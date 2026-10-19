Avrupa ülkesi şokta: Yarım milyon kişi işini kaybetti

Otomotiv endüstrisi ve tedarikçileri bu süreçte 123 bin 500, metal ürünleri üreticileri 115 bin 600, makine mühendisliği firmaları da 64 bin 500 istihdam kaybetti. Sanayideki kan kaybına karşın, hizmet sağlayıcıları demografik değişim ve yaşlanan nüfusun da etkisiyle güçlü bir büyüme kaydetti. Bu dönemde sadece sağlık sektöründe 391 bin, bakım evleri dahil sosyal hizmetlerde ise 357 bin yeni istihdam oluşturuldu. Kamu yönetiminde çalışan sayısı ise 329 bin artış gösterdi.