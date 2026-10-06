NATO doğu kanadı güçleniyor: İsveç'ten Polonya'ya Patriot
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO’nun doğu kanadındaki savunmayı güçlendirmek amacıyla Polonya’ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandıracaklarını duyurdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO’nun doğu kanadındaki savunmayı güçlendirmek amacıyla Polonya’ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandıracaklarını duyurdu.
Başkent Oslo'da İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, Savunma Bakanı Pal Jonson ve Adalet Bakanı Gunnar Strömmer ile basın toplantısı düzenleyen Kristersson, Avrupa'daki güvenlik durumunu ele aldı.
NATO'nun doğu kanadının güvenliği için Polonya'ya Patriot hava savunma sistemi göndereceklerini belirten Kristersson, savunma desteğinin aralıkta Polonya'daki Rzeszow Havalimanı'na ulaşacağını ifade etti.
Bakan Stenergard da Rusya'nın Ukrayna'ya sağlanan desteği kesmek istediğini savunarak, "Bölünme ve korku yaymak istiyor. Buna karşı İsveç, Rusya'ya en büyük yaptırım paketini uygulamaya koyuyor." dedi.
İsveç medyasında yer alan haberlerde, Polonya'ya gönderilecek savunma desteği çerçevesinde 100 İsveçli askerin de bölgeye gideceği kaydedildi.
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