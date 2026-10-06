Akşam bacaklarda ağırlık olursa bir avuç fındık yiyin: Magnezyum eksikliği kalp ve damarları tıkıyor

4. Magnezyum ve Potasyum Eksikliği Kas fonksiyonlarının sağlıklı işlemesi için magnezyum, potasyum ve kalsiyum gibi mineraller kritik rol oynar. Bu minerallerin eksikliğinde bacak kaslarında çabuk yorulma, ağırlık, kramp ve huzursuzluk hissi meydana gelebilir. Uzmanlar Fındık, 100 gramında yaklaşık 160–163 mg magnezyum bulunduran zengin bir magnezyum kaynağıdır diyor. 5. Yıpratıcı veya Yanlış Ayakkabı Seçimi Günün tamamını yüksek topuklu, tabanı çok sert veya ortopedik olmayan ayakkabılarla geçirmek bacak ve baldır kaslarına ekstra yük bindirir. Kasların dengesiz çalışması, akşam saatlerinde bacaklarda kronik bir yorgunluk ve ağırlık olarak geri döner. 6. Huzursuz Bacak Sendromu Eğer bacaklarınızdaki ağırlık hissine özellikle dinlenmeye geçtiğinizde beliren karıncalanma, çekilme veya sürekli hareket ettirme isteği eşlik ediyorsa, altında Huzursuz Bacak Sendromu (HBS) gibi nörolojik bir neden yatıyor olabilir. AKŞAM OLUŞAN BACAK AĞIRLIĞI NASIL HAFİFLETİLİR? Bacakları Yukarı Kaldırın: Eve geldiğinizde bacaklarınızı kalp seviyesinin üzerinde olacak şekilde (duvara yaslayarak veya altına 2-3 yastık koyarak) 15-20 dakika dinlendirin. Soğuk Duş Masajı: Duş sırasında bacaklarınıza aşağıdan yukarıya doğru soğuk su tutmak damarları büzerek dolaşımı rahatlatır. Hareket Edin: Gün içinde saat başı kısa yürüyüşler yapın veya oturduğunuz yerde ayak bileklerinizi dairesel hareketlerle çevirin. Su Tüketimini Artırın: Vücudun ödem atabilmesi için gün içinde bol su içmeyi ihmal etmeyin ve tuz tüketimini dengeleyin. NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURMALI? Bacaklarınızdaki ağırlık hissine tek taraflı aşırı şişlik, kızarıklık, sıcaklık artışı, şiddetli ağrı veya nefes darlığı eşlik ediyorsa vakit kaybetmeden bir kalp ve damar cerrahisi uzmanına başvurulmalıdır.