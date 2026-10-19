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Ekonomi
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Avrupa ülkesi şokta: Yarım milyon kişi işini kaybetti

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Avrupa ülkesi şokta: Yarım milyon kişi işini kaybetti

Avrupa sanayisine yön veren ülkelerinden birisi olarak gösterilen Almanya'da yayımlanan bir rapor tartışmalara yol açtı. Ülkede 500 milyon kişi iş kaybı yaşadı. İşte detaylar...

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Foto - Avrupa ülkesi şokta: Yarım milyon kişi işini kaybetti

Alman düşünce kuruluşu Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülkede sanayi sektörünün 2019'dan beri sosyal güvenlik primine tabi istihdamda yaklaşık yarım milyonluk daralma yaşandığını bildirdi. Münih merkezli Ifo, "Almanya'da Sektörel Yapısal Değişim 2019–2025: İstihdam İstatistikleri Neleri Ortaya Koyuyor?" başlıklı analizini kamuoyuyla paylaştı.

#2
Foto - Avrupa ülkesi şokta: Yarım milyon kişi işini kaybetti

Analize göre, Almanya'da sanayi sektöründe 2019 yılından bu yana sosyal güvenlik primine tabi istihdamda yaklaşık yarım milyonluk daralma yaşandı. Geçen yılın sonunda sanayide istihdam edilenlerin sayısı 2019'un başındaki seviyeye kıyasla 496 bin kişi azaldı. Bu durum sanayi istihdamında yüzde 7,1'lik bir düşüşe tekabül etti. Aynı dönemde hizmet sektöründe başta sağlık, sosyal hizmetler ve kamu yönetimi olmak üzere 2,2 milyondan fazla yeni istihdam sağlandı.

#3
Foto - Avrupa ülkesi şokta: Yarım milyon kişi işini kaybetti

Sanayideki bu gerileme Çin ile artan rekabet ve azalan rekabet gücü gibi küresel ve yerel faktörlere bağlandı. Sanayideki kayıpların yaklaşık yüzde 60'ı otomotiv, metal ürünleri ve makine mühendisliği olmak üzere üç ana sektörden kaynaklandı.

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Foto - Avrupa ülkesi şokta: Yarım milyon kişi işini kaybetti

Otomotiv endüstrisi ve tedarikçileri bu süreçte 123 bin 500, metal ürünleri üreticileri 115 bin 600, makine mühendisliği firmaları da 64 bin 500 istihdam kaybetti. Sanayideki kan kaybına karşın, hizmet sağlayıcıları demografik değişim ve yaşlanan nüfusun da etkisiyle güçlü bir büyüme kaydetti. Bu dönemde sadece sağlık sektöründe 391 bin, bakım evleri dahil sosyal hizmetlerde ise 357 bin yeni istihdam oluşturuldu. Kamu yönetiminde çalışan sayısı ise 329 bin artış gösterdi.

#5
Foto - Avrupa ülkesi şokta: Yarım milyon kişi işini kaybetti

Öte yandan mesleki eğitim almış çalışan sayısı 252 bin azaldı. Buna karşılık üniversite mezunları için 1,8 milyon yeni iş imkanı yaratıldı. İş gücü arzı ile talebi arasında bölgesel ve niteliksel bir uyumsuzluk riski bulunduğuna dikkat çekildi. Ifo Enstitüsü Dresden Şubesi Başkan Yardımcısı Joachim Ragnitz, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Almanya derinleşen bir yapısal dönüşümden geçiyor. Ne ironiktir ki daha önce refahımızı sürdüren ana sektörler küçülüyor. Yeni istihdam alanları çoğunlukla Almanya'nın özellikle üretken ve yenilikçi olduğu alanlarda oluşmuyor." ifadelerini kullandı. Ragnitz, bu durumun ülkenin gelecekteki büyüme potansiyelini yavaşlatabileceği uyarısında bulundu.

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Yorumlar

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

Avrupa Sanayisinin Yapısal Çöküşü ve Küresel Rekabet Kıskacında Almanya Bir zamanlar iğneden otomobile, ağır sanayi makinelerinden hassas el aletlerine kadar ürettiği her ürünü zahmetsizce küresel pazarlara ihraç eden Avrupa, bugün tarihinin en derin ekonomik ve endüstriyel krizlerinden biriyle karşı karşıyadır. Bu krizin en somut ve sarsıcı örneği, kıta ekonomisinin lokomotifi konumundaki Almanya’da yaşanmaktadır. Son açıklanan veriler, ülkede yarım milyona yakın insanın sanayi sektöründeki işini kaybettiğini ortaya koyarken, bu durumun geçici bir durgunluktan ziyade kalıcı bir yapısal çöküşün habercisi olduğunu göstermektedir. "Her Şeyi Satabildikleri" Altın Çağın Sonu Avrupa ve özellikle Alman sanayisi, uzun yıllar boyunca yüksek teknoloji, kaliteli mühendislik ve alternatifsiz üretim gücü sayesinde küresel ticaretin tekeli konumundaydı. Ancak dünya değişti. Geçmişte sadece batı merkezli üretilen otomobiller, traktörler, iş makineleri ve teknolojik cihazlar, artık dünyanın dört bir yanındaki gelişmekte olan ülkeler tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilmektedir. Üretici sayısının hızla artması ve alternatif pazarların kendi kendine yetebilecek konuma gelmesi, Avrupa’ya olan bağımlılığı minimuma indirmiştir. Küresel pazarda rekabetin kızışmasıyla birlikte, arz fazlası oluşmuş; buna karşılık yüksek maliyetlerle üretim yapmaya çalışan Avrupa ürünlerine olan talep bıçak gibi kesilmiştir. Kendi konfor alanlarında küresel rekabetin bu denli sertleşeceğini öngöremeyen Avrupalı üreticiler, tabiri caizse hazırlıksız yakalanmış ve pazar paylarını hızla kaybetmeye başlamıştır. Yarım Milyon İşsiz ve Sosyal Devletin Sırtındaki Ağır Yük Sadece Almanya’da 500 bine yakın sanayi çalışanının işsiz kalması, buz dağının yalnızca görünen kısmıdır. Bu rakam, sadece üretim hatlarının durması anlamına gelmez; aynı zamanda devlet bütçesine binen devasa bir işsizlik sigortası maaşı yükü demektir. Üretmeyen, katma değer sağlamayan ve vergi ödemeyen, aksine devletten sosyal yardım talep eden yarım milyon yeni insan, Avrupa’nın meşhur "sosyal devlet" modelinin temellerini dinamitlemektedir. Sanayide yaşanan bu istihdam kaybı, çarpan etkisiyle hizmet, lojistik ve yan sanayi sektörlerini de vuracak, domino etkisiyle işsizlik sayılarını çok daha yukarı taşıyacaktır. Üretimden gelen sıcak paranın kesilmesi ve sosyal ödeneklerin artması, bütçe açıklarını büyüterek Avrupa ülkelerini içinden çıkılması zor bir ekonomik girdaba sürüklemektedir. Gelecek Senaryosu: Daha Beter Günler Kapıda Mevcut tablo analiz edildiğinde, Avrupa’nın henüz en kötü senaryoyu yaşamadığını söylemek kehanet olmayacaktır. Enerji maliyetlerinin yüksekliği, bürokratik hantallık, yaşlanan nüfus ve en önemlisi Asya başta olmak üzere diğer kıtaların agresif ve ucuz üretim politikaları, Avrupa sanayisinin rekabet şansını her geçen gün yok etmektedir. Kendi otomobilini, kendi el aletini ve kendi teknolojisini üreten yeni dünya düzeni karşısında Avrupa, eski sömürgeci pazar üstünlüğünü kaybetmiştir. Radikal bir endüstriyel dönüşüm ve maliyet devrimi yapılmadığı takdirde, bugün şok etkisi yaratan 500 bin işsiz rakamı, gelecekte milyonlarla ifade edilecek yapısal bir işsizlik krizinin sadece başlangıç fişeğidir. Avrupa sanayisi için eski şaşalı günler geride kalmıştır ve kıta ekonomisini çok daha karanlık, sancılı günler beklemektedir.

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❗️Ne olacak bu Almanya'nın hali, battı batı. Almanya battı
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