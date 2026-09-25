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Haydut Trump lisansı verdi! Bir ülke daha Patriot füzeleri üretecek

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Haydut Trump lisansı verdi! Bir ülke daha Patriot füzeleri üretecek

Açıklamalarda bulunan Ukrayna lideri Zelenskiy, Amerika Birleşik Devletleri başkanı Trump'ın ülkesine Patriot füzelerinin üretilmesi için lisans vereceğini ifade etti.

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Foto - Haydut Trump lisansı verdi! Bir ülke daha Patriot füzeleri üretecek

Ukrayna basınına göre, Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta son günlerde gerçekleştirdiği görüşmeleri gazetecilere değerlendirdi ve Trump ile yaptığı görüşmenin bazı ayrıntıları hakkında konuştu. Balistik füze saldırılarının önlenmesi amacıyla ABD'den Patriot hava savunma sisteminde kullanılan füzelerin üretilmesi için daha önce lisans talep ettiklerini anımsatan Zelenskiy, Trump ile görüşmesinde bu konuyu da ele aldıklarını belirtti.

#2
Foto - Haydut Trump lisansı verdi! Bir ülke daha Patriot füzeleri üretecek

Zelenskiy, "Belirli anlaşmalar var. Başkan Trump benimle yaptığı son görüşmede nihai kararı verdiğini vurguladı. Ukrayna, Patriot füzelerinin üretimi için lisans alacak." ifadelerini kullandı. Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönündeki çabaları da ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, ABD tarafının kendilerine Rusya ile üçlü teknik toplantı yapılmasını önerdiğini kaydederek, "Tarih konusunda ABD'den öneriler bekliyoruz. Yer konusunda ise ABD, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) önerdi." diye konuştu.

#3
Foto - Haydut Trump lisansı verdi! Bir ülke daha Patriot füzeleri üretecek

ABD'li yetkililerin Rusya tarafıyla görüşerek Kiev'in önerilerini Moskova'ya aktaracağını belirten Zelenskiy, 10 gün sonra konuyla ilgili ABD ile tekrar görüşme yapacaklarını bildirdi. Zelenskiy, Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin sağlanması yönünde Türkiye, Mısır, Hindistan ve Orta Doğu ülkeleri ile çalıştıklarını ve bu yönde bazı tekliflerin masada olduğunu kaydederek, Rusya'dan henüz bu konuda yanıt almadıklarını söyledi.

#4
Foto - Haydut Trump lisansı verdi! Bir ülke daha Patriot füzeleri üretecek

Volodimir Zelenskiy, savaş kapsamında cephe hattındaki son gelişmeler hakkında da konuştu. Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesindeki Liman ilçesi yönünde başlattığı karşı saldırıya değinen Zelenskiy, "Operasyon tamamlanana kadar ne söyleyeceğime çok dikkat edeceğim. Askerlerimize teşekkür etmek istiyorum, orada olumlu gelişmeler var. Liman ve ötesi yönünde olumlu haberler var. Bir sonraki stratejik hedef ne midir? Öncelikle şu stratejik hedefimiiz gerçekleştirelim." ifadelerini kullandı.

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