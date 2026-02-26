Ümit Özat’tan bomba iddia! 'Galatasaray yarı final oynar, eğer dedi ve...
Herkes ne diyeceğini merak ediyordu Fenerbahçeli Ümit Özat'ın ve o sözleri olay oldu...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki yeni hedeflerine ulaşmak için Juventus karşılaşmasından kritik çıkarımlar yapacak.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’u mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip, genel performansıyla eleştirilere maruz kalırken, bazı futbolcuların henüz beklenen düzeye ulaşamadığı gözlendi. Memi Sports YouTube kanalında ise Ümit Özat, Galatasaray’ın performansını değerlendiren yorumlarda bulundu.
Galatasaraylı oyuncular ne alıyorsa P’sini kessinler, Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'a versinler. Kadroda Uğurcan Çakır ve Barış Alper dışında diğer her yerde Osimhen oynadı. Bir adam bu kadar aidiyet besler. Hakikaten bu ülkeye gelen bütün yabancılara Osimhen örnek olsun.
Diri bir Leroy Sane, Wilfried Singo, İlkay Gündoğan ve Sacha Boey’in olduğu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde çok rahat çeyrek final, yarı final oynar.
Galatasaraylılar, Barış Alper’e zamanında neler dediniz? Islıkladınız, yuhaladınız. Adam gibi adam Barış Alper Yılmaz. 0 değil, 0’lük performans veriyor. Juventus yerinde olsam; Osimhen ve Barış Alper’i paket olarak alırım.
