto - İngilizler ilan etti: ABD bölgeden çıkıyor, yerine Türkiye giriyor

Haberin devamında, Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeniden yapılanma sürecine giren Suriye yönetimi ile Türkiye arasındaki yakın ilişkilere de dikkat çekildi. Suriye'de yeni yönetimin başlıca destekçisinin Türkiye olduğu hatırlatılan haberde Türkiye'nin Suriye'nin yeni dönemindeki etkisini altı çizildi.

#6
Foto - İngilizler ilan etti: ABD bölgeden çıkıyor, yerine Türkiye giriyor

Türkiye'nin Irak'la da ticaret yolları ve su kaynakları konularındaki iş birliğine değinilen haberde, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki gelişimin pragmatik bir dış politika vizyonuyla sürekli olarak yeni fırsatlar sunabileceği kaydedildi. KAYNAK: STAR

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