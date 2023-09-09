Ünlü pilot, Almanya'nın bile istediği Hürjet ile ilgili bomba gelişmeyi 'Nazar değmesin' diyerek duyurdu

Uçuş Kontrol Sistemimiz önemli. HÜRJET bir bilgisayarla uçuyor. Bilgisayarın bir yazılımı, donanımı var. Hem uçtukça ona güven kazanıyoruz hem de bizim ürünümüz olan yazılımın doğrulanması gerekiyor. Simülatörde denediğimiz, başka usullerle bilgisayarda denediğimiz, analizlerle yaptığımız şeyleri havada gerçekliyoruz. Yaptığımız uçuşlarda da bu şekilde uçağa 3 eksende komut veriyoruz ve onun reaksiyonlarını topluyoruz. Çünkü uçağın üzerinde birçok sensör var. Bunlarla birlikte bir grafik çıkıyor. O grafiğe göre de planlanana ne kadar yaklaşmış, ne kadar yaklaşmamış ya da ne yapmamız lazım onu görüyoruz. Uçağımızın çünkü değişik uçuş modları olacak. Çok gelişmiş, güncel uçaklardan hiçbir eksiği olmayan bir Uçuş Kontrol Sistemimiz var, bundan da emin olmamız lazım. Onun için de veri topluyoruz. Bu verileri topladıkça da yerde düzeltmeler yapılıyor. Uçuyoruz, veri alıyoruz, analizini yapıyoruz, doğruluyoruz, uyguluyoruz, tekrar uçuyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz".