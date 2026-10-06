Fenerbahçe taraftarından Ederson çılgınlığı! Stadın önünde kuyruklar oluştu!
Fenerbahçe’nin file bekçisi Ederson, kulüp ürünlerinin satışının yapıldığı Fenerium mağazasında sarı-lacivertli taraftarlara imza dağıttı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe’nin file bekçisi Ederson, kulüp ürünlerinin satışının yapıldığı Fenerium mağazasında sarı-lacivertli taraftarlara imza dağıttı.
Fenerbahçe’nin Brezilyalı file bekçisi Ederson Moraes, Kadıköy’de bulunan Fenerium mağazasında düzenlenen imza gününde sarı-lacivertli taraftarlarla bir araya geldi.
İmza etkinliğinin duyurulmasının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren yüzlerce taraftar mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
İMZA DAĞITTI Özellikle genç taraftarların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda Ederson, hem imza dağıttı hem fotoğraf çektirdi.
Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen etkinlikte her yaştan futbolsever, Brezilyalı kaleciyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.
TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ Gösterilen yoğun ilgiden memnun kalan Ederson Moraes, Fenerbahçe taraftarına teşekkür etti.
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