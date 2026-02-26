  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rusya'dan gündemi sarsacak çıkış: Hedef Türkiye, orayı vuracaklar Tamir için bıraktılar bir daha geri almadılar Nihat Kahveci’den Osimhen için olay çıkış: 'Bir şeyler var!' Bir bu eksikti şimdi... Fenerbahçe muhalefetinden transfer atağı! 4 mevkii için düğmeye basıldı Borsa güne nasıl başladı? İngiltere'den gündemi sarsacak çıkış geliyor! Juventus'u yıkan adam adım adım Avrupa'ya Herkes bunları uygulasın yeterli... İşte bu mübarek ayda sağlıklı beslenme rehberi Uzman isim uyardı: Sahur atlanmadığı takdirde Ramazan ayı kilo vermek için bir fırsat!
Spor
6
Yeniakit Publisher
Ümit Özat’tan bomba iddia! 'Galatasaray yarı final oynar, eğer dedi ve...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Ümit Özat’tan bomba iddia! 'Galatasaray yarı final oynar, eğer dedi ve...

Herkes ne diyeceğini merak ediyordu Fenerbahçeli Ümit Özat'ın ve o sözleri olay oldu...

1
#1
Foto - Ümit Özat’tan bomba iddia! 'Galatasaray yarı final oynar, eğer dedi ve...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki yeni hedeflerine ulaşmak için Juventus karşılaşmasından kritik çıkarımlar yapacak.

#2
Foto - Ümit Özat’tan bomba iddia! 'Galatasaray yarı final oynar, eğer dedi ve...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’u mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip, genel performansıyla eleştirilere maruz kalırken, bazı futbolcuların henüz beklenen düzeye ulaşamadığı gözlendi. Memi Sports YouTube kanalında ise Ümit Özat, Galatasaray’ın performansını değerlendiren yorumlarda bulundu.

#3
Foto - Ümit Özat’tan bomba iddia! 'Galatasaray yarı final oynar, eğer dedi ve...

Galatasaraylı oyuncular ne alıyorsa P’sini kessinler, Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'a versinler. Kadroda Uğurcan Çakır ve Barış Alper dışında diğer her yerde Osimhen oynadı. Bir adam bu kadar aidiyet besler. Hakikaten bu ülkeye gelen bütün yabancılara Osimhen örnek olsun.

#4
Foto - Ümit Özat’tan bomba iddia! 'Galatasaray yarı final oynar, eğer dedi ve...

Diri bir Leroy Sane, Wilfried Singo, İlkay Gündoğan ve Sacha Boey’in olduğu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde çok rahat çeyrek final, yarı final oynar.

#5
Foto - Ümit Özat’tan bomba iddia! 'Galatasaray yarı final oynar, eğer dedi ve...

Galatasaraylılar, Barış Alper’e zamanında neler dediniz? Islıkladınız, yuhaladınız. Adam gibi adam Barış Alper Yılmaz. 0 değil, 0’lük performans veriyor. Juventus yerinde olsam; Osimhen ve Barış Alper’i paket olarak alırım.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Osman Gökçek’ten CHP’ye Çıplak Semazen Tepkisi: ‘Bu Rezillik Size Batmadı mı?’
Gündem

Osman Gökçek’ten CHP’ye Çıplak Semazen Tepkisi: ‘Bu Rezillik Size Batmadı mı?’

Ankara Milletvekili Osman Gökçek, katıldığı canlı yayında CHP belediyeciliğinin ve zihniyetinin geldiği son noktayı "Çıplak Semazen" skandal..
Eski Türkiye'nin milli düşmanlığı tescillendi! Başörtüsüne had bildiren, zeytinyağına zehir diyen karanlık zihniyet deşifre oldu!
Gündem

Eski Türkiye'nin milli düşmanlığı tescillendi! Başörtüsüne had bildiren, zeytinyağına zehir diyen karanlık zihniyet deşifre oldu!

Yıllarca "aile dizisi" maskesiyle evlerimize konuk edilen Bizimkiler dizisindeki skandalların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde, m..
Juventus'u eleyen Galatasaray'ın kasası doldu taştı!
Spor

Juventus'u eleyen Galatasaray'ın kasası doldu taştı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam ederken Juventus’u eleyerek son 16 turuna yükseldi. Bu başarının ardından sarı-kırmızılı..
Kılıçdaroğlu’nun planı sızdı! Bay Kemal'den yolsuzluk tutuklusu Ekrem'e ihraç
Gündem

Kılıçdaroğlu’nun planı sızdı! Bay Kemal'den yolsuzluk tutuklusu Ekrem'e ihraç

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ortaya atılan iddia kulisleri salladı. İddiaya göre; Kılıçdaroğlu, yolsuzluk tutukl..
Mete Komutan’dan "Sözde" Sanatçılara Tokat Gibi Soru: "Yıldız Tilbe Kadar Olamadınız!" Siz kimin yanındasınız?
Gündem

Mete Komutan’dan "Sözde" Sanatçılara Tokat Gibi Soru: "Yıldız Tilbe Kadar Olamadınız!" Siz kimin yanındasınız?

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, katıldığı televizyon programında Türkiye’deki sanat camiasının ikiyüzlülüğünü ve "muhafazakar" görü..
IMF'den Suriye açıklaması
Ekonomi

IMF'den Suriye açıklaması

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yapılan açıklamada "Suriye ekonomisi toparlanmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23