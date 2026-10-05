Ümraniye’de anime etkinliğine tepki! Dünya tehlikeli gördü bizde baş tacı ediliyor
İstanbul Ümraniye’de düzenlenen anime temalı etkinlik, çocuklara sunulduğu belirtilen bazı figür ve içerikler nedeniyle protesto edildi. Etkinliğe tepki gösteren grupla organizatörler arasında arbede yaşanırken programın erken sona erdiği belirtildi. İngiltere’nin yaş sınıflandırma kuruluşu BBFC’nin araştırması da anime yapımlarının çocuklara uygunluğu konusunda ailelerin dikkatli olması gerektiğini ortaya koyuyor.