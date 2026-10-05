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Ümraniye’de anime etkinliğine tepki! Dünya tehlikeli gördü bizde baş tacı ediliyor

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Ümraniye’de anime etkinliğine tepki! Dünya tehlikeli gördü bizde baş tacı ediliyor

İstanbul Ümraniye’de düzenlenen anime temalı etkinlik, çocuklara sunulduğu belirtilen bazı figür ve içerikler nedeniyle protesto edildi. Etkinliğe tepki gösteren grupla organizatörler arasında arbede yaşanırken programın erken sona erdiği belirtildi. İngiltere’nin yaş sınıflandırma kuruluşu BBFC’nin araştırması da anime yapımlarının çocuklara uygunluğu konusunda ailelerin dikkatli olması gerektiğini ortaya koyuyor.

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Foto - Ümraniye’de anime etkinliğine tepki! Dünya tehlikeli gördü bizde baş tacı ediliyor

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde gerçekleştirilen anime temalı bir etkinlik tartışmaların odağına yerleşti. Aktarılan bilgilere göre etkinlik alanına gelen bir grup, çocukların karşısına çıkarılan bazı figürlerin ve içeriklerin yaş grupları açısından uygun olmadığını belirterek organizasyonu protesto etti.

#2
Foto - Ümraniye’de anime etkinliğine tepki! Dünya tehlikeli gördü bizde baş tacı ediliyor

Tekbir getirip slogan atan grupla organizatörler arasında başlayan gerginlik kısa süre içerisinde arbedeye dönüştü. Yaşananların ardından etkinliğin planlanandan erken sona erdiği belirtildi.

#3
Foto - Ümraniye’de anime etkinliğine tepki! Dünya tehlikeli gördü bizde baş tacı ediliyor

“ÇOCUKLARA BU İÇERİKLER ÖZENDİRİLİYOR” TEPKİSİ Protestocular, “anime” başlığı altında çocuklara müstehcen olarak değerlendirdikleri unsurların yanı sıra sapkın ve şeytansı buldukları bazı figürlerin özendirildiğini ifade ederek organizasyona tepki gösterdi. Olay, popüler kültür ürünlerinin çocuklara sunulmasında yaş sınırlaması ve içerik denetiminin önemini de yeniden gündeme taşıdı.

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Foto - Ümraniye’de anime etkinliğine tepki! Dünya tehlikeli gördü bizde baş tacı ediliyor

Anime, çok geniş bir yapım yelpazesini kapsarken çocuklara yönelik eserlerin yanında açık biçimde yetişkin izleyicileri hedefleyen yapımlar da bulunuyor. Bu nedenle içeriğin yalnızca animasyon olmasından hareketle çocuklara uygun kabul edilmemesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

#5
Foto - Ümraniye’de anime etkinliğine tepki! Dünya tehlikeli gördü bizde baş tacı ediliyor

BBFC ARAŞTIRMASINDA DİKKAT ÇEKEN SONUÇ İngiltere'nin yaş sınıflandırma kuruluşu BBFC'nin yaptığı araştırmada da anime içerikleri konusunda ailelerin yaşayabileceği kafa karışıklığı mercek altına alındı.

#6
Foto - Ümraniye’de anime etkinliğine tepki! Dünya tehlikeli gördü bizde baş tacı ediliyor

On çevrim içi odak grubu ve 16 yaş üzerindeki 2 bin 1 kişinin katıldığı araştırmada, katılımcıların yüzde 88'i, anime içeriklerinin uygun ve tutarlı biçimde yaş sınıflandırmasına tabi tutulmamasının çocukların korunması açısından risk oluşturabileceği görüşünü dile getirdi.

#7
Foto - Ümraniye’de anime etkinliğine tepki! Dünya tehlikeli gördü bizde baş tacı ediliyor

Araştırmada bazı yapımlarda cinsel göndermeler, çıplaklık, yoğun şiddet ve korkutucu sahnelerin bulunabileceğine dikkat çekildi.

#8
Foto - Ümraniye’de anime etkinliğine tepki! Dünya tehlikeli gördü bizde baş tacı ediliyor

ÇİZGİ FİLM GÖRÜNTÜSÜ AİLELERİ YANILTMASIN Araştırmanın öne çıkardığı önemli sorunlardan biri de anime yapımlarının görsel biçiminin ebeveynlerde “çocuk içeriği” algısı oluşturabilmesi. Bazı ebeveynlerin çocuklara yönelik anime yapımları ile yetişkin izleyiciler için hazırlananları birbirinden ayırmakta güçlük yaşayabildiği belirtildi.

#9
Foto - Ümraniye’de anime etkinliğine tepki! Dünya tehlikeli gördü bizde baş tacı ediliyor

Ebeveynlere yönelik içerik değerlendirmeleri hazırlayan Common Sense Media'nın “Naruto” rehberinde de şiddet, korkutucu yaratıklar ve travmatik geçmişlere sahip çocuk karakterler gibi unsurlara dikkat çekiliyor.

#10
Foto - Ümraniye’de anime etkinliğine tepki! Dünya tehlikeli gördü bizde baş tacı ediliyor

ÇOCUKLARA SUNULAN İÇERİKLER YENİDEN TARTIŞILIYOR Ümraniye'de yaşanan olay, tartışmayı anime özelinin ötesinde çocukların hangi popüler kültür ürünleriyle karşı karşıya bırakıldığı noktasına taşıdı. Çocukların izlediği veya katıldığı etkinliklerde yaşa uygunluk, içerik sınıflandırması ve ebeveyn bilgilendirmesinin gözetilmesi gerektiği belirtilirken, çocukların kendi tarihleri, kültürel mirasları ve değerleriyle bağ kurmalarının önemi de yeniden gündeme geldi.

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Yorumlar

hasan

pankart açmış ümraniye değerlerine sahip çık diye,,,kendine bir bak maymun

Fatih Kartal unu pislikleri ve buna müsade edilen kokmuş çürümüşleri acilen ülkeden defetmeli

bu kokmuşları ve onaylayanları aşcilen ülkeden def etmeli
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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