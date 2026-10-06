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Akşam bacaklarda ağırlık olursa bir avuç fındık yiyin: Magnezyum eksikliği kalp ve damarları tıkıyor

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Akşam bacaklarda ağırlık olursa bir avuç fındık yiyin: Magnezyum eksikliği kalp ve damarları tıkıyor

Kalp ve damar sağlığından sinir sistemi sağlığına kadar birçok organın işlevinde rol oynayan magnezyum sağlığı olumsuz etkileyen başlıca unsurlardan bir tanesi oldu. Aslında akşam saatlerinde belirginleşen bacak ağırlığı sadece günün yorgunluğu değil, vücudunuzun verdiği önemli bir sağlık sinyali olabilir. Dolaşım problemlerinden mineral eksikliğine, bacaklardaki o ağırlaşma hissinin en yaygın nedeni magnezyum ve potasyum eksikliği... Uzmanlar Fındık, 100 gramında yaklaşık 160–163 mg magnezyum bulunduran zengin bir magnezyum kaynağıdır diyor.

#1
Foto - Akşam bacaklarda ağırlık olursa bir avuç fındık yiyin: Magnezyum eksikliği kalp ve damarları tıkıyor

Magnezyum ve potasyum eksikliğine dikkat! Ayaklarınızı uzatıp dinlenmek istediğinizde bacaklarınızdaki sızı ve ağırlık hissi keyfinizi kaçırıyorsa dikkat! Masum görünen bu yorgunluk hissi varis, ödem veya yetersiz beslenmenin habercisi olabilir. Akşam bacak ağırlığını hafifletmenin püf noktaları ve ne zaman doktora danışmanız gerektiğinin yanıtı haberimizde.

#2
Foto - Akşam bacaklarda ağırlık olursa bir avuç fındık yiyin: Magnezyum eksikliği kalp ve damarları tıkıyor

BACAKLARDA BİRİKEN AĞIRLIĞIN SEBEPLERİ NE? Toplumda oldukça sık karşılaşılan "ağır bacak" hissi, çoğu zaman yoğun geçen bir günün doğal bir sonucu gibi görünse de bazen vücudumuzun verdiği önemli bir sinyal olabilir. Peki, gün sonunda bacaklara çöken bu ağırlığın arkasında yatan temel nedenler nelerdir? İşte en yaygın sebepler ve dikkat edilmesi gerekenler: 1. Dolaşım Yetersizliği ve Venöz Yetmezlik (Varis) Akşam bacaklarda oluşan ağırlık ve şişlik hissinin en sık karşılaşılan nedeni toplardamar dolaşım bozukluklarıdır. Gün boyunca kanı bacaklardan kalbe doğru pompalamakla görevli toplardamar kapakçıkları düzgün çalışmadığında, kan yer çekiminin etkisiyle bacaklarda birikir. Bu durum; akşam saatlerinde belirginleşen bacak ağırlığı, gerginlik ve bileklerde şişlikle kendini gösterir. 2. Uzun Süre Hareketsiz Kalmak (Oturmak veya Ayakta Durmak) Masa başı çalışanlar veya gün boyu ayakta durarak mesai yapan kişiler risk grubundadır. Bacak kasları hareket etmediğinde, toplardamarlardaki kanın yukarı pompalanmasını sağlayan "kas pompası" mekanizması çalışmaz. Yer çekiminin de etkisiyle doku aralarında sıvı birikir ve bacaklarda belirgin bir ağırlık hissi oluşur.

#3
Foto - Akşam bacaklarda ağırlık olursa bir avuç fındık yiyin: Magnezyum eksikliği kalp ve damarları tıkıyor

3. Ödem ve Vücutta Sıvı Tutulumu Gün içinde yetersiz su tüketimi, yüksek tuzlu beslenme, sıcak havalar veya hormonal değişimler (özellikle regl öncesi dönem veya hamilelik) vücutta sıvı tutulumuna neden olur. Yer çekimi nedeniyle bu ödem en çok ayak ve bacak bölgesinde toplanarak gün sonuna doğru ağırlık oluşturur.

#4
Foto - Akşam bacaklarda ağırlık olursa bir avuç fındık yiyin: Magnezyum eksikliği kalp ve damarları tıkıyor

4. Magnezyum ve Potasyum Eksikliği Kas fonksiyonlarının sağlıklı işlemesi için magnezyum, potasyum ve kalsiyum gibi mineraller kritik rol oynar. Bu minerallerin eksikliğinde bacak kaslarında çabuk yorulma, ağırlık, kramp ve huzursuzluk hissi meydana gelebilir. Uzmanlar Fındık, 100 gramında yaklaşık 160–163 mg magnezyum bulunduran zengin bir magnezyum kaynağıdır diyor. 5. Yıpratıcı veya Yanlış Ayakkabı Seçimi Günün tamamını yüksek topuklu, tabanı çok sert veya ortopedik olmayan ayakkabılarla geçirmek bacak ve baldır kaslarına ekstra yük bindirir. Kasların dengesiz çalışması, akşam saatlerinde bacaklarda kronik bir yorgunluk ve ağırlık olarak geri döner. 6. Huzursuz Bacak Sendromu Eğer bacaklarınızdaki ağırlık hissine özellikle dinlenmeye geçtiğinizde beliren karıncalanma, çekilme veya sürekli hareket ettirme isteği eşlik ediyorsa, altında Huzursuz Bacak Sendromu (HBS) gibi nörolojik bir neden yatıyor olabilir. AKŞAM OLUŞAN BACAK AĞIRLIĞI NASIL HAFİFLETİLİR? Bacakları Yukarı Kaldırın: Eve geldiğinizde bacaklarınızı kalp seviyesinin üzerinde olacak şekilde (duvara yaslayarak veya altına 2-3 yastık koyarak) 15-20 dakika dinlendirin. Soğuk Duş Masajı: Duş sırasında bacaklarınıza aşağıdan yukarıya doğru soğuk su tutmak damarları büzerek dolaşımı rahatlatır. Hareket Edin: Gün içinde saat başı kısa yürüyüşler yapın veya oturduğunuz yerde ayak bileklerinizi dairesel hareketlerle çevirin. Su Tüketimini Artırın: Vücudun ödem atabilmesi için gün içinde bol su içmeyi ihmal etmeyin ve tuz tüketimini dengeleyin. NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURMALI? Bacaklarınızdaki ağırlık hissine tek taraflı aşırı şişlik, kızarıklık, sıcaklık artışı, şiddetli ağrı veya nefes darlığı eşlik ediyorsa vakit kaybetmeden bir kalp ve damar cerrahisi uzmanına başvurulmalıdır.

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