Ümit Özat’tan bomba iddia! 'Galatasaray yarı final oynar, eğer dedi ve...

Galatasaraylı oyuncular ne alıyorsa P’sini kessinler, Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'a versinler. Kadroda Uğurcan Çakır ve Barış Alper dışında diğer her yerde Osimhen oynadı. Bir adam bu kadar aidiyet besler. Hakikaten bu ülkeye gelen bütün yabancılara Osimhen örnek olsun.