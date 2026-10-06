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Fenerbahçe taraftarından Ederson çılgınlığı! Stadın önünde kuyruklar oluştu!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe taraftarından Ederson çılgınlığı! Stadın önünde kuyruklar oluştu!

Fenerbahçe’nin file bekçisi Ederson, kulüp ürünlerinin satışının yapıldığı Fenerium mağazasında sarı-lacivertli taraftarlara imza dağıttı.

#1
Foto - Fenerbahçe taraftarından Ederson çılgınlığı! Stadın önünde kuyruklar oluştu!

Fenerbahçe’nin Brezilyalı file bekçisi Ederson Moraes, Kadıköy’de bulunan Fenerium mağazasında düzenlenen imza gününde sarı-lacivertli taraftarlarla bir araya geldi.

#2
Foto - Fenerbahçe taraftarından Ederson çılgınlığı! Stadın önünde kuyruklar oluştu!

İmza etkinliğinin duyurulmasının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren yüzlerce taraftar mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

#3
Foto - Fenerbahçe taraftarından Ederson çılgınlığı! Stadın önünde kuyruklar oluştu!

İMZA DAĞITTI Özellikle genç taraftarların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda Ederson, hem imza dağıttı hem fotoğraf çektirdi.

#4
Foto - Fenerbahçe taraftarından Ederson çılgınlığı! Stadın önünde kuyruklar oluştu!

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen etkinlikte her yaştan futbolsever, Brezilyalı kaleciyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

#5
Foto - Fenerbahçe taraftarından Ederson çılgınlığı! Stadın önünde kuyruklar oluştu!

TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ Gösterilen yoğun ilgiden memnun kalan Ederson Moraes, Fenerbahçe taraftarına teşekkür etti.

#6
Foto - Fenerbahçe taraftarından Ederson çılgınlığı! Stadın önünde kuyruklar oluştu!

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