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NATO doğu kanadı güçleniyor: İsveç'ten Polonya'ya Patriot

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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AA Giriş Tarihi:

NATO doğu kanadı güçleniyor: İsveç'ten Polonya'ya Patriot

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO’nun doğu kanadındaki savunmayı güçlendirmek amacıyla Polonya’ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandıracaklarını duyurdu.

#1
Foto - NATO doğu kanadı güçleniyor: İsveç'ten Polonya'ya Patriot

Başkent Oslo'da İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, Savunma Bakanı Pal Jonson ve Adalet Bakanı Gunnar Strömmer ile basın toplantısı düzenleyen Kristersson, Avrupa'daki güvenlik durumunu ele aldı.

#2
Foto - NATO doğu kanadı güçleniyor: İsveç'ten Polonya'ya Patriot

NATO'nun doğu kanadının güvenliği için Polonya'ya Patriot hava savunma sistemi göndereceklerini belirten Kristersson, savunma desteğinin aralıkta Polonya'daki Rzeszow Havalimanı'na ulaşacağını ifade etti.

#3
Foto - NATO doğu kanadı güçleniyor: İsveç'ten Polonya'ya Patriot

Bakan Stenergard da Rusya'nın Ukrayna'ya sağlanan desteği kesmek istediğini savunarak, "Bölünme ve korku yaymak istiyor. Buna karşı İsveç, Rusya'ya en büyük yaptırım paketini uygulamaya koyuyor." dedi.

#4
Foto - NATO doğu kanadı güçleniyor: İsveç'ten Polonya'ya Patriot

İsveç medyasında yer alan haberlerde, Polonya'ya gönderilecek savunma desteği çerçevesinde 100 İsveçli askerin de bölgeye gideceği kaydedildi.

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