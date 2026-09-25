Haydut Trump lisansı verdi! Bir ülke daha Patriot füzeleri üretecek

Ukrayna basınına göre, Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta son günlerde gerçekleştirdiği görüşmeleri gazetecilere değerlendirdi ve Trump ile yaptığı görüşmenin bazı ayrıntıları hakkında konuştu. Balistik füze saldırılarının önlenmesi amacıyla ABD'den Patriot hava savunma sisteminde kullanılan füzelerin üretilmesi için daha önce lisans talep ettiklerini anımsatan Zelenskiy, Trump ile görüşmesinde bu konuyu da ele aldıklarını belirtti.